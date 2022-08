Economia obměnila většinu představenstva. Řezníčková, Brejcha a Matějů v něm končí

Mediální dům Economia finančníka Zdeňka Bakaly zavádí k 1. září nový řídicí model. Představenstvo firmy bude nově tvořeno pouze výkonným managementem vydavatelství v čele s jeho generální ředitelkou Lenkou Černou a bude se zodpovídat přímo jedinému akcionáři, tedy Bakalovi.

Většina dosavadního představenstva přitom končí. Dosavadní předsedkyně představenstva Zuzana Řezníčková Economii, v níž strávila s přestávkami osm let, opouští a má přejít do skupiny Bakala Capital. Z představenstva odcházejí též Michal Brejcha a Jan Matějů. Z pěti dosavadních členů tak v boardu zůstávají jen dva - kromě ředitelky Černé ještě Petr Stalmach, který do Economie přišel loni v listopadu dohlížet na finanční řízení.

Teď se Stalmach k 1. září stává finančním ředitelem vydavatelství. Nový bude i obchodní ředitel, k 1. říjnu se jím stane David Voráček. Ten se do Economie vrací po čtyřech letech. Od loňského dubna vedl českou burzu internetové reklamy CPEx, předtím řídil obchodní rozvoj vydavatelství Burda. Obchodním ředitelem Economie byl od loňského června Petr Řezníček, nyní je vedením obchodní divize pověřena Dana Malkusová.

Černou, Stalmacha a Voráčka v pětičlenném představenstvu doplní Tomáš Eder jako ředitel odpovědný za technologie a Tomáš Skřivánek, ředitel pro produkt a marketing. Ti si začátkem letoška rozdělili odpovědnost za mediální a nemediální produkty Economie. Skřivánek, který nastoupil začátkem ledna, šéfuje mediálním produktům (Hospodářské noviny, Ekonom, Aktuálně.cz, Respekt). Eder, který do Economie přišel loni v říjnu ze Zásilkovny, vede nemediální produkty (Centrum.cz, Atlas.cz, Volný.cz, Vaření.cz, Žena.cz, Vybermiauto.cz).

Představenstvo vydavatelství Economia Dosavadní složení Zuzana Řezníčková (předsedkyně)

(předsedkyně) Lenka Černá (místopředsedkyně, generální ředitelka)

(místopředsedkyně, generální ředitelka) Michal Brejcha

Jan Matějů

Petr Stalmach Nové složení od 1. září Lenka Černá (generální ředitelka)

(generální ředitelka) Petr Stalmach (finanční ředitel)

(finanční ředitel) Tomáš Eder (ředitel technologií)

(ředitel technologií) Tomáš Skřivánek (ředitel pro produkt a marketing)

(ředitel pro produkt a marketing) David Voráček (obchodní ředitel) Zdroj: Economia

„Zavedením modelu výkonného představenstva obvyklého v ostatních částech Evropy zjednodušujeme rozhodování a přibližujeme ho těm, kdo mají klíčovou zodpovědnost,“ uvedla končící předsedkyně představenstva Řezníčková. „Nový model posiluje naši schopnost čelit konkurenci,“ věří generální ředitelka Černá. Ta převzala řízení Economie přesně před rokem, se zadáním otočit hospodaření mediální firmy do zisku. Vydavatelství loni zvýšilo tržby na 658 milionů Kč a výrazně snížilo ztrátu. Za předchozích sedm let nicméně jeho kumulovaná ztráta činí přes 180 milionů Kč.

Hospodaření společnosti Economia v posledních letech, v milionech Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 tržby 818 845 879 762 741 632 658 výsledek hospodaření -41 -20 2 -39 -45 -32 -8

Zaokrouhleno. Zdroj: výroční zprávy Economie

V čele Economie stál od září 2014 do září 2018 jako generální ředitel Roman Latuske. Po jeho odchodu se Economia rozhodla místo generálního ředitele neobsazovat, firmu tři roky řídilo představenstvo v čele se Zuzanou Řezníčkovou. Ta teď v interním sdělení uvedla: „Už před časem jsme dospěli k názoru, že je načase upravit model řízení firmy tak, aby byl co nejjednodušší a dával těm, kdo jsou za její každodenní chod zodpovědní, dostatečný prostor rychle a účinně reagovat na vývoj trhu a udržet tak vysokou konkurenceschopnost i v neustále se proměňujícím prostředí. S provedením této změny jsme čekali na chvíli, kdy bude mít naše vydavatelství kompletní nový výkonný management, připravený novou roli zaujmout. Ta chvíle teď nastala.“