Génius průměrnosti novinařinu nezahubí, nepochybně ji ale promění

Technologie se ocitly ve zvláštním bodě. Finanční bubliny praskají, firmy ve velkém propouštějí a někdejší světlonoši demokratizace informací lezou vládám i společnostem stále víc na nervy. Neustále sledujeme pokrok, máloco ale působí zásadně. Přelomově a současně užitečně. Hodně lidí sázelo na krypto a Web3, zatím se ale neobjevilo reálné uplatnění, co by oslovilo dostatečný počet lidí. Naopak se v posledních týdnech rafička veřejného mínění v Česku i ve světě posunula od pólu „průlomový vynález“ mnohem spíš k pólu „podvod“. Než krypto požere svět peněz, bude to nejspíš ještě chvíli trvat. Existuje však jedna oblast technologií, ze které lidé valí oči: umělá inteligence. Její uplatnění se zdá být už teď značně reálné, a to širokou paletu úkolů a prací. V posledních měsících ohromuje hlavně svou nebývalou schopností vytvářet na požádání obrazy a texty.

Minulý týden byl obzvlášť štědrý. Průkopnická společnost OpenAI, která stojí za generátorem obrazů DALL-E 2, vypustila na veřejnost jazykový model ChatGPT. Záhy si s ním vykládalo na milion lidí a internet zaplavily ukázky textů, které údajně vypovídají o genialitě chatbota a soumraku profesí, co stojí na psaní textů. Výsledky má skutečně ohromující. Povolání jako taková ale nezmizí. Jejich náplň se však promění a může to být i docela fajn.

Pokud je ChatGPT géniem, potom v nejlepším slova smyslu géniem průměrnosti. Není specializovaný na jeden úkol, třeba vítězství v šachu, zvládne toho hrozně moc. Představovat si ho můžeme jako univerzální našeptávač, jaký známe z vyhledávačů či klávesnicí telefonů. Člověk nahodí otázku, kus textu či kódu a on pokračuje. Úctyhodný je rozsah toho, o čem všem dokáže vyplodit slušně vyhlížející text, ale i sebevědomí, s jakým chatbot kecá. Pro dobrý příběh si klidně vymýšlí jména, bibliografii nebo i zdánlivě funkční algoritmus. Na realitě za jazykem mu nezáleží a o hodně věcech zkrátka nic neví, pouze si skrze různé asociace domýšlí. Informace totiž nehledá na internetu, ale ve svém obřím jazykovém korpusu.

Není to nový Google ani nová Wikipedie. Chová se zatím jako student, co se nenaučil na zkoušku, spoléhá však na svou výřečnost. Může se trefit, stejně tak i blábolit. Kdyby měl hypotetický studující k dispozici chatbota, snad se i v časovém presu zvládne trochu připravit. Nasypal by mu povinnou četbu a požádal o vytažení pěti klíčových argumentů nebo by mu rovnou položil chytrou otázku. Umělé inteligenci se tehdy dá mnohem spíš důvěřovat. Při interpretaci textu si počíná slušně a extrémně rychle.

Pro novináře se tak nejspíš už brzy stane nepostradatelným pomocníkem. Už teď dokáže hodně věcí, které zhuntovaného autora pošťouchnou k lepšímu či rychlejšímu výsledku. Nahodí návrhy titulků, nabídne protiargumenty, poznámky propojí do celých vět. Všechno to vyžaduje opětovnou péči člověka. To ale na užitečnosti nic nemění. Umělá inteligence bude podobnou oporou jako editor, jehož práce není vidět, na kvalitě výsledku ale mívá zásadní podíl.

Vezme někomu práci? Nejspíš. I česky umí psát průměrně, takže lépe než hodně lidí z médií či marketingu. Produktové texty, magazín o zahradničení či různé kompiláty, jaké známe z newsfeedu Seznamu, nejspíš zvládne rychleji a v lepší a konzistentnější kvalitě než člověk (to samozřejmě platí i pro spam a dezinformace). Kreativní práce bude podobně lacinou a dostupnou, jako se stala s nástupem webu distribuce kdysi tištěných médií.

I tak platí, že automatizace nenahrazuje povolání, spíš přebírá jednotlivé rutinní úkoly, které dané práce obnáší. Kalkulačka ani Excel neukončily celé obory, tady to bude podobné. Novináři stále budou chodit za zdroji, reflektovat vlastní zkušenost, pěstovat výjimečný styl, dávat všanc svou pověst. Umělá inteligence všechno nesvede. Sledujeme však něco přelomového. Očekávám hodně chaosu, ale i skvělou novinařinu. Jak bude vypadat a vznikat, netuším. Nepředvídatelnost je vždy nezbytnou součástí epochálních změn.