Fitness e-shop GymBeam v PR spojí síly s Friendly Friends

Přední fitness e-shop v regionu GymBeam, s obratem 54 milionů eur za loňský rok, se v příštím roce víc zaměří na vlastní PR, s cílem zvýšit povědomí o firmě a potvrdit „pozici jedničky v onlinu nejen po obratové stránce, ale i ve všeobecném vnímání širší veřejnosti“. Pro spolupráci na kvalitnějším public relations v Česku si vybrala agenturu Friendly Friends.

„Naším úkolem bude komplexní a pravidelný PR servis pro GymBeam, který, jak doufáme, pomůže dostat firmu do širšího povědomí na českém trhu, a to i mimo skupinu fitness nadšenců,“ říká Andrea Jandová, PR director a spolumajitelka Friendly Friends. „PR jsme se zatím věnovali jen okrajově, ale chceme to v roce 2023 změnit. Rozhodli jsme se proto vypsat výběrové řízení,“ doplňuje Mária Cicmanová, marketingová ředitelka GymBeam. „Oslovily nás nejen nápady agentury na zviditelnění společnosti GymBeam, ale i podobné naladění,“ podotkla k vítězství Friendly Friends.

GymBeam se zaměřuje na prodej výživy pro sport a zdraví, zdravých potravin, sportovního oblečení a příslušenství. Ve svém portfoliu má přes 120 značek a tisíce produktů. Velkou část jeho tržeb tvoří vlastní výroba pod značkami GymBeam, VanaVita, BeastPink, Strix a Xbeam. Firma momentálně působí na 15 trzích, mezi které kromě Slovenska a Česka patří Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Ukrajina, Polsko, Německo či Itálie.

Friendly Friends funguje na trhu od roku 2012 a pracuje pro přední hráče v oblasti životního stylu a módních značek jako Zalando, Levi’s, Converse, Novesta či Dr. Martens.