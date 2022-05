Hartmann-Rico nově pod křídly Unfolding Wings

Komunikační agentura Unfolding Wings zvítězila ve výběrovém řízení na strategicko-kreativní služby pro společnost Hartmann-Rico. Ve dvoukolovém tendru uspěla mezi dalšími osmi agenturami a následující tři roky se bude starat především o B2C aktivity a značky jako Kneipp nebo MoliCare.

Výběrové řízení se uskutečnilo na konci roku 2021 a zúčastnilo se ho celkem devět agentur. Hlavními hodnoticími kritérii výběru strategicko-kreativního partnera byla kvalita a poskytovaný servis. „Agenturu Unfolding Wings jsme zvolili jako strategickou kreativní agenturu z toho důvodu, že dokáže skloubit systematický a organizovaný přístup k zadání kampaně s emocionálním nastavením zákazníků a s jasným zásahem, to vše s obrovskou mírou citlivosti ke značce,“ doplňuje Marketing Manager HARTMANN - RICO Petra Aigelová.

Od února 2022, kdy spolupráce začala, připravuje agentura komunikační koncepty, návrhy klíčových vizuálů, online kampaně, POS materiály pro různé značky z portfolia společnosti HARTMANN - RICO.

Unfolding Wings

„Naším posláním je dávat značkám příležitost dělat etickou, kreativní a především efektivní komunikaci. Jdeme na to skrze promyšlené strategicko-kreativní komunikační koncepty, jimiž se snažíme přispívat k vytvoření takového světa, ve kterém si sami přejeme žít. A jsme nadšení, že můžeme spolupracovat na značkách, jejichž podstatou je péče o lidské zdraví, na přírodních značkách s dlouhou historií a solidní brand equity,“ říká Managing Director agentury Kamila Janečková.

https://unfolding-wings.com/

HARTMANN - RICO a.s.

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu. Více než 25 let působí také na Slovensku. HARTMANN - RICO zaměstnává v České republice a na Slovensku více než 1 600 lidí.

https://www.hartmann.info/cs-cz/

SKUPINA HARTMANN

Skupina HARTMANN je jedním z předních evropských poskytovatelů produktů pro zdravotnictví, péči a souvisejících služeb. Každý den se zdravotničtí pracovníci a pacienti spoléhají na značky skupiny HARTMANN v oblasti péče o inkontinenci (např. MoliCare), ošetřování ran (např. Zetuvit) a prevence infekcí (např. Sterillium). To vše je vyjádřeno ve sloganu: „HARTMANN. Pomáhá. Pečuje. Chrání.“ V roce 2021 vykázala skupina HARTMANN tržby ve výši 2,3 miliardy eur. Společnost byla založena v roce 1818 a prodává své výrobky a řešení ve 130 zemích celého světa.