Finalisty volby do Rady ČRo jsou Ondřej Zicha, Jiřina Rosáková a Jiří Dohnal

Šanci na zvolení do Rady Českého rozhlasu mají scénograf Ondřej Zicha, scenáristka Jiřina Rosáková a režisér a dramaturg Jiří Dohnal. Do sněmovní volby je dnes ze sedmi kandidátů vybral volební výbor, který má v gesci média. Sněmovna musí obsadit místo po Jiřím Šuchmanovi, kterému mandát zanikl v říjnu, protože se nechal zvolit do Rady Českého telekomunikačního úřadu. Volba nového rozhlasového radního se uskuteční na plénu na prosincové, nebo na lednové schůzi dolní komory.

Zicha dostal v tajném výběru finalistů hlasy všech 15 přítomných členů výboru. Rosákovou volilo osm poslanců, osm hlasů získal také Dohnal. Z volby dnešním hlasováním výboru naopak vypadli bývalý rozhlasový radní Ivan Vodochodský, předseda dozorčí komise rady, právník Jiří Hrabovský, někdejší manažer rozhlasu Oldřich Šesták a zástupce iniciativy za svobodná média Marek Lichtenberk. Vodochodský a Hrabovský obdrželi po sedmi hlasech, Šesták a Lichtenberk žádný.

Prostřednictvím Rady Českého rozhlasu, která je ze zákona devítičlenná, veřejnost uplatňuje své právo na kontrolu rozhlasu veřejné služby. Do působnosti rady náleží hlavně jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Vyřizuje též došlé stížnosti posluchačů.