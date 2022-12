Google v Česku ukončil program plateb za zprávy, vydavatelé přijdou o peníze

Americký internetový gigant Google po necelých dvou letech ukončil v Česku svůj licenční program Výběr Zpráv Google (Google News Showcase), ve kterém platil vydavatelům za použití jejich obsahu zobrazovaného ve službách Zprávy Google a Discover. ČTK to řekla mluvčí českého Googlu Alžběta Houzarová. Důvodem je podle ní novela autorského zákona, která převedla do českého práva evropskou směrnici. Pro vydavatele, kteří se programu účastnili, bude krok Googlu podle jejich vyjádření znamenat pokles příjmů i omezení cest, jak oslovit čtenáře.

„Text této novely jde daleko za rámec ustanovení evropské směrnice. Z tohoto důvodu musíme přistoupit ke změně zobrazování náhledů zpráv v našich službách. Museli jsme také učinit složité rozhodnutí a ukončit v Česku náš licenční program Výběr Zpráv Google (Google News Showcase),“ uvedla mluvčí.

Novela autorského zákona má zajistit vydavatelům a mediálním domům silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Vedle parametrů licenčního poplatku stanoví i pokutu za porušení zákona ve výši až 1 % jejich celosvětového ročního obratu. Právě ta patří je ustanovením zákona, které Google kritizoval nejvíc.

„Myšlenka evropské směrnice se zcela mine účinkem“

Podle předsedy Asociace online vydavatelů Libora Matouška je krok internetového gigantu další přítěží pro ty vydavatele, pro něž je vydavatelská činnost hlavní ekonomickou aktivitou. „Nejvíce to dopadne na ta média, která dodržují profesní standardy. Tlak na clickbait v titulku se zvýší, čili zvítězí mediální šmejdi, a ne ti poctiví. Myšlenka evropské směrnice se zcela mine účinkem. A je opravdu potřeba, aby se výsledky vyhledávání co nejdříve vrátily do své původní podoby. Dá se předpokládat, že společnost Meta (provozovatel sociální sítě Facebook - pozn. red.) bude následovat kroky společnosti Google. Což v oblasti obsahu médií nepřinese nic dobrého,“ podotkl Matoušek.

Naopak podle šéfredaktora Info.cz Michala Půra novela zásadně posiluje pozici vydavatelů vůči internetovým gigantům. Google podle něj ve svém tažení proti ní použil Showcase jako vlivový projekt, který skončil ve chvíli, kdy firma přestala jednotlivé vydavatele potřebovat. „Dá se očekávat, že Google se bude snažit českým médiím škodit tím, že upraví výsledky vyhledávání tak, aby snížil provoz na jejich webu. To je může poškodit, ale negativní dopad takového chování může vyvážit nárůst ceny za reklamu. Méně prostoru bude znamenat vyšší cenu,“ uvedl v nedávném komentáři.

Google také oznámil, že v reakci na přijatý zákon bude místo úryvků článků a náhledů obrázků a videí zpravodajského obsahu ve vyhledávání a ve Zprávách zobrazovat pouze titulky a odkazy. Novým regulím se tak vyhne. Zobrazování náhledů by podle Googlu znamenalo nepřiměřené finanční a provozní riziko, protože i v případě rutinních aktualizací služeb by riskoval vysokou pokutu. „Proces jsme už započali, s největší pravděpodobností se projeví během následujících dní,“ dodala Houzarová.

Hrozí závislost „na jiných distribučních kanálech“

Do programu Google News Showcase byla od loňska zapojena vydavatelství Economia, N Media (vydavatel Deníku N), Echo Media, Forum 24, Internet Info, TV Prima, Trima News, provozovatel sítě Drbna.cz, a také veřejnoprávní zpravodajská agentura Česká tisková kancelář. „Nově přijatá česká zákonná úprava dotlačila Google k tomu, že oznámil omezení svých služeb v Česku a vydavatelé z toho nakonec nemusí mít vůbec nic. Čtenáři budou ve vyhledávání Googlu hůř nacházet mediální obsah, média přijdou o část návštěvnosti a kvůli tomu i o část příjmů. Část vydavatelů včetně Deníku N navíc přijde o doplňkový příjem ze služby Google Showcase,“ uvedl ředitel N Media Ján Simkanič.

„Kroky, které společnost Google provedla a chystá se provést, kromě finančních důsledků budou mít dopad i na šíření našeho obsahu mezi regionální čtenáře. Cítíme, že se tímto krokem naše čtenářská základna může stát závislá na jiných distribučních kanálech, které tímto krokem v České republice mohou získat dominantní postavení,“ dodal finanční ředitel zpravodajského portálu Drbna.cz Matěj Matoušek. Důvodně se lze domnívat, že má na mysli Seznam.cz, nejnavštěvovanější český web, na jehož homepage do takzvaného Newsfeedu umísťuje odkazy na své články řada českých vydavatelů, aby se dostali k vyšší návštěvnosti.

Jak Médiář informoval už minulý pátek, Google také vypnul stránku, která popisovala filantropickou a jinou činnost na podporu českým vydavatelům. Tam se uvádělo 335 milionů Kč určených českým vydavatelům, ale nebylo zřejmé, kolik bylo určeno pro ty, kteří se podíleli na fungování projektu Google News Showcase. Výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach upozornil, že platby vydavatelům za účast v Showcase nebyly stejné, jako by byly licenční poplatky za rozšířené náhledy.