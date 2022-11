Google trvá na výhradách k autorské novele, deklaroval ochotu k dohodě

Americký internetový gigant Google trvá na výhradách k tuzemské novele autorského zákona, jež má posílit pozici vydavatelů vůči provozovatelům internetových vyhledávačů při sjednávání platby za přebírané články. Vadí jí mimo jiné vysoká pokuta za jeho porušení, uvedla dnes zástupkyně společnosti Júlie Schvarcová při debatě v Senátu nad obsahem novely. Zároveň deklarovala ochotu k dohodě, stejně jako výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Senát o novele rozhodne počátkem prosince.

Firmy jako Google, Twitter nebo Facebook budou muset podle novely získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání jejich článků. Novela má stanovit také parametry licenčního poplatku, které podle Schvarcové nahrávají vydavatelům a mediálním domům. Za nedodržení novely hrozí provozovatelům vyhledávačů pokuta až 1 % jejich celosvětového ročního obratu.

Schvarcová zopakovala, že americký Google, která provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač, kvůli riziku pokut bude muset výrazně omezit zobrazování zpravodajského obsahu tuzemských vydavatelů ve výsledcích vyhledávání a službě Zprávy Google. „Budeme moci zobrazovat titulek a hypertextový odkaz, ne úryvky,“ uvedla Schvarcová. Podle ní by společnost musela postupovat podle nejstriktnějšího výkladu a nemohla by například přebírané články „moderovat“ kvůli hrozbě sankce.

Mach takovou interpretaci odmítl. „To, co říká Júlia Schvarcová, není pravda. Nic takového nehrozí,“ prohlásil. Podobné výhrůžky v minulosti Google použil ve Španělsku, Německu či v Austrálii, uvedl. Novelou se podle Macha pouze narovnávají vyjednávací podmínky a provozovatelům vyhledávačů se zakazuje diskriminační jednání nebo zneužívání dominantního postavení na trhu. Za liché Mach označil i obavy Schvarcové, že Google nestihne včas uzavřít smlouvy o licenčních poplatcích. Podle Macha panuje mezi vydavateli většinová dohoda na tom, že český národní kolektivní správce po přijetí zákona učiní provozovatelům vyhledávačů nabídku a zabezpečí to, co se Google pokouší dohodnout bilaterálně s jednotlivými vydavateli a mediálními domy. „Jsme připraveni se dohodnout,“ dodal.

Autor poslanecké úpravy vládní novely Jan Lacina (STAN), kterou Google kritizuje, uvedl, že Googlu jde jen o peníze. „Výhrůžky se mi zdají být jako plané,“ řekl. Novelu ve Sněmovnou přijaté verzi podpořil také pirátský náměstek ministra kultury Ondřej Chrást jako nejlepší možné řešení nebo Filip Dotlačil ze Sdružení pro internetový rozvoj. Podle něj je úprava velmi křehkým kompromisem, který se připravoval pět měsíců.

S úpravami souhlasily Unie vydavatelů, která sdružuje vydavatelství jako Mafra, Czech News Center či Vltava Labe Media, nebo také společnost Seznam.cz, která je vůči novele v dvojjediné roli. Kromě internetového vyhledávače totiž provozuje také zpravodajské servery. Kolektivní správce by podle schválené úpravy nezastupoval na rozdíl od vládní předlohy automaticky všechny mediální domy a vydavatele, kteří to neodmítnou, ale pouze ty, kdo o to požádají. K tomu se přiklonila jak Unie vydavatelů, tak Asociace online vydavatelů, která zastupuje menší internetové hráče jako Drbna.cz, Info.cz, Extra Online Media či Forum 24.