Filip Kukla opouští McCann, soustředí se už jen na vlastní agenturu Sparkling & Still

Agenturu McCann po 10 letech opouští kreativní ředitel Filip Kukla. V agentuře primárně vedl značku Vodafone, získal pro ni řadu ocenění včetně Effie. V posledních letech se podílel na vedení kreativního týmu McCannu z pozice exekutivního kreativního ředitele, přitom už několik let paralelně budoval vlastní agenturu Sparkling & Still. „Dvacet let v síťových agenturách byla pro mě cesta, jak nasávat jejich know-how a připravit se na vlastní projekt. Říkali mi, že jsem si vybral tu nejhorší možnou dobu. Rok 2023 je ta nejhorší doba, ale pro velké agentury. A naopak je to ta nejlepší doba pro kompaktní a energické týmy,“ je přesvědčen.

„Ekonomické vyhlídky nutí klienty přemýšlet o svých výdajích na marketing. Současně se v covidu všichni poučili, že ‚vypnutí‘ komunikace není cesta,“ sází Kukla na to, že „přicházející krize je velkou příležitostí pro menší týmy, které dokážou klientům nabídnout expertní strategické znalosti efektivnějším způsobem než síťové agentury“.

Kuklova agentura Sparkling & Still je na trhu od roku 2012 a nabízí spojení kreativních strategií s expertní znalostí dat a médií. Mediální část agentury stojí na Evě Tlučhořové, která působí na pozici media director a dřív dělala v Media Investments. Mezi klienty agentury nyní jsou YIT, Fast nebo Aimtec, vedle toho se teď agentura účastní několika výběrových řízení.