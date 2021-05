Firemní textil: pořádný merch chce péči

Textil je marketingový nástroj

Móda je součástí životního stylu. Je to sociálně-psychologický fenomén, který ovlivňuje většinu lidských aktivit a úvah. Zasahuje do všech oblastí našeho života. A jejím důležitým nositelem je textil. Pečlivě si vybíráme, co si oblečeme – chceme být in, chceme nosit módní kousky, chceme se líbit – okolí i sami sobě. A chceme se cítit pohodlně. Cílem každého módního tvůrce je, aby se jeho kousky nosily. A dnes už to platí nejen v retailu. Stejný trend se prosazuje i u firemního textilu – tam jdeme ještě dál. Oblečení s logem firmy oblékají zaměstnanci i zákazníci. A tím značku reprezentují, komunikují její vizi a hodnoty. Nejen web a sociální sítě oslovují publikum. Firemní merch – jak se dnes říká – je důležitou součástí marketingové komunikace každé firmy. Je to něco, na co si mohou lidé sáhnout, vzít do ruky, s čím jsou ve fyzickém kontaktu. Je to spojení reklamy a užitku. Abychom mohli říct, že takové spojení funguje, musí splňovat několik kritérii – musí mít myšlenku, musí podtrhnout značku a musí se líbit. Proto je při tvorbě merche důležité věnovat pozornost kvalitě materiálů, designu a užitkovosti. Jedno bez druhého nebude nikdy kompletní a zbytečně se tak dá přijít o body, které je možné pro svůj brand získat.

Najděte svou vlastní cestu

Na poli retailu s oblečením je středobodem koncový zákazník. Zažili jsme to na vlastní kůži při vytváření kolekcí pro velké sportovní řetězce. Tato historie nám připomíná, na koho myslet. Musíme propojit firemního klienta – zadavatele, a ty, kdo budou dané oblečení nosit. Jednoduše proto, aby ho jedni cítili jako tu správnou „reklamu“, a ti druzí jako „tahle bunda je skvělá a budu ji nosit rád“. Představme si modelovou situaci. Firma se chce dobře prezentovat a zatouží po reprezentativním merchi. Aby to mělo smysl, měl by klient usilovat o kvalitu a originalitu, která jeho značku zvýrazní a podtrhne. A taky o celistvost. Máte restauraci? Nosí vaši barmani stejná trička? Fajn. A co kalhoty? Co zástěry? Co nějaký zajímavý detail, který bude jenom váš? Abychom našim klientům ulehčili práci a ušetřili čas, rozhodli jsme se pojmout naši nabídku jako ucelenou službu. Klient chce merch. Pokud nemá nápad, máme připravené inspirace, jak by to šlo. Podle zaměření zákazníkova podnikání, podle jeho potřeb, možností. Desítky inspirativních outfitů, kombinací, kde jednotlivé kousky k sobě ladí kvalitou, barvou, materiálem. Košile, svetřík, kalhoty, sako, batoh, hodinky. Nebo tričko, montérky, mikina, vesta, ponožky, čepice. A tak dál. Věříme, že dobrá inspirace je klíčová. Klient má možnost prozkoumat, kudy se může cesta jeho brandu ubírat, najít svůj směr a styl. A my pak jeho představy zhmotníme. Neustále sledujeme trendy, dáváme šanci mladým tvůrcům, abychom mohli nabízet nová neotřelá řešení. Jen tak si váš brand lidé zapamatují a spojí s kvalitou a úspěchem.

Jo a pozor – co roušky? Nechtěný hit loňského roku. Nosí je každý. Skvělý materiál pro kreativitu a podtržení brandu. Vyrobili jsme jich statisíce a v mnoha případech měli klienti natolik pozitivní ohlasy, že máme tu čest s nimi spolupracovat na dalších projektech.

Prověřený produkt šetří čas i peníze

S dobrým nápadem a ztvárněním, které váš merch nakopne už je potřeba „jen“ vyřešit výběr konkrétních modelů, na něž se bude aplikovat výšivka, potisk nebo s nimi dělat jiné kousky. Znáte situaci, kdy si chcete pustit Netflix nebo HBO a nemáte tušení, na co se podívat? To samé řeší i naši klienti. Nabízí se známá cesta: dát klientovi vybrat z hromady katalogů. Je otázka, co z takové volby vzejde. Bude materiál mít slibované vlastnosti, gramáž a barevnost? Jestli ne, bude se muset část dodávky reklamovat a čekat. Proto vedle inspirace a kurátorství radíme s výběrem konkrétních kousků. Sami je totiž zkoušíme: pereme, testujeme otěr a také je prostě nosíme.

Cesta k dobrému merchi není složitá. Je jen potřeba najít tu správnou myšlenku, nápad, inspiraci.

V tom umíme pomoci. Společně s klienty, kteří chtějí své firmě vtisknout jedinečnou identitu, vytváříme svět současného brandu. Spojujeme reklamu a módu v jeden celek. Protože nás to baví.

Text je placenou propagací společnosti Ellipse