Haze přidává herní divizi. Povede ji Petr Poláček, spolumajitel časopisu Level

Agenturu Haze Jakuba Hussara a Martina Charváta posiluje Petr Poláček, spolumajitel časopisu Level. Ten v rámci marketingové agentury zakládá celou novou divizi zaměřenou na kompletní služby v byznysu počítačových her, a to PR, outscourcing a digitální kampaně. Herním studiím ve středoevropském regionu tak nabízí servis v oblasti audiovizuálního obsahu, produkce i postprodukce.

Poláčkem vedená divize má mít pět lidí na fulltime, s externisty víc než deset. Hodlá spolupracovat s animačním studiem Hato Hoto a zvukovým studiem Basetrax, s nimiž už Haze dělala na předchozích herních projektech. Agentura má rovněž jako fundament k ruce síť čtyř stovek tvůrců ze sedmi desítek zemí světa, kteří s ní spolupracovali na tvorbě online hry Coraabia. Poláček má jako vývojář zkušenosti s marketingem herních titulů Arma 3, DayZ, Vigor nebo Way of the Hunter.

Haze vznikla v roce 2018, dosud se věnuje klientům jako Pilsner Urquell, Lego, Kytary.cz či Kooperativa a aktuálně pro ni interně pracuje 13 lidí.

Herní průmysl, který tempem růstu už déle překonává ostatní odvětví zábavy včetně filmu, agentura vidí jako ideální příležitost, jak vstoupit na mezinárodní trh. „Pořád nám v portfoliu chybělo jedno z nejvíc tvořivých odvětví, které od dětství milujeme a tím jsou hry,“ uvádí Jakub Hussar, zakladatel a výkonný kreativní ředitel Haze, který v minulosti stál coby game designer za zmíněnou hrou Coraabia (získala ocenění Česká hra roku 2014). „Herní průmysl nabízí spoustu příležitostí, kde můžeme etablovaným i začínajícím tvůrcům pomoci s kvalitním obsahem i prosazením na mezinárodním poli. To je náš cíl,“ dodává.

„Aktivity Haze i Jakuba Hussara dlouhodobě sleduji. Jeho pestré portfolio s přesahem do herního byznysu bylo důvodem, proč jsem jej oslovil pro spolupráci na herním projektu pro velkého německého vydavatele THQ Nordic. Výsledek byl skvělý. V té chvíli jsem si řekl, že bych chtěl Haze pomoci s dalším růstem v této kategorii zábavního byznysu,“ přibližuje svou motivaci Petr Poláček.