Eticky.cz: nové online médium, které inspiruje a apeluje na lepší svět

Eticky.cz je nově vzniklá online platforma, médium, jehož záměrem je bořit mýty o udržitelnosti, pozitivně motivovat, podporovat lokální české značky ale i udržitelné iniciativy velkých subjektů, rozebírat a analyzovat trefná i kontroverzní témata, přinášet novinky z domova i ze světa a pomáhat dělat svět lepším místem pro život. S nohama na zemi, bez despotismu vůči komerčnímu světu.

Magazín Eticky.cz sleduje aktuální dění, a to jak na domácím hřišti, tak na světové půdě. Filozofií tohoto online prostoru je sdílet s cílovým publikem informace, které rezonují s udržitelným životním stylem ve všech oblastech. Cílem není publikum strašit, ale naopak inspirovat. Eticky.cz přináší fakta a ukazuje, jak žít lépe s ohledem na příští generace a planetu. Najdete zde zajímavé projekty, nápady, rozhovory, produkty a služby, které chtějí dělat náš svět lepší. Zapojit se tak můžete i vy. Spojme naše síly a pojďme budovat krásnější budoucnost.

Nový web vznikl péči Jakuba Kofroně z marketingové agentury Beneficio. „Magazín je zcela nezávislý projekt na naší tvorbě, kolegyním z redakce vůbec nezasahujeme do tvorby ani do plánů, je to tedy čistě obsahová záležitost,“ přibližuje Kofroň. „Osobně jsem magazín vytvořil s cílem inspirovat společnost, že vše o problematice udržitelnosti není negativní, že existuje tisíce projektů, iniciativ a změn, které mění vše k lepšímu. Zároveň mi na udržitelné scéně vadil jistý ekoterorismus a absolutní despotismus ke komerčnímu světu, který se také postupně snaží na spoustě věcech pracovat.“

„Totéž se projevuje i v našem modelu, je to komerční projekt, nicméně naší misí je získávat prostředky z inzerce pro investování do podpory etické tematiky, projektů, dát prostor inspirujícím osobnostem a chodu redakce,“ popisuje Jakub Kofroň. „Postupně budeme realizovat i spoustu projektů, které půjdou nad rámec redakční tvorby, ale opět vždy budou spolufinancované od partnerů, kteří s tím mohou spojit viditelnost svých značek. Zkrátka vytváříme komerčně etické médium, které bude mít šanci mít dopad na širší společnost.“

Pokud hledáte kvalitní informace, které vám podají názorově neutrální, apolitické, pozitivní články, ve kterých se dozvíte vždy něco zajímavého a nového, pak jste u Eticky.cz na správné adrese.

Naší součástí se můžete stát i vy, ať už jako redaktor, inzerent, nebo partner –⁠ kromě kvalitního obsahu je zde spousta příležitostí pro každého.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou Beneficio