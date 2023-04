Dosud pražské rádio Expres FM rozšiřuje pokrytí na západ Čech

Metropolitní rádio Expres FM tři roky poté, co ho koupil Seznam.cz, expanduje za hranice Prahy a Středočeského kraje, a to do krajů Plzeňského a Kralovarského. Nově své analogové vysílání šíří ve městech Plzeň (103,0 FM), Tachov (105,6 FM), Karlovy Vary (105,0 FM), Domažlice (103,0 FM), Klatovy (92,4 FM) a Železná Ruda (105,6 FM). Své pokrytí stanice rozšiřuje poprvé ve své dvacetileté historii.

„Pod taktovkou Seznamu pracujeme i na internetizaci rádií, rozšířili jsme se ve vysílání do digitálního prostoru sítě DAB, vytváříme nové podcasty a s nimi související audiokanály,“ říká Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznam.cz.

Prohlédněte si brožuru o Expres FM