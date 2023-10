František Reismüller v čele CzechTourismu střídá Jana Hergeta

Státní agentura cestovního ruchu CzechTourism mění vedení. Od listopadu se jejím novým ředitelem stane na základě výběrového řízení František Reismüller, dosavadní ředitel marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourismu. Oznámil to vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Reismüller střídá Jana Hergeta, který se podle Bartošova ministerstva rozhodl odejít. Herget řídil CzechTourism od března 2019, kdy vystřídal Moniku Palatkovou.

Do letošního otevřeného tendru se přihlásilo 11 lidí, ve druhém kole se ministerská komise rozhodovala mezi dvěma uchazeči. „Klíčovou roli sehrála vize, kam má CzechTourism a propagace Česka jako destinace cestovního ruchu na domácím i zahraničních trzích směřovat. Aby to bylo ekonomicky přínosné pro celou zemi,“ uvedl resort.

Reismüller vystudoval sinologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Hned po škole se začal věnovat cestovnímu ruchu, nejprve jako business development manager v soukromém sektoru. V roce 2013 založil zahraniční zastoupení CzechTourismu v Šanghaji a čtyři roky byl jeho ředitelem. Následně tři roky pracoval pro Evropskou cestovní komisi (ETC), mimo jiné byl jejím marketingovým a projektovým manažerem v Bruselu. Poté se vrátil do CzechTourismu na pozici ředitele marketingu a zahraničních zastoupení. Stojí za kampaní Unexpected Traditions, která aktuálně běží ve 13 zemích světa s cílem přilákat do Česka co nejvíc turistů.

„Prioritami v čele České centrály cestovního ruchu bude optimalizace všech činností agentury a digitalizace ve smyslu transparentnosti a důrazu na měřitelný a na exaktních datech založený marketing. To v praxi mimo jiné znamená další rozvoj lidmi oceňovaných portálů Kudy z nudy a Visit Czechia,“ uvedl nově jmenovaný ředitel.

