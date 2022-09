Festival Serial Killer se letos zaměří na Švédsko, uvede i sitcom Dobré ráno, Brno

Popáté se koná mezinárodní festival televizních a webových seriálů Serial Killer. Od úterý 20. září do neděle 25. září hodlá v Brně ukázat to nejlepší ze současné seriálové tvorby. Tradiční hlavní soutěž, která představuje výběr nejlepší současné tvorby ze střední a východní Evropy, bude letos doplněna fokusem na Švédsko. Kromě ochutnávky švédských seriálů se účastníci akce dočkají debatě se švédskými tvůrci a herci. Chybět opět nebude ani odborný program pro televizní profesionály a profesionálky.

„Seriálová tvorba se těší velké divácké popularitě a rozhodně si zaslouží stejnou pozornost jako ta filmová. I proto divákům nabízíme možnost užít si seriály na velkém kinoplátně v jedinečné festivalové atmosféře. Srdce festivalu bude opět v centru Brna – v kině Scala, na Moravském a Jakubském náměstí,“ říká výkonný ředitel festivalu Jiří Müller. Všechny projekce budou v původním znění s českými i anglickými titulky.

Festival zahájí na humornou notu premiéra seriálu České televize Dobré ráno, Brno režiséra Jana Prušinovského, který se zapsal do povědomí především populárním seriálem Most! Tentokrát diváky přenese do prostředí ranní show. „Začalo to před osmi lety Čtvrtou hvězdou, pokračovalo o tři roky později Trpaslíkem a vygradovalo to Mostem! I v nadcházejícím seriálu Dobré ráno, Brno se pohybujeme na hraně, a já jsem rád, že se nebojíme opět posouvat hranice humoru a v tomto případě vtipkovat na vlastní účet. Věřím, že se diváci budou u dialogů smát a hlášky zlidoví, stejně jako tomu bylo u všech předchozích seriálů,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Další česká premiéra se představí v pátek. Voyo, internetové videotéka televize Nova, do Brna přiveze minisérii režiséra Davida Ondříčka Král Šumavy. O víkendu pak bude diváky lákat britský seriál The Responder s Martinem Freemanem v hlavní roli. A organizátorům Serial Killeru se povedlo ve spolupráci s Aerofilms získat českou premiéru nové řady kultovního seriálu Larse von Triera Království Exodus. V premiéře se v Brně představí úvodní epizody třetí série z prostředí dánské nemocnice.

Zástupci švédských televizních stanic a produkčních skupin představí svou tvorbu na TV Days, třídenním programu pro profesionály, kterého se letos poprvé zúčastní i představitelé amerického Netflixu. TV Days budou hostit i páteční debatu s generálními řediteli českých a slovenských televizí.

Na programu se bude podílet také Kiyv Media Week, festival, který je zásadní událostí nejen pro televizní média a jehož kontinuita byla násilně narušena válkou. „Serial Killer tím navazuje na mnohaletou spolupráci a hlavně podporu, kterou se snaží ukrajinským tvůrcům od začátku války poskytovat,“ podotýká ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Program 5. ročníku festivalu Serial Killer Hlavní soutěž Král Šumavy (Česko, 2022) Legendou se nerodíš. Legendou se stáváš. Třídílnou minisérii pro Voyo natočil šestinásobný držitel Českého lva David Ondříček podle románového bestselleru Davida Jana Žáka Návrat Krále Šumavy. Piknik (Picnic, Ukrajina, 2022) Na tenhle piknik žádný z přátel nezapomene. Oleg slaví čtyřicáté narozeniny a tři manželské páry a jejich děti se sejdou na břehu moře, aby je společně oslavily. Nikdo ale neví, že Olega ráno vyhodili z práce, trpí krizí středního věku a ani jeho žena neprožívá nejšťastnější životní období. Mimo signál (Područje bez signala, Chorvatsko, 2021) Chorvatská tragikomedie ověnčená mnoha cenami. Do zapomenutého balkánského městečka přijíždí podivná dvojice se zájmem o místní dvacet let nečinnou továrnu na turbíny. Blok 27 (Srbsko, 2022) Mysteriózní hororové drama se sociálně kritickým podtextem těží z temného genia loci Nového Bělehradu a skvělých hereckých výkonů. Kdo zastřelil Otto Müllera? (Kes tappis Otto Mülleri?, Estonsko, 2022) Je zastřelený patriarcha zámožné rodiny Otto ten, kdo svým příbuzným všechno umožnil, nebo naopak všechno zničil? Estonská kriminálka si pohrává s předsudky vyšetřovatelů i našimi vlastními a přepínáním perspektiv. Pavučina (Pajęczyna, Polsko, 2021) Zábavné kriminální drama, které se odehrává ve dvou časových rovinách - v letech 1978 a 2010 - se inspirovalo polským nukleárním programem v dobách Edwarda Giereka, komunistického lídra Polska 70. let. Fokus: Švédsko Život na předměstí (Vi i villa, 2022) Aktuální satira trefující se do pohodlnosti života švédské vyšší střední třídy. V hlavní roli perfektní Mattias Nordkvist v roli čtyřicátníka, který svoji krizi středního věku dlouho ignoroval a v práci se nechal šikanovat nápady až moc kreativního šéfa. Vše až do chvíle, kdy se rozhodl pro pomstu. Těsto (Deg, 2021) Feministická gangsterka s osobitým komediálním tónem o jednom nepravděpodobném setkání, nespravedlivém světě a praní peněz v roztomilé pekárně se může snadno stát jednou z vašich nejoblíbenějších festivalových podívaných. Skuteční lidé (Äkta människor, 2012) Nadčasový klenot, který obstojí v konkurenci těch nejlepších seriálových sci-fi, připomíná velkorozpočtové seriálové blockbustery, jako je Westworld. Uvěřitelný seriál o komplikovaném vztahu lidí a robotů, který se o něco více než filozofickým otázkám o povaze lidskosti věnuje otázkám sociálním. Komunita (Knutby, 2021) Charismatický mladý duchovní, který nabízí alternativní životní cestu pro všechny, kdo nepropadli kouzlu budování kariéry a finanční jistoty. Brilantně zrežírovaný příběh o jedné nechvalně známé křesťanské komunitě ve vesničce Knutby v jižním Švédsku. Chalífát (Kalifat, 2020) Thriller s prvky sociálního dramatu, který byl jedním z nejúspěšnějších evropských seriálů posledních let. Jeho scenáristé budou v rámci festivalu Serial Killer prezentovat svoji masterclass a diskutovat s diváky. Temné srdce (Mörkt hjärta, 2022) Skutečnými událostmi inspirovaný psychologický thriller se strhující atmosférou diváky pohltí a přenese do odlehlého koutu Švédska. Vítěz posledního ročníku festivalu Series Mania v kategorii nejlepší zahraniční seriál. Mezinárodní panorama The Responder (Velká Británie, 2022) Martin Freeman v roli vyhořelého liverpoolského policajta zachraňuje nejzoufalejší místní existence a pomalu si uvědomuje, že mezi ně patří i on sám. Seriál napsaný bývalým policistou vypravuje o nočních jízdách částmi města, kam šťastnější obyvatelé nechodí ani ve dne. Životní lekce (Zero Hour, Izrael, 2022) Amir je skvělý učitel, ale momentálně prožívá napjaté životní období po rozvodu. Když se v debatě o palestinsko-izraelském konfliktu pohádá s urputnou studentkou Lian, přestane si na pár chvil dávat pozor. Seriál s Doronem Benem-Davidem, známým z Faudy, a skvělou Mayou Landsman v hlavních rolích zaslouženě vyhrál letošní festival Canneseries. Helsinský syndrom (Helsinki-syndrooma, Finsko, 2022) Drama skvěle spojuje finskou přítomnost s minulostí v postavě Eliase, který se rozhodne zajmout několik novinářů respektovaného helsinského deníku přímo uvnitř newsroomu. V hlavní roli Eliase se divákům představí dobře známý Peter Franzén ze seriálu Vikingové. Přístav (Verbúðin, Island, 2021) Drsná islandská komedie a politické drama v jednom začíná v roce 1983, kdy bylo poprvé zavedeno opatření dodnes ovlivňující zdejší trh s rybami. Po zavedení kvót si „rybí byznys“ rozporcovali v té době nejúspěšnější rybáři, jejichž živnosti postupně narostly až do velikosti dnešních korporací. Zloděj, jeho žena a kanoe (The Thief, His Wife and the Canoe, Velká Británie, 2022) Britové se s žánrem true crime vypořádávají po svém. V tragikomedii napsané podle skutečné události se seznamujeme s manželi Darwinovými, kteří se na přelomu tisíciletí pokusili o ten nejabsurdnější pojistný podvod. Pohřeb pro psa (Funeral for a Dog, Německo, 2022) Daniel Mandelkern, etnolog a novinář v osobní krizi, cestuje na sever Itálie kvůli rozhovoru se záhadným autorem tajuplného dětského bestselleru Markem Svenssonem. Filmově působící minisérie je adaptací světoznámého románu Thomase Pletzingera se stejným názvem. Programová sekce: Ženská perspektiva Mister 8 (Finsko, 2021) Černobílá satirická komedie se nepodobá žádnému jinému seriálu, jaký jste zatím viděli. Mužem číslo 8 je Juho, ten se náhodou seznámí s atraktivní CEO Mariou, která má celkem sedm milostných partnerů - každého na jeden den v týdnu. Úplně obyčejný svět (Des gens bien ordinaires, Francie, 2022) Romainovi je 18 a chce se stát pornohercem. Jednoho dne tak vkročí do světa nesolidárních ambiciózních kolegů, mocných producentek, namyšlených režisérek a stárnoucích kameramanek věčně kritizujících vzhled mladých herců. Francouzská dystopická komedie z prostředí pornoprůmyslu, kde ženy vystupují jako muži a naopak. Beznadějná (Cardo, Španělsko, 2021) Nekompromisní pohled na realitu mladé generace španělských žen žijících v době nezaměstnanosti a přetrvávajících tradičních představ o tom, jak se mají ženy chovat a vypadat. Programová sekce: Seriály pro mladé Všechno, co miluješ (Alt du elsker, Norsko, 2022) Byla by to láska jako hrom, nebýt toho, že on je členem extremistického spolku, který se chystá k teroristickému útoku… Norské drama se skvělými dialogy reflektující nejen politickou atmosféru dnešní Skandinávie, ale také realitu části tamějších mladých lidí. Najít Sashu (Chair tendre, Francie, 2022) Saša je nová studentka střední školy, která si hledá kamarády a bezpečí v novém bydlišti. Ještě před pár týdny však byla kluk. Francouzský seriál okouzluje nenucenou realistickou atmosférou i způsobem, kterým nám přibližuje prožívání nejednoznačné genderové identity v mladém věku. 17, 18, 16, 19 (Norsko, 2018–2021) Seriál s velkou empatií popisuje život mladých afrických přistěhovalců v současném Norsku. Přirozené herecké výkony a dokumentárně laděná režie i kamera nám dávají pocit, jako bychom hrdiny pozorovali při skutečném životě.

Připomeňte si loňský ročník festivalu