E15 chystá několik videopořadů, moderovat je bude Veronika Jonášová

Do deníku E15 mediálního domu Czech News Center v lednu přišla Veronika Jonášová, která poslední rok a půl působila v české redakci Forbesu., kde se podílela na podcastech Byznys a Jak být lepší a na moderování eventů. V E15 se zaměří na chystaný videoprojekt, který má být jednou z hlavních letošních inovací titulu. Jonášová projekt připravuje s šéfredaktorem deníku Nikitou Poljakovem. Rozjet by se měl na jaře, kdy se také Czech News Center plánuje přestěhovat do nového sídla na pražském Hagiboru. Tam budou k dispozici i nová studia.

„Letos se chceme výrazně více zaměřit na tvorbu obsahu pro naši hlavní cílovou skupinu, tedy Čechy, kteří pracují a budují nějakou hodnotu pro sebe a tuto společnost. Videoformát je jeden z mála kanálů, který nám v redakci chybí,“ uvedl Poljakov. Projekt má být sadou rozhovorových pořadů, v plánu je několik interview týdně s hosty ze světa byznysu, politiky a ekonomiky, kromě toho také z oblasti životního stylu, seberozvoje, zdraví, tématy budou i dlouhověkost a vyvážení pracovního a osobního života. „Prostor by měla dostat i témata ze zahraničí a jednou z ambicí projektu je přivést do studia také inspirativní zahraniční hosty nejen ze světa byznysu,“ uvádí Czech News Center.

Inspirativní a dobře zpracovaná témata s pestrým okruhem respondentů si najdou své diváky, je přesvědčená Jonášová. „Tím spíš, že rozhodně nechceme kopírovat zaběhlou dramaturgii jiných českých platforem. Máme plán, jak publiku nabídnout neotřelá a důležitá témata.“

