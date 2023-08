Fenomén sharentingu: Máte dítě? A mohla bych ho vidět?

V roce 2013 americká zpěvačka Beyoncé v první upoutávce na svůj biografický dokument Life is But a Dream zveřejnila obrázek svého ještě nenarozeného dítěte ze sonografu. Tím odstartovala masivní trend sdílení podobných fotek na Instagramu.

V 21. století na internetu naprosto běžně najdeme obsah, kde rodiče sdílejí fotky či videa svých potomků a informace o nich. Podle profesorky Harvardovy univerzity Leah Plunkett pojem sharenting (z anglických výrazů share a parenting) označuje rodiče, příbuzné nebo další dospělé pečující o děti, kteří publikují, ukládají nebo se jinak podílejí na sdílení soukromých informací o dítěti v jejich péči skrze různé digitální kanály. Tento obsah zobrazuje mnohdy i intimní detaily dítěte, které nemá ještě ani možnost o publikování něčeho podobného rozhodnout. I když ještě neumí chodit, psát, číst ani používat elektronická zařízení, jeho rodiče mu už vytvořili téměř nesmazatelnou digitální stopu.

Data, data a zase data

Článek na webu Atlantic.com cituje výzkum, který ukazuje, že 90 % dětí ve Spojených státech do věku dvou let má už svou digitální stopu. Výzkum od autorek Sibaak a Traks z roku 2019 upozorňuje, že více než 50 % oslovených maminek a více než 30 % oslovených tatínků žijících ve Spojených státech, kteří mají děti do čtyř let, sdílí na sociálních sítích obsah spojený s rodičovstvím.

U nás se fenoménu sharentingu dlouhodobě věnuje portál E-bezpečí.cz. Kromě osvěty na toto téma také nabízí jednoduché rady, jak nad obsahem s dětmi přemýšlet, a prezentuje data z výzkumů o tom, jak je tento fenomén rozšířen mezi českými rodiči.

A podobný problém řeší i v dalších zemích. Video Euronews například ukazuje, jak Francie řeší zákaz sdílení obsahu s dětmi.

Zmíněné autorky Sibaak a Traks identifikují tři hlavní hrozby spojené se sharentingem. První je takzvaná datafikace dítěte, za druhou hrozbu považují ztrátu soukromí dítěte a třetí je podle nich odcizení mezi rodičem a dítětem, což je způsobené právě přílišným sdílením citlivého obsahu. Jak to může vypadat, když děti konfrontují rodiče se sdílením nevhodného obsahu, se můžete podívat ve videu New York Times.

A co na to značky?

Fenoménu sharentingu si všímají už i brandy a influenceři u nás a v zahraničí. Deutsche Telekom v jedné z posledních kampani upozorňuje na nebezpečí tohoto fenoménu pomocí vizuálů vytvořených prostřednictvím nástrojů umělé inteligence. Unicef Norsko v kampani z roku 2021 nabádá k zastavení sdílení dětského obsahu. Policie v indickém státě Assam letos na jaře představila kampaň #DontBeASharent, která upozorňuje na přílišné sdílení obsahu s dětmi na sociálních sítích.

Kampaň Your Kids Wouldn’t nás zase nutí zamyslet se nad tím, zda by rodiče sdíleli své vlastní fotografie, pokud by na nich vypadali či se chovali stejně jako jejich děti.

V Microsoftu Česká republika společně se zmíněným portálem E-bezpečí.cz a Univerzitou Palackého v Olomouci loni provedli výzkum s názvem Jak se čeští rodiče staví ke sdílení fotografií svých dětí na sociálních sítích. Z tohoto výzkumu například vyplývá, že informace o svých dětech v online prostředí sdílí 69 % českých rodičů. Téměř 7 % rodičů sdílelo veřejně v online prostředí fotografie, které zachycují částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem.

Influencerka Markéta Frank ve videu z roku 2021 nazvaném Proč nedávám své dítě na sociální sítě, které vzniklo ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, vysvětluje, proč svoje dítě s manželem ani jeden nesdílí na sociálních sítích.

Videí šířících osvětu o hrozbách sharentingu prostřednictvím osob s velkým dosahem na sociálních sítích je ale málo. Můžeme jen spekulovat o skutečných důvodech absence takových videí. K sharentingu mezi influencery zatím neexistuje dostupný výzkum, což může naznačovat neznalost tématu nebo obavy z možných reakcí v diskuzích pod příspěvky.

U některých influencerů naopak pravidelně vídáme obsah, kde jsou jejich potomci často zobrazeni. Takový obsah sledují desítky až stovky tisíc fanoušků. Právě tady vidím velký prostor pro masivnější osvětové kampaně a iniciativy ze strany značek ve spolupráci s neziskovými organizacemi a odborníky, které by nejen sharenting, ale obecně i obezřetnost v kyberprostoru řešily a influencery s velkým dosahem edukovaly.

Sharenting – příležitost i „red flag“ pro značky

České i zahraniční brandy, které si cení etiky a odpovědnosti, by měly brát tento trend v potaz hned z několika různých důvodů.

Reputační riziko: Spolupráce s influencery, kteří se dopouštějí sharentingu, může ohrozit reputaci značky. Veřejnost je stále citlivější na otázky porušení soukromí, zejména pokud jde o děti. Brandy tak mohou být vnímány jako podporovatelé neetického chování.

Etika a odpovědnost : Jak ukazuje přístup influencerů, jako je Markéta Frank, etické a uvážlivé přístupy k online sdílení jsou nejen možné, ale také oceněné. Značky, které se spojují s etickým chováním, mohou těžit z důvěry veřejnosti a zákazníků.

Ochrana soukromí: Právo na soukromí patří mezi základní práva, které by se mělo respektovat u každého. Značky, které byť jen nepřímo podporují sharenting, mohou nevědomky podporovat porušování tohoto práva, což má dalekosáhlé právní a etické důsledky.

Dlouhodobý vztah s cílovou skupinou: Pokud značka ukazuje, že respektuje a chápe rizika spojená s digitálním sdílením informací o dětech, může to posílit její vztah s cílovou skupinou rodičů a celých rodin.

Osvěta a vzdělávání: Brandy mají jedinečnou příležitost informovat a vzdělávat veřejnost o rizicích a dopadech sharentingu, a vytvořit pro své zákazníky přidanou hodnotu mimo své hlavní produkty a služby.

Je důležité, aby značky přistupovaly k chování v online prostředí s odpovědností a uvážením. Promyšlený přístup k sharentingu může pomoci značkám vybudovat důvěru, respekt a loajalitu ve své cílové skupině a zároveň chránit nejzranitelnější členy naší společnosti – děti.

Text je součástí placené propagace agentury VMLY&R