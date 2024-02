Formule 1 na Nově odstartuje 29. února, komentovat budou tři muži a žena

Znovu po devíti letech bude TV Nova exkluzivním tuzemským vysílatelem závodů Formule 1. S vysíláním začne ve čtvrtek 29. února, kdy k tomu spustí nové sportovní stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6, zaměřené právě na motoristický sport. „Pětka“ má být kanálem právě pro Formuli 1 a související obsah, „Šestka“ pak bude domovem MotoGP a superbiků. Vedle „motokanálů“, jak dvojici chystaných stanic představil na dnešní tiskové konferenci šéf sportu TV Nova Dušan Mendel, skupina provozuje také programy Nova Sport 1 a 2 s mixem soutěží a lig jako NHL, NFL, NBA či MMA a Nova Sport 3 a 4 zaměřené primárně na fotbal, na nejvyšší evropské fotbalové ligy.

„Jak dokážeme pokrýtvat sport, je v Evropě jedinečné,“ prohlásil na dnešním setkání s novináři Didier Stoessel, superšéf Novy a investiční ředitel skupiny PPF. Sám Stoessel si Formuli 1 zamiloval jednoho deštivého víkendu v Monaku v roce 1984, kde – jak zavzpomínal – měl možnost zblízka sledovat hlavně Ayrtona Sennu, svého nejoblíbenějšího jezdce. Později nějaký čas přímo ve Formuli 1 působil, jako spolupracovník testovacího jezdce Anthonyho Davidsona ze stáje Honda.

Pro muže i pro ženy

Teď Stoessel pro PPF řídí investice a také celou televizní skupinu CME a jak říká, pryč jsou doby, kdy závody formulí byly doménou vesměs mužského diváctva. „Ještě před deseti lety byl poměr muži:ženy v publiku 85:15, dnes je už skoro padesát na padesát,“ podotkl Stoessel. „To zohledňuje i náš komentátorský tým,“ doplnil superšéf Novy. Na začátku apeloval, aby mezi komentátory bylo žen stejně jako mužů, dva na dva. Nakonec tým tvoří tři komentátoři a jedna komentátorka.

Nova už před časem představila komentátorskou trojici Števo Eisele, Josef Král a Pavel Fabry. Ti mají uvádět závody a doprovodná studia vždy najednou, ve trojici. Doplní je Jitka Poláková, která sedm let pracovala pro Ferrari. „Budu prostředníkem mezi studiem a diváky, a samozřejmě přidám svůj ženský pohled,“ plánuje Poláková.

Záběr i na ženy samozřejmě v důsledku znamená potenciálně širší publikum dvou nových placených sportovních kanálů. Ty u operátora O2, který stejně jako Nova patří skupině PPF, těsně před startem Formule 1 zdraží. Stanice Nova Sport 5 bude kromě O2 ke sledování také na Skylinku. Ale narozdíl od živého vysílání ostatních lineárních stanic Novy nebudou Nova Sport 5 a Nova Sport 6 k dispozici ve streamingové službě Voyo.

Osobně přímo z okruhů

Atraktivitu pro diváky má umocnit také samotné pojetí přenosů. Studia bude možné sledovat před závody, během nich a také po nich. Nemá se přitom komentovat pouze z Prahy: na Grand Prix do Monaka, Las Vegas, do Rakouska, Maďarska a do Ázerbájdžánu vyšle Nova osmi- až desetičlenný tým, který se bude pohybovat v centru dění, tváří v tvář zpovídat jezdce i techniky. Na dalších pět Velkých cen mají vyjet dvoučlenné týmy (redaktor a kameraman).

„A nejenže budeme vysílat všechno, my budeme vysílat úplně všechno,“ upozornil komentátor Pavel Fabry na to, že Nova kromě tréninků i závodů Formule 1 přinese také přenosy z Formule 2, Formule 3, ženskou F1 Academy či Porsche Sports Cup.

Sdílejte