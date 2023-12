E-mailová komunikace se profesionalizuje. Může za to nástup instantního messagingu

Do současné chvíle eviduje Seznam.cz zhruba 40 milionů registrovaných e-mailových schránek, z nichž aktivních je něco kolem 6,5 milionů. Aktivní schránkou se rozumí, že minimálně jednou za měsíc v ní uživatel provede akci se zprávou (přečte, přesune, smaže). Způsob používání e-mailu jako komunikačního prostředku se ale mění. Před příchodem mobilních a chytrých telefonů byl e-mail používaný k běžné mezilidské komunikaci, což postupně ustupuje a posiluje příjem pošty, která má komerční a businessový charakter. E-mail tak dnes často slouží jako prodejní kanál.

Mnoho uživatelů si své schránky založilo už koncem milénia. „Pozorujeme, jak se charakter využívání e-mailové komunikace s postupem času mění. Schránky už dnes neslouží primárně pro komunikaci mezi přáteli nebo jako úložiště přeposílaných rodinných fotografií. Stávají se především pracovním nástrojem a prostředkem formální a obchodní komunikace,“ říká Štěpánka Lebedová, produktová manažerka služby Email.cz.

Email Profi pro živnostníky zdarma

Seznam.cz jako vůbec první technologická firma v Česku nabídl v roce 2018 Email Profi, tedy e-mail s vlastní doménou, zcela zdarma. „Jsem rád, že lidem, zejména podnikatelům, prostřednictvím Emailu Profi nabízíme jednu z dalších možností, jak posunout jejich komunikaci se zákazníky na profesionální úroveň,“ říká David Finger, ředitel divize Email.cz a Mapy.cz.

Seznam.cz spuštěním Emailu Profi navázal na dlouhodobou strategii umožnit lidem co největší komfort při práci s e-mailovou schránkou. Pro živnostníky a drobné či střední podnikatele představuje Email Profi možnost mít exkluzivní e-mail a kalendář určený k profesionální obchodní komunikaci, a to ve velmi známém prostředí Seznam.cz Emailu.

V současné chvíli eviduje Email Profi 215.000 schránek na 70.000 domén, což je oproti minulému roku nárůst přibližně o čtvrtinu. Největší inspiraci pro rozvoj služby hledá Seznam ve svých vlastních řadách, celá firma totiž od letošního roku funguje na vlastním řešení.

Řada funkcí a silné zabezpečení

Ačkoli je služba Email Profi pro uživatele zdarma, společnost Seznam.cz do ní neustále investuje a rozšiřuje její funkce. Jednou z nich je třeba neomezené množství adres, které lze pod připojenou doménou založit. S tím také souvisí neomezený datový prostor, který už Seznam.cz Email nabízí u všech schránek. Dalšími inovacemi jsou možnost zakládat virtuální adresy nebo adresy pro skupiny příjemců.

Nejnovější inovací je pak třídění pošty. Ve složkách umožňuje e-mail vytvářet podsložky zanořené do více úrovní. Vnořené složky je možné snadno vytvářet v nastavení schránky, kde se dá vybrat, do které existující složky má být ta nově vytvořená vložená. „V e-mailu si ukládáme objednávky, faktury a další důležité dokumenty. V tištěné podobě bychom si takové listiny třídili do šanonů, v digitální podobě jsme si zvykli využívat složkové struktury, a to platí i o e-mailu. Chceme proto uživatelům nabídnout ještě lepší možnost si poštu třídit podle jejich potřeb,” komentuje Štěpánka Lebedová. Jednotlivé složky i celé jejich struktury je možné také jednoduše přesouvat přetažením myši. V následujícím roce plánuje Seznam.cz i pohodlnější zakládání složek přímo z výpisu zpráv.

Seznam.cz od listopadu také zavedl nový způsob dvoufázového ověření při přihlašování uživatelů. Ke stávající možnosti ověření pomocí aplikace Seznam nově přibyla standardní a široce rozšířená varianta ověření pomocí autentizační aplikace a generovaných jednorázových kódů. „Bezpečnost je prioritou nejen pro nás, ale také pro stále větší skupinu našich uživatelů. Jsme rádi, že jim můžeme nově nabídnout standardní způsob zabezpečení, na nějž jsou zvyklí. Dvoufázové ověření pomocí tzv. TOTP (Time-based One-Time Password) chrání účet uživatele před neoprávněným přístupem, a to i v případě, že dojde ke ztrátě či prolomení standardního hesla. Při přihlášení se totiž uživatel kromě tohoto hesla ověřuje i jednorázovým kódem z autentizační aplikace. Účet je tak lépe zabezpečený proti odcizení, zneužití a ztrátě osobních údajů,“ vysvětluje David Finger.

