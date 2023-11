„Dokonalý mix humoru a sentimentu.“ Vodafone má z operátorů nejlepší vánoční kampaň

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 45. týden 2023 McCann Prague: Vánoce 2023 (69 %)

značky: Air Bank, O2, klienti: Air Bank, O2 Czech Republic Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 19 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Vodafone nabádá ke skutečným přáním

Telekomunikační operátor Vodafone ve své letošní vánoční kampani nabádá lidi k tomu, aby se zamysleli, co je dělá skutečně šťastnými, i aby svá přání sdíleli. „On chtěl být muzikant, já chci být včelařka. Já chci mít psí wellness. Já chci porodit prezidentku, já pomáhat druhým…,“ zaznívá v jednom z vánočních spotů Vodafonu. V tom hlavním už tradičně vystupuje herec Martin Hofmann. Spoty režíroval Ondřej Sokol. Kampaň vytvořila agentura McCann Prague v produkci Procoma. „Při přípravě na Vánoce nám z rozhovorů se zákazníky zasvítilo jednoduché poselství: žiji pro svou rodinu nebo okolí a ani nepřemýšlím o tom, co by mě udělalo šťastným. Proto chceme lidi inspirovat k tomu, aby si dovolili snít a dali o svých přáních vědět svým blízkým. S pomocí moderních technologií jejich přání pošleme tam, kde je největší šance, že se splní. Více informací o speciální misi se dozvíte začátkem prosince na webu,“ říká Barbora Kožíšková, ředitelka brandové komunikace Vodafonu. Kdo si ale svým přáním není jistý nebo chce obdarovat někoho potřebného, může se podívat na Strom přání. Vodafone se spojil s Klubem svobodných matek a je tak možné udělat radost dětem osamělých rodiček. Zároveň operátor nabízí výrazné slevy na chytrou elektroniku nebo výhodnější přístup k produkci HBO ve své Vodafone TV.

Základní ingredience kampaně jsou přítomny: laskavost, dobro, umělý sníh, píseň, samoživitelky. Možná by to celé mohlo vyznít jako kýč, ale Martin Hofmann je natolik přirozený a sympatický, až z toho vyšel příjemný, civilní spot. Dobrá práce!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Vidíš, písnička není jako písnička. Srovnej s růžovou verzí. Víš, já nějak tomu panu Hofmannovi nadržuju, páč znám jeho tátu, teda trochu, von totiž má na starosti Betlémskou kapli, a ta je mi taky nějak sympatická. Tak se ptám, proč já vlastně nemám Vodafone? Proč já nejsem doktor? Hmmňo. Tak asi tak. Vyhráli jste, ne? Díky a šťastný a veselý.

Petr Laštovka na drátě

Za mě spokojenost. Spojení Hofmanna s Vodafonem baví a pozitivně rezonuje. Určitě jedna z těch lepších imageových vánočních reklam operátorů.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Dobré vtipy a krásná produkce –⁠ splněno. Kvalitní follow-up –⁠ splněno. Podpora dobré věci –⁠ splněno. Propojení s produktovou nabídkou –⁠ splněno. No, přátelé, v mém vánočním seznamu to máte za plný počet. Jediné, co vám vytknu, je, že Martin Hofmann nezpívá něco víc vánočního, co by mě ještě víc zahřálo u srdíčka. Ale jinak top.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak z běžných surovin se dá udělat i něco poměrně svěžího. Je to milý, vánoční, a držte si toho Hofmanna za šos, ať vám neveme kramle! Jediná vánoční kampaň s emocemi.

Vilém Rubeš

Zřejmě je zpěv novým trendem letošních Vánoc... ve srovnání s konkurenčním spotem je zde o něco více opravdové lidskosti a vtip, to oceňuji.

Tomáš Vacek (Contexto)

Oproti T-Mobilu vlajka. Tam cítím tu českou polohu, kdy se na Vánoce tak nějak trochu vysíráme, trochu dojímáme, pořád s mobilem v ruce. I když tam tedy máme zas tu hollywoodskou linku, kdy lidi tlačí moc na pilu a veřejně si prozpěvují, což by v Itálii fungovalo, ale u nás spíš ne. Díky bohu. Ale tak co už.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tohle je cute, správně dojemný, nenásilný, skvěle zahraný a prostě milý. A i když se tady, stejně jako v reklamě od T-Mobilu, zpívá a občas se to úplně moc nerýmuje, tak z tohohle se mi chlupy na zádech neježí. Bez debat vítěz letošního vánočního operátorského souboje.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Kampaně postavené na insightu, že je fajn o Vánocích přemýšlet i o sobě, jsou způsob, jak se trochu odlišit v komerčním bloku. I když mi některé momenty připadají trochu nucené a vykonstruované (například „já chci porodit prezidentku“), je to celkem povedená kampaň a značka drží kontinuitu.

Amila Hrustić

Příjemná, vtipná klasika.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Vtipné zpracování s důrazem na moderní trendy. Tohle se Vodafonu povedlo. Upustil od klasického klišé a pojal to opět s humorem. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Vodafone na 100 % splnil svůj vánoční závazek. Má to všechno. Hofmanna, vtip i vánoční atmosféru, která za mnou doputovala až do kavárny.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Naprosto dokonalý mix humoru a sentimentu, bez zbytečného patosu a klišé. Písnička netrpí trapností, repliky jsou fakt vtipné a lidské (kdo nikdy nepohrozil své matce, že jí nenabarví hlavu, ať hodí kamenem) a cením přesah do CSR díky spolupráci s Klubem svobodných matek. Krása!

Markéta Tomanová (WOO)

Konečně, mobilní operátor na Vánoce spojuje –⁠ tentokrát už ne esemeskou, ani hovorem, ani videohovorem, ale rovnou livestreamem. Nevím ještě, k čemu to celé bude, ale spot, kde lidé vyjmenovávají svá vánoční přání, mě naplňuje optimismem, že tahle kampaň v prosinci ještě něco dokáže.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jsem rád, že nás Vodafone hodlá inspirovat k tomu, abychom si dovolili snít a dali o svých přáních vědět svým blízkým. Vskutku speciální mise. Tak uvidíme, co se ještě začátkem prosince dovíme. Ale jinak pěkné.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Zajímavé –⁠ spot Vodafonu taky pracuje s tématem štěstí, ale narozdíl od T-Mobilu se zaměřuje na propojování a sdílení snů a přání s cizími lidmi, spíše než v rámci rodiny. Opět vidíme mnoho znaků Vánoc: sníh, stromky a světýlka, zimní šály a čepice, snowboardisty a osamělý klavír na nádraží. Hlavně ale vidíme, že díky mobilům lze radostné okamžiky sdílet v reálném čase s kýmkoliv a kdekoliv na světě. Kampaň nabádá k tomu, aby lidé na sítích sdíleli svá přání, takže budu určitě sledovat, jestli se tak stane. Rád vidím, že Vodafone podporuje a pomáhá druhým, konkrétně Klubu svobodných matek.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

S Hofmannem to Vodafone vyhrál. A Vodafonu tohle hodnocení vyhrál Hofmann.

Martin Kupka (Better)

Ale tohle se McCannům fakt povedlo. Klidně bych řekl, že nejlepší vánoční spot letoška. Hezké, vtipné, a v další kampani krásně hratelné.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Táto reklama má všetko, čo si od vianočnej reklamy na mobilného operátora predstavujem. Vtip, sentiment a výborné obsadenie. Na Hoffmana som sa vo vianočnej roli tešila, nesklamal a z prvoplánového dojáku sa podarilo autorom reklamu posunúť do príjemnej pohody, ktorá odráža prvky vianočnej reality.

Alžbeta Gburíková (Gen)

2. Notino chce darovat klid ve 27 zemích

Notino, tuzemský internetový prodejce parfémů a kosmetiky, spustil vánoční kampaň Darujte si klid, a to v 27 evropských zemích. „Cílem kampaně je ukázat, že nakupováním na Notinu si zákazníci z celého světa přinesou to nejcennější, co se jim v předvánočním shonu často vytratí –⁠ klid,“ představil koncept Richard Axell, kreativní ředitel agentury Triad Prague, která kampaň vytvořila. Kampaň začala ve všech 27 zemích běžet v půlce října, včetně televizní reklamy a další reklamy na online platformách YouTube a Meta. Zákazníci se s kampaní setkají také v maloobchodě, na komunikačních kanálech Notina a prostřednictvím spolupráce s influencery. Třeba v polské verzi spotu se ukazuje polská herečka a ambasadorka Notina Malgorzata Socha. „Celý kontext kategorie beauty se proměňuje v souladu s důležitým společenským tématem. Krása by dnes už neměla být jen o tom, skvěle vypadat, ale hlavně se skvěle a zdravě cítit. Proto jsme ve strategii reagovali na důležitost wellbeingu, který je pro Notino klíčovým tématem,“ doplňuje k myšlence Anastasia Sochneva, account director Triadu.

Cílem strategie bylo „reagovat na důležitost wellbeingu, který je pro Notino klíčovým tématem“. To je strašlivá věta, ale jako dlouholetá zákaznice Notina potvrzuji, že svůj klid už jsem u této společnosti našla. Klid na mě dýchá i z jejich nové kampaně, která je sice tak trochu v módu „neurazí, nenadchne“, ale někdy to ke klidu na duši stačí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Darujte si klid! To je daleko silnější než cokoliv jinýho, co v tom spotu je. A to tak nějak stačí. Díky.

Petr Laštovka na drátě

Toto je přesně reklama, která mě k e-shopu sedí. Předává emoci, o které se mluví. Řemeslně zdařilé, jednoduché, líbivé, přátelské a věcné. Jdu si koupit parfém a vlasovou kosmetiku k tomu. Díky.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Ok, musím se zeptat. Je opravdu jediný komunikovatelný benefit e-shopu, že se tam nakupuje snadno a v klidu? Ano, musí to fungovat v různých zemích, a ano, tohle je natočené dobře, aby se to dalo přeložit do nekonečna jazyků. Ale někdy mám pocit, že jsem jediný, kdo Vánoce nebere jako stres, ale jen se na ně prostě těší.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Laskavě hovoříme s hlupáčky. Poučný návod, že mobilem se dá objednat zboží i z domova. Obávám se, že kdo to dosud nevěděl, není natolik mentálně obdařen, aby to zvládl, jinak to ví i brzdař z Bruntálu. NKP.

Vilém Rubeš

Tak zde máme druhý nejvíc prvoplánový koncept. Ufff. Tak snad se najde někdo, kdo na letošní Vánoce natočí alespoň něco hezkého.

Tomáš Vacek (Contexto)

Notino aspoň frklo slevu, to už je nějaké call to action. Dnes se musí člověk v branži spokojit s málem. Jinak tedy zasazovat lidi do nereálných interiérů v tomto případě tahá až za oči a ta oceňovaná sleva to ještě podtrhne. „Bydlím na zámku, protože nakupuji výhodně“ je česká klasika.

Pavel Jechort (Axa Partners)

„Nakupte dárky online“ je prostě slabá message a dokazuje to i to, že se jenom tento týden objevuje v Katovně už podruhé. Ale i tak to tady funguje docela hezky.

Jiří Markvart (Story tlrs)

„Nakupujte online bez stresu/v klidu“ mi přijde jako hodně generická myšlenka. To samé říká i Vivantis... a každy druhý e-shop. Od Notina bych čekala o trochu odvážnější přístup, kterým se odliší od konkurence.

Amila Hrustić

Trocha podprahového sexappealu na začátek, super autentický voiceover, kvalitní vizuál. Výsledek příjemná, ale ne nudná vánoční reklama. Za mě super.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

To, co každý řeší před Vánoci (stres, shon a nedostatek času), Notino krásně kryje klidnou a pohodovou reklamou, která odpoví každému. Za mě krásný krok Notina, jak pomoci zákazníkům v předvánočním shonu. Výborná práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Tady máme ukázku promyšlené práce –⁠ logo v průběhu spotu v různých obměnách? Checked. Používání typické růžové barvy? Checked. Vizuálně atraktivní scény? Checked. Komunikace Notina šla především v posledním roce hodně nahoru. Baví mě sledovat jejich práce s cílovkami napříč kanály. Myslím, že si teď můžou dát v Notino ruku na rameno a poplácat se za dobrou práci.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hezky se na to kouká a je to příjemně vemlouvavé na poslech. Určitě to ale není poprvé ani naposledy, co někdo slibuje nákupy dárků bez stresu a shonu.

Markéta Tomanová (WOO)

Opět –⁠ předvánoční shon bolí, proto raději nakupujte online. V tomto případě je to aspoň zabalené do sobeckého „darujte si klid“, s čímž se umím ztotožnit.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Celoevropská kampaň Notina se stejně jako kampaň Vivantisu zaměřuje na stejnou obecnou výhodu online maloobchodu –⁠ nakupování bez stresu. Vidíme, jak si různí zákazníci užívají pohodovější Vánoce díky nákupu dárků online. Ze spotu Notina je rozhodně cítit větší „zen“, slyšíme uklidňující hudbu a hluboký, až smyslný hlas voiceoveru. Opět se nejedná o nic převratného, provedení spotu je ale pěkné a obsahuje řadu konkrétních prodejních nabídek, které mohou přivést diváky na e-shop nebo do prodejen.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Příjemné, exekuce dobře provedena. Mezi vánočními kampaněmi nevybočí, je až překvapivě korporátně safe.

Martin Kupka (Better)

Propozice „darujte si na Vánoce klid“ se s tím vůbec nemaže. Jak jsem oldschoolovej, tak nakupování dárků vnímám spíš jako snahu udělat bližním radost.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Baví ma upokojujúci voiceover, ktorý má na mňa až relaxačný účinok. Presne takto by som sa na Vianoce chcela cítiť, a ak mi k tomu môže Notino pomôcť, nevidím dôvod, prečo túto pomoc nevyužiť.

Alžbeta Gburíková (Gen)

3. Vivantis propaguje Vánoce v pohodě

Internetový obchod s kosmetikou, módou, parfémy a šperky Vivantis nasazuje vánoční kampaň. Za jejím kompletním zpracováním stojí ženská reklamní agentura Mañana Production, je tu už její třetí letošní kampaň pro Vivantis. Režisérkou vánočního spotu je Viktorie Lorinczová, za kamerou stál Tomáš Šťastný. Spot jde online, v televizi nepoběží. Koncept všech kampaní Mañana Production pro Vivantis se nese v duchu nadsázky, humoru a pochopení klasických ženských strastí. E-shop se rozhodl komunikovat kombinací živého obrazu a animovaných postaviček, jež představují individuální vnitřní hlas. Kombinaci využívá ve spotu a také na bannerech a v offline části kampaně, jež zahrne tisk či instore. „Reklamní svět je plný perfektních tváří, vztahů a domácností. Cílem spotů je vykreslit realitu ženského myšlení, s nímž jsme se aspoň jednou všechny v životě setkaly. Zejména o svátcích není vždy vše tak růžové a klidné, jak bychom si malovaly, a každá z nás by potřebovala víc poslouchat svůj vnitřní hlas,“ doplňuje Natálie Jelínková, kreativní producentka Maňana Production. Agentura předtím pracovala i na letním spotu Vivantisu.

„Všechna roční období mají svá specifika, se kterými se ztotožníme převážně my ženy. Právě na typické situace, humorné okamžiky i emoce s každým obdobím spojené reagujeme v našich kampaních,“ doplňuje Zuzana Prokšová, marketingová manažerka internetového obchodu Vivantis. Ten kromě domovské Chrudimi a celého Česka funguje také na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Rakousku i Itálii.

Pro zhodnocení si dovolím vypůjčit poslední slova spotu: V pohodě. Jde to.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ty kráso! A už jsem slyšel pana Kozuba! A vy jako nenakupujete? Tyjo, chtěl bych bejt tak vyzenovanej, jako ty paní u stromku.

Petr Laštovka na drátě

Jednoduché, což kvituji. Myšlenka živého obrazu s animovaným vnitřním hlasem se mi líbí. Řemeslně z toho ale určitě šlo vytlačit víc, na mě trošku oldschool. Vánoce na míru to bohužel nejsou, to byla pecka.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Offline = horor, online = pohoda. Sorry, ale tohle je tak ohraný koncept, že už jsem na konci čekal jen claim: „Více než nakupování.“ Uznávám, že z hlediska výkonu to asi bude funkční, ale ten pravý vánoční vibe to teda nemá.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Klasický žánr: blbá mluví s chytrou. Blbá neví, že může nakoupit na internetech, chytrá jí to blahovolně ukáže. Hrálo se už tisíckrát, smysl to ztratilo LP 1999. NKP.

Vilém Rubeš

Tak více prvoplánový koncept na vánoční nákup na e-shopu se snad už nedá vymyslet...

Tomáš Vacek (Contexto)

Uklouzla jsem po kaprovi? Tady někdo snídal vtipnou kaši. Dobře, tak máme tady další kreativu na téma „existuje e-shop XY, cílovka jsou lidi ve spotu a máme dárek pro každého“. Snad tam bude dost peněz na frekvenci, aby to ťuklo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Moc se mi nelíbí příliš jednoduchá animace ani narativ ve stylu „ty ještě nepoužíváš tuhle službu?“. Je to scenáristicky lazy. Jinak oceňuji, jak to je natočený i zahraný. I tak se to ale pořád točí někde kolem průměru.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Podobně jako Notino, je to generická myšlenka, která platí pro jakýkoliv e-shop: „nakupujte v klidu/bez stresu online“. Trochu jsem zmatená z popisu kampaně, která zmiňuje myšlenku s „individuálním vnitřním hlasem“, která se tu ztratila –⁠ z paní je najednou hlas Vivantisu. Pokud se značka rozhodne s pokračovat s animovanými postavičkami, možná by stálo za to posunout kvalitu exekuce.

Amila Hrustić

Autentický, vkusný, zapamatovatelný, za mě gut job.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

I když to originalitou úplně neoplývá, tak proč ne. Škoda jen toho sdělení. To je prázdné a ničím nepřekvapí. Na druhou stranu chválím důvtip. Člověk se aspoň zasměje a o to možná nakonec jde.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Zastávám názor „méně je více“ a v tomto případě je celej spot perfektní... do momentu, než se objeví kreslená postava, která tam nějak moc velký význam nemá. Ale i tak mě to jednoduše baví. Ve všem tom dojáku (kterej ale k Vánocům patří) to bude příjemný rozptýlení.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Uklouznout na kaprovi je určitě zážitek, ale proč jsou ty holky za takové archetypální slepice?

Markéta Tomanová (WOO)

Předvánoční shon bolí, raději nakupujte online. Na Vivantisu. Nebo na Alze, CZC, Angry Beards a kdekoliv jinde, kam se dostanete mobilem. Vzpomenu si zrovna na Vivantis, až půjdu vybírat dárky?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Vivantis opět využívá metodu „vnitřního hlasu rozumu“, tentokrát na vánoční téma, kterým je stres z nakupování dárků. Jedna paní přijde pozdě na vánoční setkání s kamarádkami a naříká nad útrapami nakupování. Jedna z jejích přítelkyň jí doporučí, aby místo toho využila Vivantis k nákupu dárků, načež hlas rozumu souhlasí a dámy si užijí večírek. Nejde o nic převratného –⁠ jen o jednoduchý přístup k řešení problému zdůrazňující pohodlí nákupu online, který bude s největší pravděpodobností dobře fungovat na digitálních kanálech.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Ženy ženám –⁠ neurazí, nenadchne. Proč ale ta otřesná animovaná postava, tomu fakt nerozumím.

Martin Kupka (Better)

Je to tedy pekelná nuda. Klišé od začátku do konce.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kým v letnom spote je kreslená postavička prepojená s vnútorným hlasom jasná a pochopiteľňá, u toho vianočného mi tam vôbec nesedí. A vlastne ma ta reklama trochu stresuje.

Alžbeta Gburíková (Gen)

4. T-Mobile zdůrazňuje sílu mezilidského spojení

Telekomunikační operátor T-Mobile nasadil svou vánoční kampaň pod heslem To opravdu důležité nás spojuje nejvíc. Stejně jako v předchozích letech se jedná o mezinárodní kampaň mateřské Deutsche Telekom pro desítku evropských zemích, kde operátor působí. Kromě Česka bude uvedena i v Černé Hoře, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Severní Makedonii a Slovensku. Natáčení spotu probíhalo v Česku, kreativu zajistily bratislavská MUW Saatchi & Saatchi, pro uvedení na tuzemském trhu pak kreativní tým Ticino koncernu WPP a Proboston Creative. Nasazena bude v televizi a na sociálních sítích. Spot hudebně provází moderní zpracování klasické vánoční koledy Oh Tannenbaum. Upravený text písně odráží emocionální rozpoložení hlavní postavy – mladého muže, který je zasypán zvídavými otázkami příbuzných, dokud ho nezachrání jeho babička a zeptá se na tu jedinou otázku, na které skutečně záleží. Český text písně napsal Tomáš Belko. „V podobné situaci byl asi každý z nás. Vánoční svátky trávíme s rodinou, ale společné chvíle nemusejí vždy probíhat podle našich představ. Na sebe i na své blízké často klademe vysoké nároky a zvídavými otázkami je můžeme dostat do nepříjemné situace a pokazit sváteční náladu. Proto jsme se v kampani rozhodli ukázat, jakou sílu může mít zdánlivě banální otázka ‚jsi šťastný?‘. Propojování lidí je podstatou našeho byznysu, ale skutečné mezilidské vztahy jsou to, na čem nejvíce záleží,“ uvádí Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace T-Mobile. Jedná se zároveň o první mezinárodní kampaň pod novým claimem společnosti Deutsche Telekom Connecting your world.

Líbí se mi to, ačkoliv ty různé vizualizace na telefonech a tabletech považuji za násilné a nadbytečné. Je tam dobrý insight a písnička má skvělý text, aby taky ne.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Takhle. Když jsem chodil do školy, chtěl jsem bejt sporťákem. A taky jsem vypadal jako jeden sporťák. Říkali mi Poulíčku. Měl jsem takovej účes. Těžko se tomu teď s touhle holou hlavou věří, ale je to tak. A já vám teď koukám na tohohle pána v tomhle spotu, s vypnutým zvukem, protože jinak se to nedá. A vidim sebe. Teda pana Poulíčka. A to jsou polytraumata, jizvy, bolest. Jdu si něco na to dát. Asi Last Christmas od Wham!, ať bolest hlavy přehluší bolest duše.

Petr Laštovka na drátě

Linku s claimem chápu, nicméně si myslím, že to zapadne. Před Vánocemi budou rodinné vztahy horkým tématem všude. Přestože je video profi, nechává mě chladným a bez reakce. Nějak subjektivně mi k tomu nesedí ani ten zpěv. Jsem zvědavej na další navazující aktivity, s navrženým reklamním konceptem se bude předpokládám dál pracovat.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

T-Mobile jsem si schoval až úplně na konec, protože jsem dlouhou dobu nevěděl, co si o tom myslím. A vlastně to pořád nevím. Líbí se mi promítání na záclony, lednici a podobně. Líbí se mi vyvrcholení, kdy se z otravné rodiny stane super rodina. Ale prostě mi z toho nestříkají emoce tak moc, jak bych čekal. Tudíž hodnotím poměrně vysoko za kvalitní zpracování, ale u mě to letos vyhrál Vodafone.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ale jo, vždycky je lepší z banálu vyjít, než v něm skončit. Začíná to dost upoceně, ale konec –⁠ jedinou replikou –⁠ to v mých očích jakž takž zachránil. Sice to zapomenu už 28. prosince, ale nepopudí.

Vilém Rubeš

Obávám se, že nedokáži zcela ocenit hloubku a genialitu této mezinárodní kampaně...

Tomáš Vacek (Contexto)

Vy si asi neděláte srandu, že? Za mě rozhodně nejhorší, co jsem od operátorů historicky viděl. Víte, co má společného v intimitě vánoc Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie (nekecej), Slovensko, Česko, Polsko, Rakousko, Neměcko? Nic. Ale asi rozumím, že se někdo nahoře nadchnul svou myšlenkou a ještě chtěl ušetřit.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Super insight – kdo by tohle vyslýchání při návštěvě rodiny neznal. Super emoce – štípne to u srdíčka, ale není to zbytečně kýčovité. Ale proboha proč někoho napadlo to celé prezentovat takhle příšerně zpívaně. Potenciálně super reklama je tak naprosto cringe. (Říká se dneska ještě „cringe“, že jo?)

Jiří Markvart (Story tlrs)

Původní anglická verze mi zní mnohem autentičtěji. Je to hodně dané jazykem („fertility“ prostě zní lépe než „plodnost“), ale i tím, že tam není tak na sílu falešné zpívání. Přijde mi v pořádku komunikovat i negativní emoce propojené s Vánocemi, ale tady bohužel exekuce přebila myšlenku.

Amila Hrustić

Pro mě 80% zaměnitelnost s loňskou kampaní Pilsneru.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Infantilní podkres jen podtrhuje slabost celého spotu. Vánoční kampaně mohou krásně cílit na emoce a city. Tohle se ale T-Mobilu nepovedlo a naopak ukázal, jak může vánoční kampaň postavit do nudné atmosféry. A ani babička s hlavním sdělením to nezachrání. Škoda.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Patřím do týmu milovníků vánočních kampaní. Dojemné příběhy, vánoční hudba, nostalgie, výzdoba... prostě kdy jindy a čím jiným emočně zasáhnout zákazníka než na Vánoce? Tohle je takový... well... vypadá to vánočně, ale je to suchý, a spíš smutný než dojemný.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Je to hezká myšlenka a skvěle natočený spot, jenom mi text písničky přijde až moc doslovný a situace ty nejtypičtější, jaké mohou být. A díky tomu tady –⁠ sympatickému hrdinovi navzdory –⁠ chybí lehkost, jaká se podařila u konkurence.

Markéta Tomanová (WOO)

Takže vlastně nejmilejší postavou ve spotu se stává babička, která nepoužila telefon, internet, ani žádnou apku. Narozdíl od všech ostatních, kteří byli zřejmě připojeni na T-Mobile. Kde jsou ty časy, kdy operátoři na Vánoce spojovali?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Vodafone by nás rád inspiroval, abychom dali o svých přáních vědět svým blízkým. No jo, ale koho to vlastně zajímá a nebude to otravný? říká zase T-Mobile. Tak se v tom vyznej. Ale co, v jednom má tento spot pravdu –⁠ to jediné, na čem opravdu záleží. Buďme šťastní.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Nové heslo T-Mobilu zní Connecting your world a značka se ho snaží lidem vštípit pomocí nové celoevropské vánoční kampaně. Spot má všechny znaky, které od vánoční reklamy očekáváme: stromeček, světýlka, sníh, vánoční svetry, jídelní stůl připravený na štědrovečerní večeři, objeví se dokonce i rodinný pes… Členové rodiny se navzájem zdraví a dějem nás provází píseň. Spot zajímavým způsobem pracuje s propojením reálného světa s tím na obrazovce telefonů. Telefony se prostě staly nedílnou součástí každodenního života a nebude tomu jinak ani během letošních Vánoc. Na mě to působilo trochu smutně a povzbuzení jsem se dočkal až na konci.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Neznám otravnější vánoční písničku než Oh Tannenbaum. Z té měl osypky každý němčinář. Idea kampaně je fajn, dokázal bych si představit i jiné persony, než jen single muž. Celkově na T-Mobile slabý..

Martin Kupka (Better)

Ten insight mě baví. Každý si tím prošel, někdo dosud prochází. Chápu, že to bude nasazeno mezinárodně a tak se hledala univerzální cesta. Možná i proto to na mě působí tak nějak sterilně, placatě.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak takto to bude vyzerať letos u nás. Akurát dúfam, že ma nikto nebude nútiť spievať... T-Mobile ukazuje reálnu stránku Vianoc, no spev koledy mi príde pritaihnutý za uši a akosi mi do toho celku nezapadá. Na druhú stranu, babička v závere je pre mňa stelesneným vianočného útočištia.

Alžbeta Gburíková (Gen)

5. Air Bank a O2 na Vánoce společně

Banka Air Bank a telekomunikační operátor O2 ze skupiny PPF letos uvádějí společnou vánoční kampaň. Finanční bonus v ní mohou získat klienti, kdy už Air Bank a O2 využívají, tak i tehdy, když si služby jedné nebo obou společností sjednají nově. Zákazníci mohou odměnu využít libovolně, například na pokrytí splátek nového chytrého telefonu. Ve spotu vystupují Tomáš Měcháček za Air Bank a polská modelka a herečka Natalia Borkowska v postavě Chytré sítě O2. Spot vznikl ve spolupráci interního marketingového týmu Air Bank a agentury Werk Camp, v produkci Filmservice a v režii dua Martin Přikryl a Michal Nohejl. „Společně s O2 se snažíme poskytnout nejlepší zážitek z bankovnictví a telekomunikací. Díky jednoduchým podmínkám dnes bonus v podobě měsíční třísetkorunové finanční odměny využívá už mnoho našich klientů. A teď na Vánoce to současným, ale i novým klientům, umožní si pořídit třeba zvýhodněný telefon. Chceme, aby naši společní klienti v rámci skupiny PPF cítili, že si jejich důvěry vážíme. Pravidelnou odměnou jim můžeme navíc pomoci i s rodinným rozpočtem. Do budoucna plánujeme přidat výhody i od dalších firem v rámci skupiny,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Mně ta modrá paní z O2 přijde dlouhodobě děsivá a třebaže se Tomáš Měcháček fakt snaží, výraznou emoci to ve mně nevyvolalo. Ačkoliv to celé nakonec vlastně dopadlo důstojně.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Víš co. Já se vám takhle jednou podíval na Vaření se Soukupem. A pak viděl tohle. No a já nechci pány urazit. Nekoukají jeden na druhýho, neučej se jedeo od druhýho? Mám takový otázky, no. A tu slečnu modrou, digitální, proč jste jí to udělali? Už nechtěla přijet natáčet, že je taková umělá? A nabídka? Tři kila, hmm.

Petr Laštovka na drátě

Stručné, jasné. Nebylo potřeba přehnané kreativy, která by rozmělnila zásadní sdělení. Moc rád bych viděl prodejní čísla, obchodně mi to sedí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Škoda, že slečna robotka z O2 neřekne ani slovo, mohlo to být příjemné navázání na tradiční linku Air Bank. Takhle to chudák Tomáš Měcháček musí „odkecat“ celé sám a někde v polovině té záplavy slov už jsem jednoduše přestal poslouchat.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

No nevím, jak dlouho zůstane sympatický bankéř sympatickým, když se změní ve vlezlého prodejce. Spojení dvou značek je vždycky vošajslich. A mě trochu zlobí, že banka, jejímž jsem klientem, jiným dává peníze, ale já, protože migrovat k O2 nechci, utřu. Navíc ta reklama, hejbací i statická, jsou unavený a utahaný jak kelnerka po Octoberfestu.

Vilém Rubeš

Tak trochu zpět k jednoduchosti původního konceptu, ale bez Tomáše Jeřábka. Dle tohoto spotu mi to přijde, že spíše nevědí, jak s komunikací dále...

Tomáš Vacek (Contexto)

Ok, čistě taktická kampaň. Možná by šlo prodat tři stovky i víc důrazně, protože se tam zbytečně ztrácí čas okecáváním, které dost děsivě rámuje ta mlčenlivá O2 divnožena.

Pavel Jechort (Axa Partners)

To vypadá, že si na kampaň někdo vzpomněl dva dny před odevzdáním.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Jestli to banka udělala, protože vás má ráda, nebo to obchodně dává smysl pro PPF, je jedna věc, ale ten crossover funguje docela dobře. Čekala bych jen, že paní z O2 bude nějak více zaintegrovaná do děje, že tam bude nějaká interakce, něco.

Amila Hrustić

Na poměry Air Bank za mě průměrné.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Asi bych si dovedl představit větší odvaz. Přece jen jsme zvyklí od Air Bank na trošku komičtější pojetí jejich reklam. Tohle nenadchne, ale zároveň ani neurazí. Zlatá střední cesta, která komunikačně bude fungovat, ale vzpomínat na tyhle spoty určitě nebudeme.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Považuju to za takový očekávaný standard z obou stran. Barevnost? Checked. Ambasadoři? Checked. Škoda, že kampaň navazuje víc na stálou nudnou komunikaci O2 než na fresh nápady Air Bank.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hezká akce, klienti to určitě ocení. Ale je škoda, že obě postavy na sebe nijak nereagují, Chytrá síť O2 tam je, jenom aby tam byla. Byl tam potenciál pro zábavnou interakci, a místo toho zástupce Air Bank jen odříká nabídku.

Markéta Tomanová (WOO)

Kreativa nula, ale konečně jsme se dočkali toho, že velké skupiny odměňují za loajalitu. Pustil se do toho už i Centropol a jsem zvědavý, kdo další se nechá inspirovat.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jasný, srozumitelný, konzistentní. Líbí se mi funkční propojení obou značek.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Spojení dvou úspěšných značek v jedné reklamě jsem rozhodně sledoval se zaujetím. Propozice je jednoduchá, zejména v dnešní nejisté ekonomické situaci, a je jasně komunikovaná. Přijde mi škoda, že mezi postavami obou značek (za Air Bank je to Tomáš Macháček a za O2 opět kyborg Eva) neprobíhá žádná hlubší interakce kromě toho, že spolu sdílejí nějaký čas na obrazovce. Air Bank mluví jen za sebe a O2 se objevuje jen symbolicky –⁠ to mi připadá jako promarněná příležitost. Jsem zvědav, zda se v budoucnu dočkáme další spolupráce mezi více značkami.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

S Air Bank to jde v komunikaci od desíti k pěti. Měcháček se může snažit jak chce, ale spojení se sci-fi ženou, která vypadá jako navržená AI, je strašně kostrbaté.

Martin Kupka (Better)

Hmm. Air Bank a O2.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Printovo sa mi kampaň páči. Krásne vyzdvihuje vizuálnu podstatu brandov a prepájajú ich. Video je ale kreatívně strohé, a informácií, ktoré musím pojať za 30 s, je príliš veľa.

Alžbeta Gburíková (Gen)

