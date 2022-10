Dobře přeložený web k úspěchu v Německu nestačí, říká Nicklas Zehner z eVisions Advertising

S jakým typem klientů máte zkušenosti? Kdo chce expandovat do zahraničí?

V eVisions Advertising máme zkušenosti s celým spektrem firem. Osobně spolupracuji především s českými e-shopy (menšími až středními), které se věnují retailu. Dále například s českými výrobními firmami, které chtějí expandovat do zahraničí se svým vlastním produktem, případně digitálními službami.

Jak spolupráce s vámi probíhá? Jaké jsou jednotlivé kroky a co celý proces obnáší?

Spolupráce s každou firmou je individuální a vždy ji přizpůsobujeme konkrétním potřebám klienta. Úspěch se ale vždy opírá o hloubkovou přípravu. Pokud třeba klient prodává unikátní výrobek nebo službu, začínáme důkladným průzkumem trhu, abychom odhadli jeho potenciál co do velikosti, konkurence i nejrůznějších specifik.

Pokud daný web nevytvořil rodilý mluvčí (například z regionu DACH), provádíme nejčastěji lokalizační analýzu, abychom odstranili případné nedostatky a zvýšili jeho důvěryhodnost.

Poté vytvoříme plán marketingových aktivit, které budou v souladu s cíli a očekáváními klienta – ať už jde o SEO a linkbuilding nebo výkonnostní marketing (PPC). Mimo jiné se zabýváme i marketingem na sociálních sítích, obsahovým marketingem a marketplaces, jako je Amazon.

Zmínil jste analýzu lokalizace. Jaké chyby se na webech klientů nejčastěji objevují?

U našich klientů se většinou vyskytují jazykové chyby, které jsou na německém trhu často příčinou nízkého konverzního poměru – i zdánlivé maličkosti jako nekvalitní jazykové provedení mohou německé zákazníky odradit a snižovat konverzní poměr. Samotná dobře přeložená webová stránka však k úspěchu na německém trhu nestačí. Důvěryhodnosti z pohledu německého zákazníka nejčastěji napomáhají různé certifikáty a v případě e-shopů také variabilní možnosti logistiky/platby, ideálně v pořadí podle jejich preferencí.

Mnohdy web nesplňuje příslušné právní aspekty, které jsou na německém trhu zásadní. Patří mezi ně správná podoba stránky zvané impressum a jasně označená tlačítka pro objednávku, bez kterých online smlouva nemůže být účinná.

Pocházíte z Německa, ale váš tým se zaměřuje i na další země, včetně střední a východní Evropy a jadranského regionu. Jsou mezi jednotlivými trhy rozdíly?

Mezi těmito regiony je poměrně hodně rozdílů. Patří mezi ně například konkurence na jednotlivých trzích, různé druhy obchodních vztahů mezi zeměmi v rámci regionu, chování zákazníků, právní předpisy (některé země jsou v EU, jiné ne). Dále se liší sazba DPH, měny a průměrné ceny, podmínky přepravy na místní i přeshraniční úrovni. Jak sami vidíte, při expanzi do zahraničí je třeba vzít v úvahu celou řadu věcí, proto k úspěchu na evropských trzích potřebujete opravdu spoustu zkušeností.

Proč by se klienti měli obrátit na váš tým? Jakou přidanou hodnotu jim můžete nabídnout?

Nabízíme dlouholeté zkušenosti s expanzí, SEO, obsahovým marketingem a PPC. Už mnoho let pomáháme firmám ze zemí východní Evropy úspěšně expandovat do regionu DACH. Jedinečnost naší marketingové agentury spočívá v tom, že kromě Čechů a Slováků zde pracuje celá řada rodilých mluvčích z Německa, Polska nebo třeba Maďarska. Kromě toho jsme si v průběhu let vybudovali rozsáhlou síť kontaktů, včetně externích pracovníků, jako jsou copywriteři, mediální domy a partnerské marketingové agentury.

Pokud se chcete dozvědět více informací o aktivitách mezinárodní divize online marketingové agentury eVisions Advertising, podívejte se na jejich webové stránky. Kromě kontaktu a přehledu nabízených služeb zde najdete také vzdělávací blog, kde pravidelně přibývají články zabývající se (nejen) online expanzí.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou eVisions Advertising