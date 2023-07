Finančním ředitelem Primy bude Lukáš Kubát, střídá Ladislava Musila

Na pozici finančního ředitele mediální skupiny Prima se k 1. srpnu posune Lukáš Kubát, dosavadní ředitel strategie a distribuce Primy. Vystřídá Ladislava Musila, který jako dočasný finanční ředitel nastoupil v únoru 2021 a letos k 31. červenci skončí. „Na Primě řídil přenastavení finančních procesů, nutných pro úspěšnou transformaci od primárně televizní skupiny k multimediálnímu domu, což se mu zdárně povedlo,“ zhodnotil Marek Singer, generální ředitel Primy.

Kubát nastoupil na Primu rovněž v únoru 2021. Do jeho dosavadní agendy patří rozvoj nových projektů skupiny i spolupráce s jednotlivými operátory v Česku a na Slovensku. Kariéru začínal v poradenských firmách Ernst & Young a Deloitte, kde pracoval v oddělení finančního auditu a corporate finance. Deset let zastával seniorní a vedoucí pozice v konkurenční skupině CME, která provozuje TV Nova, věnoval se především korporátní strategii a diverzifikaci příjmů na šesti trzích střední a východní Evropy. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a studoval i na UCLA Anderson School of Management v Los Angeles v USA.