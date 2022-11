Domácí redakci HN vede Michaela Ryšavá, jejím zástupcem je Ondřej Leinert

Vedoucí domácího oddělení Hospodářských novin je od listopadu Michaela Ryšavá. Dlouholetá novinářka se zkušenostmi z deníků MF Dnes a Lidové noviny a z internetových Seznam Zpráv nahradila ve funkci Janu Klímovou, která odešla jako ekonomická analytička do Českého rozhlasu. Ryšavá v Hospodářkách pracuje necelé dva roky. „Michaela představuje kontinuitu pro domácí zpravodajství Hospodářek a také pro samotný tým našich reportérů,“ uvedl šéfredaktor listu Jaroslav Mašek.

Zástupcem Ryšavé se stal politický reportér Ondřej Leinert, který v HN začínal v roce 2006 ještě jako student žurnalistiky. „Po třech letech psaní a editování webu iHNed.cz jsem díky svojí zálibě v politice využil příležitosti být u vzniku čistě politického média – dnešních Parlamentních listů, které se ale vyvinulo jinak, než jsem si představoval. Z následné deziluze jsem odešel psát reklamní texty a předělávat web operátora T-Mobile, než mě to zlákalo zpět do novin,“ glosuje Leinert svou dosavadní kariéru. Přes tři roky potom šéfoval Pražskému deníku, potom téměř pět let psal o politice do MF Dnes a od podzimu 2019 je v Hospodářkách.