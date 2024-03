Economia a TV Prima mají své lidi ve vedení Asociace online vydavatelů

Novými členy představenstva Asociace online vydavatelů se stali Lenka Černá, generální ředitelka vydavatelství Economia, a Ondřej Ježek ze zpravodajské redakce FTV Prima. Vedení oborového spolku tak bude pětičlenné. Vedle toho organizace nově jmenovala i Radu představenstva a Kontrolní komisi. Funkční období rady, komise i představenstva je tříleté.

„Asociace online vydavatelů se výrazně rozrostla. Je zřejmé, že stále víc médií zjišťuje, že potřebují funkční organizaci, která efektivně hájí jejich zájmy. Zároveň jsou připraveni se na takové práci podílet. Proto jsme rozšířili představenstvo a jmenovali nově i jeho šestičlenný poradní orgán a tříčlennou kontrolní komisi,“ uvedl Libor Matoušek, zakladatel asociace a předseda jejího představenstva.

Asociace online vydavatelů Představenstvo Libor Matoušek (Trima News) – předseda

(Trima News) – předseda Lucie Sýkorová – místopředsedkyně

– místopředsedkyně Ondřej Neumann (Hlídací pes) – místopředseda

(Hlídací pes) – místopředseda Lenka Černá (Economia)

(Economia) Ondřej Ježek (FTV Prima) Rada představenstva Tomáš Kačena (Burda Media Extra) – předseda

(Burda Media Extra) – předseda Marek Antoš (Internet Info)

(Internet Info) Robert Čásenský (Reportér magazín)

(Reportér magazín) Daniel Častvaj (CMI News)

(CMI News) Petr Orálek (ČTK)

(ČTK) Ján Simkanič (Deník N) Kontrolní komise Jana Vitáková (ČTK) – předsedkyně

(ČTK) – předsedkyně Pavel Traub (Echo24 / SPM)

(Echo24 / SPM) Štěpán Burda (Burda Media Extra)

„Česká republika je v Evropě ostrovem negativní deviace, protože zde technologické platformy neplatí českým médiím za obsah vůbec nic. Musíme to změnit, ale zdaleka to není jediná agenda, kterou se zabýváme,“ prohlásil Matoušek. Asociace se věnuje také oblasti samoregulace trhu, která vychází z nedávno přijatého evropského Aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Zaměřuje se i na agendu spojenou s transparentností reklamního trhu a monitoringu tisku.

„Na mediální trh vtrhla umělá inteligence se všemi plusy i mínusy a my ještě nemáme dořešena ani základní copyrightová pravidla. Zároveň nevíme, v jaké podobě se přijmou zákony o České televizi a Českém rozhlasu, které by v případě ignorování argumentů soukromých médií mohly znamenat další disrupci na mediálním trhu. Jako asociace chceme být ofenzivnější, protože jinak riskujeme vážné problémy s možnostmi médií informovat uživatele a čtenáře o relevantních věcech. Právě to musí zůstat podstatou žurnalistiky,“ dodal předseda.

Členové Asociace online vydavatelů V abecedním pořadí ABC Media

Barbar

Budlive

Burda Media Extra

Česká tisková kancelář

Český Internet (České stavby, České reality)

Deník N

Deník Referendum

Drbna.cz

e-Deniky.cz

Economia

Echo 24

Ekonews

Euractiv.cz

Extra Online Media

Forum 24

FTV Prima

Hlídací pes

i60.cz

Info.cz

Inregion.cz

Internet Info

Investigace.cz

Krajské listy

New Look Media

Next Page Media

Reportér

Studentské listy

Sdílejte