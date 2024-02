Filip Doubek: Od pana Komárka jsem dostal šanci na druhé podání

„V roce 2024 bych rád v obratu překročil miliardu korun a ukázal tak panu Komárkovi, že jsme jeho agentura, která mu přináší zisk,“ plánuje Filip Doubek, který v investiční skupině KKCG zmíněného Karla Komárka zodpovídá za mediální projekty, nyní hlavně za obchodní činnost mediální agentury Mindsquared. Ta v předloňském roce, kdy začala fungovat, dosáhla tržeb kolem 450 milionů Kč. Výsledky loňského roku 2023 zatím Doubek nechce komentovat, i s ohledem na to, že do KKCG nastoupil až v listopadu. Už nyní ale Komárkova agentura spravuje mediální rozpočty skupin, které jsou podle Doubka vedle maloobchodních řetězců Lidl, Kaufland, Penny či Billa největšími zadavateli inzerce do médií.

Pod Mindsquared si tak KKCG přesunula správu mediálních rozpočtů svých značek Sazka či Moravské naftové doly (MND), podle Doubka jde celkem o „střední stovky milionů korun“. Objemem mediálních rozpočtů je s ní srovnatelná skupina PPF – se značkami O2, Air Bank, Home Credit či Kamali. „To jsou dva velcí klienti, kteří tvoří pilíř agentury Mindsquared,“ přibližuje Doubek. Dalším významným klientem agentury je sázková společnost Betano. „A nově jsme uspěli v tendru na nákup televizních kampaní společností ze skupiny Agrofert, tedy značek jako Olma, Penam, Mlékárny Hlinsko či Kostelecké uzeniny,“ doplňuje Filip Doubek.

Ten byl dlouhá léta blízkým spolupracovníkem Jaromíra Soukupa v jeho agentuře Médea, donedávna největší nezávislé mediální agentuře na českém trhu. Filip Doubek do Médey nastupoval v roce 1998, strávil v ní čtvrt století, přesně 24 let a 11 měsíců. Pro KKCG pracuje od listopadu 2023. Ke Karlu Komárkovi se vydal už na jaře 2021, do tehdy vznikající mediální agentury Media Marketing & Communication, téhož roku koncem léta se pak ještě na dva roky vrátil do Médey. „Pan Komárek řekl, že v tenisu existují dvě podání, první jsem zkazil, ještě mám druhé, musím hrát dobře, a nesmím dělat chyby,“ říká dnes Doubek s mírnou nadsázkou.

Jak shrnuje, celou jeho kariéru se jako šéfové a šéfky agentur, kde působil, střídali muži s ženami: „V roce 1992 jsem nastoupil do Saatchi & Saatchi Creative Communications a mými šéfy byli Jordan Stojanov a Pavel Fischl, muži. V roce 1995 jsem nakrátko přešel do agentury Willkans & InterAlia, kde byla ředitelkou Jana Leščinská, žena. Ještě v roce 1995 jsem pak přestoupil do agentury Mediarex, kde mi šéfoval majitel agentury Jan Soukup, muž. A v roce 1998 jsem přešel do Médey, kterou tehdy ještě řídila Ivana Juráňová. Přijímal mě Jaromír Soukup, pro něj jsem pak jako pro šéfa Médey léta pracoval. A v roce 2023 jsem přestoupil do KKCG, kde v agentuře Mindsquared je mou šéfovou Petra Pipková.“

Mindsquared – zaměřená na mediální plánování a nákup – před dvěma lety vznikala jako jedna z divizí konglomerátu Mind2Flo, který se představoval jako konzultační skupina nového typu. Druhou divizí je Flo, která v sobě zahrnuje další marketingové disciplíny. Mindsquared patří ze 100 % Komárkově KKCG, Flo z většiny vlastní Jakub Havrlant z investiční skupiny Rockaway, zhruba třetinovým podílníkem je zakladatel celé skupiny Mind2Flo Jan Galgonek. Nad oběma divizemi Mind2Flo fungoval střechový management, který ale minulý měsíc skončil. Obě divize nicméně mají podle oficiálních zpráv nadále spolupracovat. Navíc jak se píše v předloňské výroční zprávě Mindsquared, mediální agentura poskytla divizi Flo čtyřicetimilionovou půjčku, která je splatná letos v létě buď penězi, anebo získáním menšinového podílu ve Flo.

