DVTV buduje nové studio v Rustonce. „Je to nový start se vším všudy,“ popisuje editor Jan Rozkošný

Poté, co s minulým rokem skončila osmiletá symbióza s vydavatelstvím Economia, působí internetová televize DVTV od začátku ledna v novém prostředí. Přechodně je to půda pražské Malostranské besedy, brzy by se měla stěhovat do nových prostor v kancelářském komplexu Rustonka, u metra Invalidovna. V rozhovoru pro Médiář to řekl Jan Rozkošný, editor DVTV a jeden za čtyř majitelů firmy Online Partners, která projekt provozuje. Dalšími třemi jsou moderátoři Daniela Drtinová a Martin Veselovský, jejichž iniciály projekt nese, a editor Jan Ouředník.

„Je to přestupní stanice,“ podotkl Rozkošný k prostoru, kde DVTV momentálně natáčí a jemuž vévodí dřevěné trámy historické budovy na Malostranském náměstí. „Usilovně budujeme nové studio a novou redakci v Karlíně,“ řekl k chystanému novému sídlu DVTV. Půjde o dlouhodobý pronájem, pro natáčení několika denních rozhovorů tam má sloužit prostor s vysokými stropy, bez sloupů. „Hledali jsme plnohodnotný prostor, kde bychom mohli točit a zároveň nedělat kompromisy, jako jsme dělali posledních několik let,“ předeslal Rozkošný.

Nedávné ukončení vztahu s Economií přičítá tomu, že obě strany měly „úplně jiné priority“. „Chtěli jsme točit několik rozhovorů denně, protože u našich diváků je o ně poptávka, chtěli jsme se výrazně zaměřit na rozšíření našeho předplatitelského kmene, chtěli jsme se více zaměřit na naše fungování v podcastech, a tam všude se naše názory rozcházely. A bylo jasné, že se dřív nebo později rozejdeme,“ říká editor. Rozchod s Economií nicméně označuje jako přátelský a zdůrazňuje, že DVTV vděčí tradičnímu mediálnímu domu jak za vzpruhu při rozjezdu před osmi lety v roce 2014, tak za dosavadní podporu, která trvala do konce roku 2022.

„Je to nový start se vším všudy,“ říká nyní jeden ze čtyř hlavních tvůrců DVTV. Připomíná zároveň, že „audiovizuální forma se dramaticky profesionalizuje“. Rozhovorová videa, která pro internet natáčejí jak profesionální redakce, tak čím dál víc solitérních tvůrců, se vrátily na velké obrazovky, musejí tedy nějak vypadat. U audioverzí konzumovaných například v autech zase posluchači očekávají profesionální zvuk.

Internetová televize se už před časem rozhodla spoléhat jako na jeden z hlavních pilířů příjmu na peníze od předplatitelů – těch má momentálně přes 20.000, za přístup ke kompletním rozhovorům platí 149 Kč měsíčně, respektive zvýhodněných 1.490 Kč za rok. Předplatitele nabírá DVTV mimo jiné prostřednictvím crowdfundingu, pro peníze od svých fanoušků si touto formou jde už potřetí ve své historii. Dobíhající aktuální kampaň na portálu HitHit přináší přes 2,8 milionu Kč, a to právě na „novou éru“ DVTV, respektive „společný boj za nezávislou žurnalistiku“. V roce 2015 vybrala DVTV od lidí 2,2 milionu, v roce 2020 dokonce 9,7 milionu. (Dodejme, že všechny tři dosavadní crowdfundingové kampaně DVTV začínaly s požadavkem na tři čtvrtě milionu korun, a všechny ho značně překonaly.)

Druhým zdrojem peněz pro DVTV jsou obchodní spolupráce na obsahových projektech. Třetím zdrojem v přípravě je projekt lineárního vysílání DVTV Extra, stanice určené pro televizi přes internet (IPTV), která by měla agregovat i obsah od jiných tvůrců. Producent obsahu tak zároveň vy buduje distribuční ekosystém. Zda pro něj začne vyrábět i nový původní obsah, závisí podle Rozkošného na kapacitě tvůrčího týmu: „Máme nejrůznější nápady na série, které bychom chtěli dělat, především si ale teď musíme uklidit, přestěhovat a soustředit se na to hlavní, co děláme.“

Čerstvě doznal změn moderátorský tým DVTV. Po dvou letech odchází Michael Rozsypal, další z mladších moderátorů, k nimž v minulosti patřili také Emma Smetana či Filip Horký. Zůstává tedy trio seniorních tváří se zkušenostmi z publicistiky České televize: kromě zakladatelů Drtinové a Veselovského ještě Daniela Písařovicová, která se přidala předloni.

Poslechněte si rozhovor s Janem Rozkošným

Celý rozhovor už teď najdete na Aust.cz

Co se také dozvíte v rozhovoru exkluzivně pro předplatitele

Jakou DVTV udělala zkušenost se svými mladými moderátory?

Jak bude vypadat nový časopis od DVTV?

Kdy a co bude vysílat televizní kanál DVTV Extra?

Jak DVTV své rozhovory koncipuje a bude se to měnit?

Jak se „online Události, komentáře“ (jak se DVTV zpočátku přezdívalo) odlišují od tradičních Událostí, komentářů České televize?

Jednala DVTV o tom, že se objeví na stránkách Seznamu?

A jedna zajímavost o Pelhřimově, kde se Honza narodil....

Pusťte si celý videorozhovor

Šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust mluví s hybateli médií a marketingu v Česku Vždy ve středu předplatitelé na www.aust.cz získávají kompletní, zhruba hodinový rozhovor

RSS feed pro poslech v Apple Podcasts

možnost pokládat otázky dalším hostům Pak vždy ve čtvrtek ukázky zdarma na platformách YouTube jako video

jako video Spotify jako audio

jako audio Apple Podcasts jako audio

Připomeňte si předchozí díl