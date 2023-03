Dopravní Rádio Dálnice na FM končí, nahradí ho Podcasty na cesty

Na konci března skončí vysílání dopravního Rádia Dálnice na frekvencích FM. Během následujících měsíců se stanice přemění v digitální produkt Podcasty na cesty. Mediální skupina Pohoda, která rádio provozuje, to oznámila na svém webu. Uvedla, že se tak rozhodla kvůli tomu, že se stále znatelněji mění způsob, jak posluchači na cestách konzumují obsah, a také kvůli aktuální metodice měření poslechovosti, která nereflektuje mobilní posluchače: „Tato kombinace přestala být vnímána jako trvale udržitelná a žádoucí k tomu, aby dopravní platforma fungovala na vlnách FM.“

„Dálnice, jak ji známe, jako rádio, které si naladíte pomocí FM přijímačů v autě, ukončí ke konci března činnost, přestože jsme historicky dosáhli největší poslechovosti. Všichni to však vnímáme jako pozitivní zprávu, protože situace a potřeby posluchačů se rapidně mění. Už brzy se na našich sociálních sítích začne postupně zveřejňovat, co se chystá dál. Na výběr budou mít posluchači z široké palety podcastů naší produkce, ale i obsah externích tvůrců, překvapením bude i hudební složka,“ uvedla spolumajitelka Pohody Katka Pařízková.

Posledních šest let nabízelo Rádio Dálnice posluchačům pravidelný dopravní servis a nejnovější informace z tuzemských silnic a dálnic. Dopravní zprávy v českém a anglickém jazyce přinášelo řidičům každou čtvrthodinu. Díky husté síti vysílačů bylo možné přijímat stanici po téměř celé trase české dálniční sítě. Licenci na první kmitočet získala stanice už na přelomu let 2008 a 2009, ostrý start ohlásila až v roce 2018. Má také stále platnou licenci na digitální rozhlasové vysílání DAB+, do dubna 2027.