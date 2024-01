Filip Hubička přechází do redakce Systémů logistiky a Světa balení

Součástí redakčního týmu vydavatelství odborného tisku Atoz Group je od ledna Filip Hubička. V rámci sdružené redakce má na starosti několik úkolů – připravuje redakční materiály pro oborové časopisy Systémy logistiky CZ a Svět balení, zároveň se stává hlavní osobou odpovědnou za elektronické komunikační kanály obou titulů. Úzce při tom spolupracuje se Stanislavem Břeněm, šéfredaktorem tištěných verzí zmíněných časopisů. Kromě Břeně a Hubičky jsou v redakci David Čapek, Vladimír Maťo, Martina Vampulová a Jana Žižková.

Jednatelem a majitelem Atoz Group, která vydává hlavně časopis Zboží & prodej a pořádá oborové konference, je Jeffrey Osterroth.

Hubička od roku 2020 do konce loňského roku 2023 pracoval ve vydavatelství Economia jako šéfredaktor oborového titulu Logistika. Předtím 11 let působil jako editor Hospodářských novin a webu deníku. V letech 2007 až 2009 zastával pozici editora domácí a ekonomické redakce Lidových novin mediální skupiny Mafra. Mezi lety 2006 a 2007 byl editorem příloh deníku 24 hodin v Ringieru. Novinářskou kariéru zahájil v polovině 90. let, po začátcích ve zpravodajství ČTA a Lidových novin v roce 2002 pracoval jako vedoucí redaktor a editor jedné z rubriky časopisu Můj dům (Business Media One).

