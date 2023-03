Generálním ředitelem ČTK zvolen Jaroslav Kábele

Generálním ředitelem veřejnoprávní České tiskové kanceláře na dalších šest let byl na dnešním zasedání Rady ČTK zvolen Jaroslav Kábele, dosavadní ředitel pro strategii a rozvoj. Neuspěli tak ostatní dva kandidáti, bývalý manažer České televize a expředseda Rady ČT Jan Mrzena a reportér Seznam Zpráv Tomáš Pergler. Kábele vyhrál v poměru hlasů 5:2, přičemž dva hlasy dostal Pergler. Sedm členů Rady ČTK hlasovalo po veřejném slyšení, kdy se jim představili všichni tři kandidáti. Každý z nich měl 40 minut, a to na své vystoupení i následnou debatu s radními nad svým kandidátským projektem.

Generálním ředitelem ČTK na léta 2023 až 2029 bude Kábele jmenován 17. dubna a funkce se ujme 11. června. V čele zpravodajské agentury vystřídá Jiřího Majstra, jenž „Četku“ vedl dvě funkční období, od roku 2011.

„Mám výhodu, že jsem tu pět a půl roku v týmu, který se prakticky neměnil a na všechny se mohu spolehnout,“ řekl nově zvolený ředitel Kábele Médiáři po volbě. „Máme tradici výjezdních zasedání, to určitě uděláme, každému dám za úkol přijít s tím, jak si představuje budoucnost svého oddělení. Nevylučuju, že můžeme něco změnit, ale gros zůstane stejné.“ Na svou dosavadní pozici ředitele pro strategii a rozvoj si už déle „pěstuje náhradníky“: „Jeden, respektive jedna, nechci předjímat, dostane pověření a po podzimním zasedání, kdy si to srovnáme celá agentura, by na pozici od začátku příštího roku měl přijít můj nástupce se vším všudy.“

Kábele si v úvodu svého vystoupení pomohl fotbalovým příměrem. Zatímco hřiště předního fotbalového týmu světa FC Barcelony Camp Nou se nazývá chrám fotbalu, v ČTK jsme podle něj “na půdě chrámu nezávislosti a spolehlivost”. Navázat na předchůdce Majstra bude snadné v tom, že dosavadní ředitel tu nastolil řád a pořádek a vše zde běží, jak má, a zároveň těžké proto, že “žurnalistická tvorba je pod velkým tlakem, ekonomickým i společenským”. “Sociální sítě dohnaly některé lidi k domněnce, že novináře nepotřebují. Jsem opačného názoru,” řekl radním Kábele.

O generálním řediteli rozhodla rada čerstvě doplněná rada o nové členy, kterými se před pár týdny stali Jakub Končelík a Daniel Korte. Ti dnes absolvovali své první zasedání v Radě ČTK, a hned s volbou ředitele.

Aktuální složení Rady ČTK David Soukup (předseda) - za ANO

(předseda) - za ANO Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) - za Spolu

(místopředsedkyně) - za Spolu Jana Gáborová (místopředsedkyně) - za SPD (mandát jí končí 30. května)

(místopředsedkyně) - za SPD (mandát jí končí 30. května) Angelika Bazalová - za Piráty

- za Piráty Jakub Končelík - za Piráty a STAN

- za Piráty a STAN Daniel Korte - za Spolu

- za Spolu Aleš Mareček - za ČSSD

Korte se každého z kandidátů ptal na to, zda byl členem KSČ. „Bohužel ano, nejsem na to hrdý,“ odpověděl Kábele, který to označil za hloupou mladickou chybu a v odpovědi se nechtěl vracet k tehdejším pohnutkám, nicméně konstatoval, že předložil negativní lustrační osvědčení a prošel i náročným prověřováním v ČTK na začátku 90. let za tehdejšího ředitele Petra Uhla. Mrzena řekl, že v KSČ nebyl, stejně tak jako Pergler, ročník 1975, který doplnil, že před revolucí byl v Pionýru a po revoluci ve Skautu.

Končelíka zajímalo, zda v případě ČTK, která je veřejnoprávní institucí a zároveň odkázaná pouze na vlastní příjmy, dokáží kandidáti určit, kde pro ni leží hranice veřejné služby. „Tvrdou hranici nám určují peníze, příjmy,“ řekl Pergler, podle něhož by mediální příjmy agentury neměly tvořit méně než polovinu (momentálně tvoří kolem 70 %). Kábele připomněl, že například rakouská APA už má 60 % z nemediálních služeb, podobně německá DPA, a že prostor pro růst příjmů agentury tkví právě v „nemediálním světě“. „V první řadě musíme držet nezávislost. A bychom mohli být nezávislí, musíme na to mít dostatek peněz,“ prohlásil.

Předseda Rady ČTK David Soukup všem kandidátům pokládal otázku, které se včera zeptal umělé inteligence, a sice jaké inovace a technologie byste použil, abyste zvýšil hodnotu a zisk agentury. „Doufám, že implementujete umělou inteligenci,“ řekl pak předseda Soukup nově zvolenému řediteli, když mu gratuloval po vyhlášení výsledků.

