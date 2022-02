Galgonek zakládá agenturní skupinu Mind2Flo, stojí za ní KKCG a Rockaway

Na český trh vstupuje nová agenturní skupina nazvaná Mind2Flo, zaměřená na expertízu v médiích, obsahu, technologiích a e-commerce. Jejím zakladatelem a šéfem je Jan Galgonek. Skupinu kapitálem podporují investiční skupiny KKCG Karla Komárka a Rockaway Jakuba Havrlanta. Každá z nich stojí za jednou z divizí nové skupiny. Mediální divizi pod značkou Mindsquared stoprocentně vlastní KKCG. Technologickou divizi s názvem Flo ovládá Rockaway Capital, má mít 64 %, zbývajících 36 % bude patřit Galgonkovi. Výše investice od KKCG a Rockaway nebyla zveřejněna.

Mediální divize Mindsquared vzniká spojením mediální agentury Media Marketing & Communication a digitální agentury MediaSentics. Vlastní mediálku si KKCG založila před rokem a převedla do ní jako klienty své společnosti Sazka či MND. Značky ze skupiny KKCG dál patří mezi její klíčové klienty. Z mediální agentury Médea Jaromíra Soukupa Komárek loni na jaře také do své mediálky přetáhl klíčového člověka, obchodního ředitele Filipa Doubka. To nevydrželo dlouho, Doubek se už loni koncem léta vrátil do Médey. Agenturu MediaSentics loni založil Ondřej Kutiš.

„Strategické spojení marketingu a technologických služeb znamená významné posílení naší pozice v tomto segmentu. Cílem je vytvořit z Mind2Flo silnou skupinu, která se díky unikátnímu know-how a schopnostem z obou oblastí stane silným mezinárodním hráčem v oboru,“ očekává zakladatel KKCG Karel Komárek. Manažeři Mind2Flo mají za úkol postavit silný konzultační a obchodní tým, sjednotit a posílit portfolio služeb a připravit skupinu na zahraniční expanzi.

Technologická divize Flo vzniká spojením datové agentury Base Consulting (v roce 2016 ji založil a dosud vlastní Galgonek), brandingové agentury Newsjacking (loni ji založila a vlastní Sabina Erbanová) a vývojáře e-shopů NetDirect, v němž začátkem letoška dokončila Rockaway Capital odkup 100% podílu od předchozích akcionářů. Těmi byli David Vychytil, Dagmar Pavelková, Marek Rokoský, Zdeněk Jandík a Daniel Lupinski. Jednotlivé agentury této divize si z minulosti nesou klienty jako Avon, Komerční banka, Mall.cz, Groupe SEB, UPB nebo Czech News Center.

„Dlouhodobým cílem Rockaway Capital je digitalizovat tradiční průmysl a to se týká i mediální sféry,“ říká šéf Rockaway Capital Jakub Havrlant. „I díky zařazení společnosti NetDirect do technologické divize Flo vzniká na poli konzultačních služeb unikátní spojení mediální a technologické expertízy, které na regionálním trhu doteď chybělo,“ je přesvědčen.

K názvům nových agenturních divizí Mindsquared alias „mysl na druhou“ symbolizuje náš cíl vždy hledat pro klienty řešení, které jim přinese ideálně exponenciální růst. Zároveň název odkazuje na to, že spojením médií s technologiemi, našim a klientským know-how, vzniká unikátní síla, která má potenciál takového růstu dosáhnout. Flo odkazuje na hlavní město toskánské metropole, Florencii. Právě Florencie se stala centrem renesance coby nového životního stylu, jehož ústředním motivem byl člověk. Renesance byla zároveň obdobím spojeným s řadou významných objevů a hospodářských změn. A stejně tak i Flo je symbolem vzniku něčeho nového, převratného, kdy v centru našich služeb a znalostí stojí člověk, klient a jeho specifické potřeby. Zdroj: tiskové materiály Mind2Flo

„Konzultační skupina nového typu“

Galgonek, který začínal v konzultační firmě EY v oddělení transakčního poradenství, v roce 2010 založil skupinu digitálních agentur Adexpres. Tu pak v roce 2016 prodal globální agenturní skupině Dentsu. Loni - po pěti letech od prodeje - z Dentsu odešel. Teď chce vytvořit konzultační skupinu nového typu, která nabídne všechny klíčové marketingové a technologické služby uceleně pod jednou střechou. Ambicí nového podniku je konkurovat velkým mediálním skupinám i konzultačním agenturám v čele s velkou čtyřkou (do ní se kromě EY řadí Deloitte, KPMG a PwC).

„Beru jako velkou výhodu, že jsme Mind2Flo mohli nastavit přesně podle aktuálních potřeb trhu. Dnešní svět byznysu je propojený a rozdělování rolí, které je na trhu standardem, se jednoduše přežilo,“ míní Galgonek. „Náš přístup je jiný v tom, že pomáháme klientům s nastavením základní strategie práce se zákazníkem napříč odděleními. Tím promítáme principy zákaznické zkušenosti do celkového byznysu našich klientů od interních procesů až do úrovně komunikace se zákazníkem.“

Skupinu dohromady tvoří přes 150 specialistů na média, data, marketing a technologie. Vedení skupiny vedle Galgonka v roli CEO tvoří Lenka Auerová jako provozní ředitelka, Jaromír Barták jako head of data solutions, Daniel Lupinski jako head of e-commerce, Ondřej Kutiš jako head of technology a Michal Majnuš jako head of business development. Auerová, Kutiš i Majnuš v minulosti pracovali v Galgonkem založeném Adexpresu, Auerová loni přešla do Kutišovy nové agentury MediaSentics. Barták působí jako jednatel zmíněné Galgonkovy firmy Base Consulting a Lupinski v nové struktuře reprezentuje původní majitele NetDirectu.

„Letošní rok bude ve znamení integrace, nabírání posil do nejvyšších manažerských pozic pro skupinu a přípravy pro zahraniční expanzi. Příští rok bude pro nás ve znamení obchodního rozvoje a zahraniční expanze,“ přibližuje Jan Galgonek nejbližší plány.