Economia loni udržela tržby nad 650 miliony Kč, zvýšila provozní zisk

Mediální dům Zdeňka Bakaly Economia zakončil loňský rok 2023 zhruba s týmž obratem jako rok předtím. Celkové tržby Economie dosáhly 653 milionů Kč, o rok dřív to bylo 655 milionů. Vydavatelství zároveň uvedlo, že podstatně zlepšilo své provozní hospodaření. Neauditovaný zisk Economie před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhl 21,8 milionu, o 20,5 milionu víc než v roce 2022. Zvýšilo inzertní příjmy (počet inzerentů narostl o 7 %), výnosy z eventů i předplatného.

„Nabízíme víc zajímavých příležitostí. Příkladem jsou i velké konference a akce pro naše čtenáře. Základem úspěchu je hlavně kvalitní obsah našich titulů,“ uvedla Lenka Černá, generální ředitelka Economie.

Tržby společnosti Economia v posledních letech, v milionech Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 818 845 879 762 741 632 658 655 653

Zaokrouhleno. Zdroj: výroční zprávy Economie

Udržet tržby na úrovni předchozího roku se podle Černé Economii podařilo „navzdory zásadnímu výpadku příjmů od technologických platforem vlivem nepovedené novely autorského zákona“. Výpadek peněz pro Economii vinou nových regulí loni vyčíslila na 20 milionů Kč. Šlo jednak o zrušení příjmů z programu Google News Showcase, jednak o pokles návštěvnosti omezeními ve vyhledávači či v Google News. Z nedávných slov ředitelky Černé přitom také plyne, že pokud by Economia o peníze od Googlu nepřišla, zvládla by už loni dosáhnout na vyrovnané hospodaření. „Aby Economia byla provozně soběstačná, to znamená abychom vytvářeli černou nulu, potřebujeme EBITDA ve výši zhruba 40 milionů korun,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro Médiář. Vyrovnané hospodaření je cílem aktuální tříleté strategii Economie, v níž byl 2023 prvním rokem.

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Znovu si sáhnout na peníze od globálních platforem, vyhledávačů, sociálních sítí či také od služeb monitoringu tisku umožní Economii nově založený Správce licenčních práv vydavatelů, spolek, v němž se čerstvě sdružila většina tuzemského mediálního trhu. Správce, vzniklý právě na základě ustanovení zmíněné novely autorského zákona, teď usiluje o to, aby Google, Facebook a další platily vydavatelům za užití jejich obsahu.

Stěhování do Holešovic, více audia i videa

V dalších letech má ekonomiku firmy ovlivnit zvláště výběr dodavatelů publikačního systému (CMS) a systému pro správu předplatitelů (CRM). „Neseme si zátěž z minulosti, neboť jednotlivé tituly používají jiné systémy. Naším cílem je všechny sjednotit a modernizovat, abychom mohli rychle reagovat na požadavky našich čtenářů a uživatelů,” vysvětluje ředitelka.

Milníkem podle ní bude též stěhování z Karlína do administrativního komplexu Port7 v pražských Holešovicích. To má proběhnout v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku. Economia v novém sídle plánuje vybudovat zázemí včetně studií pro natáčení audio- a videoobsahu.

„Naší hlavní strategií pro rok 2024 je nabídnout více obsahu a lepší služby našim stávajícím čtenářům a uživatelům,“ plánuje šéfka Economie. Hlavní značky vydavatelství – tedy zpravodajský web Aktuálně.cz, deník Hospodářské noviny a týdeník Ekonom – se přitom soustředí právě na rozvoj a monetizaci formátů v podobě audia a videa. Loni uvedený podcast Bruselský diktát redaktora Hospodářských novin Ondřeje Housky a Michala Půra zdvojnásobil svou produkci (vychází v úterý a v pátek) a byl zpoplatněn – na platformě Gazetisto je celý za 125 Kč, na HeroHero za 5 eur. Videopořad Spotlight zase expandoval do nových formátů Spotlight Generace a Spotlight News a v březnu posílí o novou moderátorku – ke Světlaně Witowské přibude Zuzana Tvarůžková.

