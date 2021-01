Economia plánuje být od roku 2022 soběstačná

Od příštího roku 2022 by vydavatelství Economia mělo vydělávat a přestat tak být závislé na penězích svého majitele Zdeňka Bakaly. „Economie generuje plánovanou ztrátu, ještě v letošním roce máme plánovánu minimální ztrátu a od roku 2022 bychom měli být finančně nezávislí na vlastníkovi. Měla by to být kladná nula,“ řekla Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva Economie, na dotaz Médiáře při dnešních Rozpravách o českých médiích, na téma monetizace obsahu. „Trend od roku 2018 v tomto směru je naplňován, to znamená snižujeme ztrátu s cílem v roce 2022 nevygenerovat už žádnou,“ doplnila.

Po ztrátě 20 milionů v roce 2016 skončil mediální dům za rok 2017 ve dvoumilionovém zisku. Od té doby generuje ztráty. V roce 2018 to bylo 40 milionů, v roce 2019 pak 55 milionů, loňská čísla Řezníčková neuvedla, neboť ještě nejsou auditovaná.

„Finále loňského roku bylo překvapujícně lepší, než bychom vůbec si troufli odhadovat. A dokonce z pohledu finančních výsledků dopadl lépe, než jsme říkali v oficiálním byznysplánu,“ předeslala Zuzana Řezníčková. „Rok to byl svým průběhem velmi zajímavý a ve finále úspěšný.“

Blackout tréninkem na karanténu

„Pro nás covidový rok začal o něco dřív. Dvacátého prosince 2019 jsme vyhořeli a po totálním blackoutu jsme věděli, že se do Economie, což je obrovský openspace, newsroom pro tři sta až pět set lidí, nevrátíme. Během předvánočního víkendu jsme se naučili to, co jsme pak během doby covidové, zhruba od 16. března, uměli a už to pro nás nebylo nic nového,“ vzpomněla předsedkyně představenstva Economie.

„Náročnost je samozřejmě enormní, zejména v případě, kdy máte diverzifikované portfolio, děláte papírový deník, online produkt jako Aktuálně, týdeník, redakce jsou různé, mají různé zvyky, různé uzávěrky. Dnes se teprve projevuje únava, protože návrat k normálu se pořád neděje. Máme openspace, kde [normálně] sedí všichni, takže pro nás uzavřít je do jednotlivých kanceláří a nastavit procesy, aby všichni byli v práci, ale v zásadě se nemuseli potkávat, technicky téměř nelze,“ řekla. „Víme, co máme dělat, jak to máme dělat, a teď potřebujeme udržet lidi zdravé ve smyslu psychickém.“

Paywall propady tisku zatím nenahradí

Economia stejně jako jiné klasické mediální domy má historicky tři zdroje příjmů, a sice inzerci, předplatné a volný prodej tisku, přičemž největší z nich léta byla reklama v tisku. Ta klesá: „Nemá cenu si namlouvat, že jsme schopni velmi rychle stejný objem peněz získat jinak.“ Prodej tisku i inzerce v něm padají a čtenář se přiklání k onlinu, ale obsah na papíře stále v určité míře žádaný je, podle Řezníčkové tak jde o to, držet balanc.

Od roku 2014 Economia postupně zpoplatňuje své weby, dnes se to kromě Hospodářských novin týká i týdeníků Ekonom a Respekt. „Bylo naprosto jasné, že pokud se k tomu nepřidají všichni velcí, šance něco změnit je poměrně malá,“ míní Zuzana Řezníčková. Když se začaly objevovat další případy u konkurence, bylo podle ní zřejmě, že nutnost zpoplatnění médií na internetu český mediální trh přestává ignorovat a začíná si uvědomovat, že „je to jediná možná cesta“. „Dneska jsme ještě relativně na začátku, ale jsme v tom všichni a čtenář pochopil, sofistikovaný čtenář jasně chápe, že za všechno se platí, i za obsah na internetu.“

„Všichni svojí cestou“

Nechat lidi platit za svůj obsah ale odmítá česká online jednička Seznam.cz. Jeho domovská stránka je nejnavštěvovanějším místem českého internetu a šéf homepage Seznamu Matěj Hušek nedávno řekl, že Seznam.cz uvažoval, že by se stal rozcestníkem placeného obsahu na tuzemském netu. „Nabídka předplatných na trhu atomizovaná a roztříštěná. My věříme, že společná iniciativa by mohla pomoci. Nevzdáváme se, dál se snažíme s partnery jednat, je to dobrá cesta,“ řekl Hušek loni na podzim.

„Vedli jsme nějaké neformální debaty, ale nikam nepokročily. Nebyla to nabídka, byla to debata, jestli se má smysl o tom bavit nebo jak to má vypadat, a v zásadě to umřelo,“ řekl k tomu na dotaz Médiáře v dnešní debatě Petr Bednář, šéf digitálních aktivit vydavatelství Vltava Labe Media. „Nic konkrétního nikdy nezaznělo,“ reagoval podobně Ján Simkanič, ředitel vydavatelství N Media, které produkuje Deník N, s tím, že právě Deník N část obsahu pouští na homepage Seznamu bezplatně. „Ani nemám dojem, že by to měli dál promyšlené, že by tam byla jasná strategie, co s tím chtějí udělat,“ podotkl Simkanič. Stejně podle Řezníčkové vypadal kontakt s Economií: „Nemyslím si, že ambice tam byla taková, jaká byla prezentovaná.“

„Všichni vidíme ještě obrovský prostor pro růst vlastními silami. A nemyslím si, že pro kohokoli z nás by teď přineslo zásadně víc peněz, kdybychom se začali spojovat. Všichni si chceme jet cestou, kterou jsme si rozmysleli, a pořád tam vidíme spoustu nových potenciálních uživatelů a peněz,“ prohlásil Petr Bednář. Zuzana Řezníčková z Economie to vidí stejně: „Souhlasím. Spojování by v tu chvíli naráželo na velké množství překážek a energie, kterou bychom do toho dali, by se nevrátila. Začněme u vlastnické struktury a skončeme u zaměření jednotlivých titulů. V tuto chvíli v tom nevidím cestu.“