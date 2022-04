„Formálně super!“ Leoš Mareš jako Jon Snow v kampani HBO pohltil katy na max

1. HBO Max převléklo Leoše Mareše a další tři

Start streamovací služby HBO Max v Česku a na Slovensku podporuje HBO Europe nejen kampaní v televizi a online, ale i nezvykle produkčně náročnou influencerskou kampaní Nechte se pohltit na Max. Pod taktovkou agentury Socialpark vznikl projekt, v němž se Leoš Mareš, Jirka Král, Lucia Hrušková alias LucyPug a Bé Hà Nguyen převtělili do svých oblíbených hrdinů z knihovny HBO Max. Leoš Mareš se ukazuje jako Jon Snow, LucyPug jako Wonder Woman, z Bé Hà Nguyen je Catwoman a z Jirky Krále strašidelný Lord Voldemort. Při natáčení bylo použito speciální robotické rameno. Další novinkou jsou pak speciálně upravené vybrané kinosály společnosti Cinestar v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích, které jsou zahaleny do signifikantní fialové barvy, která reprezentuje HBO Max. Návštěvníci multiplexu Cinestar se mohou těšit i na další novinky třeba v podobě speciálního menu.

Skvělá práce. Leoš Mareš už by se měl jako Jon Snow stylizovat navěky.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kostým, masky, dekorace, kluci v Hexaru moc pěkně naprogramovali robotické rameno – po formální stránce super! Ale všichni se tak moc soustředili na produkci (což je na Čechy nezvyklé a posílám za to velký palec nahoru), až se z toho vytratil prožitek. Forma jednozáběrovky nefunguje, když protagonista nedostal ke své proměně ve filmovou postavu žádný podnět. Pohled na logo HBO nestačí. Pokud nebylo možné z filmů nic ukázat, mohla se využít zpětná dráha kamery (když jede z obrazovky na už proměněný charakter) pro světelnou proměnu v místnosti, která by imitovala filmovou projekci a hlavně přidat akci do zvuku. A to všechno byste ještě mohli dodělat.

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Takové práce to dalo, a co nás to naučilo? Že se máme nechat pohltit. Zajímavé, před pár dny mi jiná značka nakazovala, abych se nechal pohltit pohodlím. A bylo to stejně jalové, jako když se mám nechat pohltit „na Max“. Max NKP.

Vilém Rubeš

Hmmm. Když se v popisu kampaně mluví o použitém robotickém rameni, tak to signalizuje problém. Takové reklamní Tvoje tvář má známý hlas.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vybrané komentáře od generace Z: „něco jako Tvoje tvář má známý hlas“, „líbí se mi, protože jsem se taky ztotožňoval s hrdiny filmů“, „laciné maskování“, „nemůžu Leoše“. Za mě influencery lépe využila Alza, tady byli trochu jen jako stafáž. Ale nakonec se u generace Z líbilo nejvíc.

Richard Stiebitz (Gen)

Z Go to HBO vytáhlo fakt na Max. Baví mě celkové zpracování, od nápadu po realizaci a zapojení influencerů.

Michaela Oulehla (Cognito)

Myšlenka dobrá, kostýmy vyloženě skvělý, jen je tam na můj vkus příliš mnoho disneylandovských pohybů kamery.

Jakub Hussar (Haze)

Prima stopáž, dynamika, příběh srozumitelný i polomrtvému. Pěkná práce.

Pavel Jechort (Mall Group)

Funguje to max jako promo na Halloween. Nemá to nápad. Proč tolik klipů se stejným templatem/pohybem kamery? Šlo to udělat zajímavěji – třeba použít jen element z filmu (například kluk sedící před telkou si přisune skleničku pavoučím vláknem nebo odpoví mámě typickou hláškou). Nešlo vymyslet alespoň vtipnější proměnu? Takhle mě to nebaví.

Manuel Prada (Comtech Can)

To je zajímavé. Ještě, že HBO Max nenabízí obsah pro dospělé. Jon Snow Leoše Mareše vypadá, jako by snědl něco hodně nezdravého, ale mohlo by být ještě hůř...

Ondřej Souček

2. Concept s novým konceptem od nové agentury

Východočeská firma Jindřich Valenta – Concept se rozhodla pro tvorbu nové kreativní komunikace. Zahájila spolupráci s reklamní agenturou LuckyU, která se svým návrhem postaveném na chytře vymyšlené domácnosti vyhrála ve výběrovém řízení. Komunikace se opírá o reklamní spoty, které natáčela produkce Old & Rich s režisérem Jiřím Horenským. Značka ve spotech propaguje svůj robotický vysavač, tyčový vysavač, kuchyňský robot, rychlovarnou konvici, zvlhčovač, IPL epilátor, lednici a kuchyňskou troubu. Spoty doprovází hlas herečky a dabérky Hany Kusnjerové, která dabovala například královnu Viktorii ve stejnojmenném seriálu nebo mladou Alžbětu II. v seriálu Koruna. „Od celého konceptu očekáváme lepší rozpoznatelnost brandu a spojení s chytře vymyšlenými produkty a emocemi. Nové spoty jsou dynamické, hravé, ukazují hlavní produkty z našeho portfolia a hlavně to, že Concept je chytře vymyšlený pro každou životní situaci. Ve spotu si nehrajeme na vyumělkovanou rodinu, ale ukazujeme věci tak, jak v životě skutečně jsou – rozházené hračky od dětí, tatínkovy kulinářské ambice, po kterých bude ještě větší binčus, a mamka, která si s tím dokáže s přehledem poradit díky spotřebičům Concept,“ přibližuje marketingový ředitel firmy Daniel Bek. „Ve spotech pro Concept jsme se snažili zejména o to, přinést co nejvíce života, barev a energie do ztvárnění naší rodinky a jejich chytré domácnosti. Cílem bylo vytvořit spoty, které věnují dostatek prostoru produktům, ale vyhnou se při tom chladnému technokratickému přístupu. Naopak produkty prezentují jako chytré pomocníky, díky kterým může život naší rodinky ‚frčet‘ tak, jako tempo jednotlivých spotů. Energie, lidskost, hravost a radost ze života takového jaký je, byly při práci na této kampani našimi hlavními hesly,“ popsal režisér Horenský. Novou kreativní komunikaci bude marketing Conceptu dál propojovat napříč formáty a kanály – od spotů přes sociální sítě po prodejny a letáky.

Domnívám se, že reklamní kampaně by se měly dělat proto, aby vynikly. Aby se značky odlišily od konkurence. Aby si divák / posluchač / čtenář něco zapamatoval. V tomto případě se tak podle mého názoru nestalo, i když jde vlastně o profesionální práci. Nevidím tam žádnou přidanou kreativní hodnotu, což je myslím škoda.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Moc hezky natočené (až na ten timelapse, který tam opravdu nesedne).

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Více produktů než sekund, kluzká slova typu chytrá domácnost, a vůbec, když se neví, co říct, říká se to rychle, aby se na to nepřišlo. NKP.

Vilém Rubeš

Hmm. Standard (český) v kategorii. Ukázat produkty, ukázat jak fungují, trochu humoru, trochu toho srdíčka... Dál.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tohle bylo u generace Z na střídačku: kladné „hezky natočené“, „trendy kamera připevněná na produkty“, „hezké detaily“. No, a záporné „moc rychlé a na konci nechytám“, „je to reklama na úklid, ale je tam pořád bordel“, „grafika na konci nic moc“.

Richard Stiebitz (Gen)

Skvělý! Ten spot má všechno - dynamiku, hravost, nádherný interiér. Ani chvíli nenudí.

Michaela Oulehla (Cognito)

„It is what it is.“ Slušný produktový standard.

Jakub Hussar (Haze)

Tolikrát viděná rutinka. Snad bude dost peněz na frekvenci, aby v hlavě něco uvízlo.

Pavel Jechort (Mall Group)

Exekučně a vizuálně the best of this week!

Manuel Prada (Comtech Can)

Toho chytrýho je tolik, chytrá pračka, žehlička, vysavač... Co tomu raději začít řikat líný?

Ondřej Souček

3. Škoda Enyaq se ukázala na startu Tour de France

Letošní Tour de France bude startovat v evropské metropoli cyklistiky, dánské Kodani. Škoda Auto, která, je partnerem Tour už 19. rokem, se tak spolu s platformou We Love Cycling rozhodla otestovat, jestli jsou místní fanoušci cyklistiky připraveni na tuto událost. Hlavními hvězdami spotu jsou Andy Schleck, vítěz Tour a ambasador značky, a Škoda Enyaq iV ve speciální úpravě pro ředitele závodu. Andy Schleck se ptá fanoušků na úplné základy, jako například co znamená slovo bidon, ale pokládá i těžké otázky, třeba který druhý cyklista mimo Jana Ullricha vyhrál třikrát soutěž jezdců do 26 let. Sám Andy zvítězil na Tour de France v roce 2010 a dodnes se každoročně na závod vrací v roli ambasadora Škoda Auto. Cílem bylo nejen vyzkoušet dánské cyklistické fanoušky ze znalostí spojených s jízdou na kole a nejslavnějším závodem světa – francouzskou Tour de France, ale také je blíže seznámit s ředitelským speciálem, který Škoda pravidelně dodává. Od roku 2020 jde o plně elektrický Škoda Enyaq iV, který se od běžného modelu liší v mnoha detailech. Základem je výrazné červené lakovaní, tradiční pro ředitelské vozy. Na první pohled si můžeme všimnout také panoramatické prosklené střechy a šesti antén, které umožňují neustálou komunikaci mezi závodními komisaři a dalšími organizačními vozy. Uvnitř se pak skrývá mimo jiné lednice či moderní velín v zadní části kabiny. Nechybí ani speciální klakson a zpevněný podvozek, aby auto odolalo náročným podmínkám během závodu. Vzhled vozů pak dokresluje branding se sponzory závodu.

„Chtěli jsme hravou a vtipnou formou ukázat letošní nevšední místo startu Tour de France v dánské Kodani a spolu s tím nabídnout fanouškům cyklistiky možnost se trochu více podívat do zákulisí závodu. Třešničkou na dortu byla pro místní obyvatele jízda v jednom z nejzajímavějších aut, které kdy Škoda Auto vyrobila – ředitelském Enyaqu iV,“ říká ke spotu Jan Hejna, projektový manažer platformy We Love Cycling. Mimo úvodní spot, který míří na YouTube přesně 100 dní před startem Tour, se chystá i nadlinková a podlinková kampaň doplněná o soutěž včetně možnosti vyhrát místo v hospitality programu přímo na Tour de France. Tradičně bude závod také doprovázet bohatý obsah na sociálních sítích a množství článků na platformě We Love Cycling. Tu Škodovka založila v roce 2014 a odkazuje na dlouholetou tradici automobilky i v oblasti cyklistiky. Teď platforma běží v 15 zemích světa, její videa dosáhla už přes 100 milionů zhlédnutí a zasáhla přes 600 milionů uživatelů.

Tohle neumím moc posoudit. Myslela jsem, že tyhle kampaně už zrovna nefrčí, nebyly populární tak před deseti lety? Muselo to obnášet hodně práce a úsilí, ale nemůžu si pomoct, připadá mi to sehrané a umělé.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pěkný! Ale už jsem od téhle party viděl zábavnější kousky.

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Úžasné akce, ze kterých zbyde jenom prezentační video pro klienta a na festivaly, červené tlačítko uprostřed náměstí, a tentokráte ne Verona nebo Tokyo, ale Kodaň. Oslí most s elektroškodou je takovej... korporátní. Podobných superaktivačních akcích jsme v soutěžích viděli stovky. Jen si na ně nikdy nikdo nevzpomněl na těch náměstích.

Vilém Rubeš

Určitě má smysl využít sponzoring. Určitě má smysl využít nové auto. No a zbytek už jsem několikrát viděl. Uznávám, že ne přesně takhle, ale i tak. Červené tlačítko, žlutý mužíček, překvapenííí, setkání s celebritou. Je to takový český, byť se to odehrává v Kodani.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Při sledování této case study zájem u studentů z generace Z zájem opadl asi po minutě, zbývající čas jsme protrpěli. Pro zajímavost jsme porovnali se starým dobrým tlačítkem v TNT Drama zde: https://youtu.be/vzoFXZ5pT1w.

Richard Stiebitz (Gen)

Enyaq je prostě pěkný auto, ale vlastně mě to celý nějak nebavilo.

Michaela Oulehla (Cognito)

Variace na soutěž Aleše Hámy, vlastně takový „Eurotaxík“. Nic objevného, zároveň však cením každý pokus o gamifikaci veřejného prostoru.

Jakub Hussar (Haze)

Koncept není zrovna novinka, ale je to hezké, auto je organickou součástí spotu, takže fajn. Možná bych vytknul jen stopáž a gradaci, která prostě není nic moc, takže můžete mít tendenci celou tu věc nedodívat. A když dodíváte, zklame vás, že netušíte, co šťastlivci vyhráli.

Pavel Jechort (Mall Group)

Věc z reklamního sekáče. Červený tlačítko, creepy guy ve žluté silonce a A. Schleck místo A. Hámy z Taxíku… Provedení působí levně, nápad obnošeně. Netuším, proč se ředitelský vůz nezaměřil místo na kolemjdoucí spíše na „peloton“ kolařů v ulicích Kodaně.

Manuel Prada (Comtech Can)

Tak, nejlepší na tom je Andy Schleck. Jeho výkon je docela přirozený, zbytek je umakart. Ale co žeru, je, že tohle dělá pro Škodovku ryze česká agentura.

Ondřej Souček

4. mBank přidává mimozemšťana, i do interky

Banka mBank představuje v nové kampani svou mPůjčku, produkt s úrokem od 2,99 %. Hlavního hrdinu spotů banky tentokrát doplňuje postava mimozemšťana. Kampaň je k vidění v televizi i online. S postavou mimozemšťana se teď také budou setkávat zaměstnanci mBank v interní komunikaci. O kreativu se postarala agentura Loosers, animaci zajistila zlínská Bare Bear Production. „Lidé si stále myslí, že nejlepší půjčku jim nabídne jen jejich banka. Tento mýtus chceme v nové kampani vyvrátit. Půjčka od mBank je stejně výhodná pro naše klienty i klienty jiných bank. To, že je mPůjčka opravdu pro všechny, jsme se rozhodli tentokrát v příběhu ukázat trochu s nadsázkou. Novou postavou kampaně se tak stává mimozemšťan,“ říká ke kampani Kateřina Šimberská, marketing communication supervisor mBank pro Česko a Slovensko. mBank si letos připomíná 15 let na českém trhu. Byla první bankou na trhu, která přinesla možnost online spravovat své finance. Loosers pro mBank pracují čtvrtým rokem, aktuální spot je osmým, který pro ni dělali.

mBank pokračuje s animatiky a ať už si o nich myslíme cokoliv, tipla bych si, že se tu podařila důležitá věc - vytvořit konzistentní a čitelnou komunikaci.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Baví mě copywriting a ufonské stickerky.

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Kdyby byli cílovkou pětiletí, byla by to reklama roku. Takhle je to banál, akorát místo joudy je tam mimozemštan.

Vilém Rubeš

Jako je to konzistentní, to nemůžu neříci. Jenže mně se ten zelený marťan nelíbí. A samolepky v zasedačce a na záchodě z toho kampaň nedělají.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tohle se u generace Z celkem líbilo, viz komenty „má to pochopitelnou story“, „jasné sdělení“, „škoda laciného provedení“, „fajn ten mimozemšťanův telefon“, „grafika je jednoduchá, ale nepasuje na brandový look v packshotu“

Richard Stiebitz (Gen)

Spot bych řekla, že je oukej, taková zlatá střední cesta, jak udělat reklamu na bankovní produkt. Ale co bych fakt vyzdvihla, je promyšlená interní komunikace.

Michaela Oulehla (Cognito)

Art direction mě osobně neba, nicméně jde o dlouhodobě konzistentní formu komunikace mBank, svou pozici na trhu to má.

Jakub Hussar (Haze)

Mimozemšťan, to tu ještě nebylo! Vlastně jsem čekal, proč tam je, a přeslechl, proč tam je.

Pavel Jechort (Mall Group)

Mám se ztotožnit s mimozemšťanem bez pojištění, který při srážce narazil náhodou taky na obchoďáka mBank, a pak byl zneužitej pro komentování posledního stádia burrita? Nevím. Na CLV mi chybí headline.

Manuel Prada (Comtech Can)

Tento spot přináší kardinální a dosud nezodpovězenou otázku. Mají mimozemšťani občanku? Takže tak.

Ondřej Souček

5. Startup Digitoo slibuje sexy účetnictví

Startup Digitoo zakladatelky Karin Fuentesové nabízí aplikaci pro účetnictví, která pomocí umělé inteligence automatizuje administrativní procesy a digitalizuje tištěné podklady. V prvním spotu, která vytvořila i produkovala agentura WeBetter, hodlá Digitoo jasně a přehledně vysvětlit příjemci reklamy, co vše zvládne. Ústředním bodem zadání bylo co nejvíce se vcítit do šéfů a majitelů menších a středních firem, co nejpřesněji interpretovat jejich trápení s účetnictvím a nabídnout jim východisko. „Protagonistka, která nás provází spotem, je personifikací služby Digitoo. Casting byl proto esenciální. Hledali jsme silnou osobnost, která působí sympaticky, důvěryhodně a dokáže do ‚nudného tématu‘ přinést humor a špetku svůdnosti. To vše jsme našli v talentované herečce Alžbětě Trembecké,“ uvedl Petr Vízdal, ideamaker a režisér spotu. „Vizuální pojetí bylo neméně důležité. Měli jsme jasnou vizi o tom, jak by měl set působit; nemohli jsme ale najít vhodný prostor. Požádali jsem proto o pomoc držitele Českého lva za stage design Jana Pfeiffera. S ním jsme vytvořili modulární systém kancelářského vybavení v brandových barvách, který nás provází celým spotem. Při zachování minimalismu a vizuální čistoty se nám tak podařilo v relativně malém prostoru vytvořit hned několik unikátních scén,“ doplnil kameraman Tomáš Kyselka.

Cože, ona ho fakt plácla přes zadek?! Hustý! Osobně si pod slovem „sexy“ představuji jiné věci než osoby oblečené do bílých upnutých kostýmů, ale oceňuji snahu o originální a výrazné zpracování.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Velké ambice narazily na malý budget.

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Šmarjápano, on už je zase rok 1991? Tehdy by to vyniklo. Dneska je to sebeparodie. Asi nechtěná. NKP.

Vilém Rubeš

Brand claim „děláme účetnictví sexy“, to je reklamní porno. Německé, sedmdesátkové. No a produkce, look & feel i voiceover takříkajíc „drží úhel“.

Míla Knepr (Contagious CZ)

U vzorku padesáti lidí z generace Z v Katovně propadák. Komenty: „strašně mi vadí debilní pokusy o stereotypní joky - třeba tchýně, co neumí s compem“, „fajn artové pojetí v úvodu“, „asi to měl být víc bizár“.

Richard Stiebitz (Gen)

Děláme to sexy is new děláme to jinak. Návod, jak jednou větou zabít celej spot.

Michaela Oulehla (Cognito)

Spot balancující na hraně profesionality a nadšenectví. Nejvíc mě asi irituje ten kontaktní zvuk s nepříjemným dutým dozvukem (reverbem), repliky díky tomu zní jak ze studentského filmu.

Jakub Hussar (Haze)

Si úplně nejsem jistej, že můj účetní softík má být dominantní rajda. Tady bych klidně nechal emoce být a zaměřil se na jasnou argumentaci, v čem všem bude můj život snažší.

Pavel Jechort (Mall Group)

Digitoo = #metoo. Spíš než sexy je to sexistický. Ale fandím electric blue!

Manuel Prada (Comtech Can)

Účetnictví nikdy nebude sexy. Sexy můžou být jen lidi, kteří ho dělají. Ale já bych raději zvolil někoho, kdo neni sexy a spočítá mi to kvalitně.

Ondřej Souček

