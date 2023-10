Filmový hitmaker Vejdělek natáčí pro TV Nova rodinný seriál Taneční

Jiří Vejdělek začal pro televizi Nova natáčet osmidílný rodinný komediální seriál Taneční. V hlavní rolích příběhu o manželském páru před zásadní vztahovou proměnou se objeví Jitka Ježková a Saša Rašilov. Novinka vzniká ve Vejdělkově produkci Perfect Film, spolu s ním je producentem Ondřej Hokr. Kreativním producentem za TV Nova je Matěj Podzimek.

Režisér Vejdělek je podepsán pod filmy Účastníci zájezdu (2006), Ženy v pokušení (2010) nebo Muži v naději (2011), všechny se v daných letech staly nejnavštěvovanějšími snímky v tuzemských kinech. Vytvořil i snímky Václav, Roming, Něžné vlny, Tátova volha a Poslední aristokratka.

Pro Novu už Vejdělek natočil seriály První krok (2009), taktéž z tanečního prostředí, a předtím Redakce (2004). Pro Primu supervizoval natáčení úspěšného seriálu Vinaři (2014). A loni Česká televize uvedla jeho čtyři komediální filmy o lidech, jež uprostřed životního běhu zastaví choroba. Před deseti lety ČT také oznamovala přípravy Vejdělkova snímku Krasosmutnění, druhý díl vzpomínkové trilogie Bohumila Hrabala Městečko u vody, kterou na plátnech proslavil první díl Postřižiny.

Nová série Taneční se natáčí převážně ve Středočeském kraji, zejména v Poděbradech včetně tamějšího lázeňského parku, a v Praze. „V seriálu se objeví i celá řada náležitě trapných situací z mládí, takže si diváci budou moci připomenout, jak to tehdy sami prožívali. První lásky, první pití, první špatně. Prostě všechno, co k tanečním patří,“ říká Vejdělek k chystané sérii. Kdy se bude vysílat, Nova zatím neoznámila.

Taneční

Monika (Jitka Ježková) a Oldřich (Saša Rašilov) spolu kdysi vyhrávali taneční soutěže. A i teď ve společném manželském životě Monika tančí přesně podle toho, jak ji Oldřich vede. On totiž vede rád. Vždy a všude. Takže když s Monikou začne pořádat taneční pro středoškoláky, je ve svém živlu. Zato Monika toho začíná mít dost. Už ji nebaví pořád skákat podle Oldřicha a jeho matky (Daniela Kolářová), která mu přizvukuje. Situaci nepomáhá ani Moničin bývalý partner (Roman Zach), který o ni zjevně stále stojí. A když se do toho vloží ještě Moničina svobodomyslná sestra (Hana Vagnerová), začne jít opravdu do tuhého. Vypadá to, že pokud se Oldřich své role tanečního a životního mistra nevzdá, nebude mít brzy s kým nejen tančit, ale možná ani žít.