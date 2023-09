Dvojboj podzimu: Eliška a Damián a Táta v nesnázích půjdou proti sobě dvěma díly

Bude to prestižní souboj: v sobotu večer proti sobě TV Nova a TV Prima postaví své hlavní podzimní programové novinky. A hned dvěma díly.

Na Nově tuto sobotu 9. září odstartuje komediální seriál Táta v nesnázích, od 20.20 půjde jeho první epizoda a hned nato ve 21.10 druhá. Nova to tak naplánovala už koncem srpna. Konkurenční Prima v sobotu od 20.15 odvysílá druhý díl romance Eliška a Damián a dnes oznámila, že vzápětí od 21.30 nasadí třetí díl.

Úvodní epizodu Elišky a Damiána odvysílala Prima minulou sobotu 2. září. Přilákala 809.000 diváků v obecné cílové skupině diváků nad 15 let. Stala se tak nejsledovanějším pořadem sobotního večera napříč všemi televizemi, z podzimních novinek Primy byla ale za celý minulý týden až třetí. Nejvíc zaujala středeční premiéra nové krimisérie Pod hladinou (1,23 milionu diváků), následně úterní návrat seriálu Zoo (855.000 diváků).

První díl Elišky a Damiána se navíc setkal s mohutnou vlnou kritiky. Lidi dílu vyčítali příliš intenzivní kampaň před premiérou, scénář i výkon Emmy Smetana v hlavní roli. Od recenzentů na ČSFD si úvodní epizoda vysloužila pouhých 7 %. Hitem sociálních sítí se navíc stala scéna, v níž hlavní hrdinka Eliška (Emma Smetana) fyzicky ztrestá násilníka, který ji následně omráčí, aby ho nakonec zneškodnil šlechtic Damián (v podání Roberta Urbana).

Zájem o seriál Eliška a Damián hodlá Prima podpořit ještě ve čtvrtek 7. září večer, na 21.25 totiž zařadí reprízu prvního dílu z minulé soboty.

K přímému střetu hlavních novinek se první odhodlala Nova. V půli srpna oznámila, že oproti původnímu plánu přesune premiéru Táty v nesnázích z pátku právě na sobotu, do přímého střetu s Eliškou a Damiánem.

Hlavní podzimní novinky komerčních televizí

Eliška a Damián (TV Prima)

Hlavní postava Eliška, kterou hraje Emma Smetana, žije v současnosti, zatímco Damián, kterého ztvárnil Robert Urban, přichází z roku 1758. Díky náhodně vzniklému elixíru začíná Damián cestovat časem, a čím dál tím častěji se začnou jeho cesty protínat s Eliščinými. Mezi hlavními hrdiny postupně vznikají sympatie. Obě hlavní postavy to ale rozhodně nebudou mít jednoduché a budou se muset vzepřít svému osudu. Damián se totiž má zasnoubit s pruskou princeznou Frederikou (Anežka Rusevová) a Eliška se musí starat o zděděnou marmeládovnu. „Pohádek se šťastným koncem není nikdy dost, příběh Elišky a Damiána je tradiční love story okořeněnou o střet dvou světů – toho současného a minulého. Na kontrastu je založen i hlavní vizuál seriálu, kde něžnou růžovou barvu vyvažuje smaragdově zelená, a také úvodní znělka, kde je jemný hlas Emmy Smetana doprovázen hlubokým zastřeným hlasem Richarda Müllera,“ přibližuje Lenka Hornová, ředitelka vývoje obsahu Primy a zároveň scenáristka seriálu.

Hrají: Emma Smetana , Robert Urban , Anežka Rusevová , Anna Dvořáková , Jan Komínek , Petr Buchta , Milan Šteindler , Michaela Kuklová , Dana Syslová

, , , , , , , , Režie: Lukáš Buchar

Scénář: David Holý , Lenka Hornová

, Šéfdramaturg: David Litvák

Dramaturg dialogů: Ladislav Karpianus

Dramaturgická spolupráce: Zuzana Janášová , Anna Sedláčková

, Kreativní producent: Ivan Vodochodský

Šéfproducentky: Lenka Hornová, Lucia Kršáková

Táta v nesnázích (TV Nova)

Petr, rozvedený padesátník a správce bazénu, zasvětil celý svůj život výchově tří dcer. Viki, Laura a Alex začínají žít vlastní nezávislý život, a tak se konečně rozhodne věnovat víc sám sobě. Veden heslem „padesát je nových třicet“ se pustí do hledání lásky. Od jeho posledního rande ale uběhla spousta let, takže se bude muset vrátit do formy a nabýt ztracené sebevědomí. Zamiluje se, prochází zklamáním, přesto pokračuje v randění a doufá, že najde tu pravou. A aby to všechno bylo ještě složitější, jeho dcery, zkoušené životem a láskou, se jedna po druhé stěhují zpět do rodného hnízda a obrátí dům vzhůru nohama.