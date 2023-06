Generace Z očima marketingu

Zoomeři. Digitální domorodci. Děti nového tisíciletí. Screenageři. To je jen několik označení pro generaci, která v současné době nastupuje do zaměstnání a pomalu, ale jistě přebírá rozhodování o nákupech od svých rodičů. Generace, která bojuje za planetu až do konce svých sil, ale nakupuje v oblíbeném e-shopu s rychlou módou SheIn. Generace, která dokáže potopit světovou celebritu během několika hodin, ale zhroutí se, když je potřeba objednat se k zubaři. Generace, která si zakládá na rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, ale pravděpodobně bude nucena pracovat celý život.

Seznamte se s generací Z. Jak tato rostoucí skupina mění pravidla hry v marketingu?

Už dnes tvoří Gen Z 40 % celosvětové spotřebitelské populace. To je dost zásadní argument pro to, abyste tuto skupinu zařadili do své komunikace a přestali ji zanedbávat. Jak ale zaujmout vrtkavou skupinu, jejíž schopnost udržet pozornost se blíží nule? Použijte jejich vlastní zbraně!

(Poutavý) content is King

Jako generace, která vyrostla s technologiemi na dosah ruky, se cítí při jejich používání jako ryba ve vodě – jak by také ne, když 71 % z nich zde tráví 3 a více hodin denně. Sociální sítě jsou jejich hřiště, a pokud tam nejste, tak pro ně neexistujete. Nesjíždíte trendy na TikToku, nejste real na BeRealu a nevedete války o to, co patří do bramborového salátu na Twitteru? Tak to rychle napravte. Jste aktivní na sítích? Tak prosíme, nezveřejňujte jen nudný, sebepropagační obsah. Ať je to zábavný a poutavý! Používejte memy, videa a gify, dejte jim možnost pobavit se a získat pocit, že s vámi mohou komunikovat. Inspirujte se například naší kampaní Napiš, vymaž, přepiš pro našeho klienta Pilot Pen, která díky atraktivnímu obsahu zaměřenému na mladou generaci vyhrála v posledních letech několik marketingových soutěží.

Na mladé se musí jít od lesa

Zoomeři moc dobře poznají, když jim někdo něco okatě prodává, a nemají to vůbec rádi. I když se 97 % z nich dozvídá o nových produktech ze sociálních sítí, hledání nových produktů u nich začíná zvědavostí. Očekávají, že je značka povede zábavnou cestou nových nápadů a nenasměruje rovnou na ceník a katalog produktů.

Be Real (a tentokrát nemáme na mysli jen sociální síť)

Generace Z oceňuje autenticitu, takže zapomeňte na dokonale vyleštěné reklamy, které vypadají, jako by byly vytvořeny v přeumělkovaném ateliéru. Chtějí vidět skutečné lidi se skutečnými příběhy, ne nějaký falešný obraz, který neodráží naši realitu.

Proto tak milují influencery! Věří jim více než tradiční reklamě a s větší pravděpodobností dají na jejich doporučení – pro čtvrtinu z nich je jedním z důvodů sledování influencera motivace vyzkoušet produkt nebo značku.

Staňte se jedním z nich

Personalizace je klíč. Pokud chcete tuto generaci zaujmout, musí mít pocit, že ji skutečně znáte a rozumíte jejím potřebám. Využívejte data a technologie k vytváření personalizovaných zážitků, jako jsou doporučení produktů na míru a dobře cílené reklamy. Pokud to uděláte dobře, budou mít pocit, že mluvíte přímo k nim, a s větší pravděpodobností budou chtít být se značkou spojeni. Ale netlačte příliš na pilu, generace Z rychle rozpozná, když se snažíte příliš anebo když je výsledek příliš uhlazený. Stejně tak vás rychle zařadí mezi cringe, pokud nebudete schopni ji správně nacítit. Proto doporučujeme umožnit jednomu z jejich zástupců promlouvat k této generaci – ať už se jedná o influencera, nebo o vašeho mladého tvůrce obsahu či zaměstnance. Nejstaršímu příslušníkovi generace Z bude letos 26 let, tak se porozhlédněte mezi kolegy!

Myslete na ostatní

V neposlední řadě nemyslete jen na sebe jako značku, ale i na svět kolem vás. Mladé generaci záleží na sociálních a environmentálních otázkách. Chce, aby společnosti podnikaly kroky, které mají pozitivní dopad. Více než polovina z jejich zástupců si vybírá eco-friendly a sociálně odpovědné značky. Pokud se v tomto směru neangažujete, nezajímají se o vás. Prokažte snahu zlepšit svět a generace Z vás za to náležitě odmění.

Z-ávěrem

Sečteno a podtrženo, značky by se měly přestat chovat k mladým lidem jako k trhu bez tváře a musí s nimi začít mluvit jako se skutečnými lidmi. Nejsou to jen spotřebitelé, jsou to osobnosti s jedinečnými zájmy, které je třeba rozvíjet a podporovat.

Chcete získat zástupce Gen Z? Buďte autentičtí, nebojte se, bavte se a ukažte, že vám na nich opravdu záleží. Pokud to dokážete, získáte si jejich srdce (a peněženky).

Text je součástí placené spolupráce s agenturou Fragile