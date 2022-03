HBO Max přichází do Česka. Nabízí Dunu i nový Matrix

V Česku je ode dneška dostupná nová streamovací platforma HBO Max konglomerátu WarnerMedia. Nahrazuje dosavadní službu HBO Go, nabízí přitom rozsáhlejší archiv. Jeho součástí jsou i nové filmy od studia Warner Bros, jako jsou kinohity z konce minulého roku Duna a The Matrix Resurrections. Novinky studia jako The Batman by se měly na platformě objevovat nově už 45 dní od uvedení v kinech.

Dosavadní předplatitele HBO Go vyjde nová služba na 132 Kč měsíčně, stejně tak nové zákazníky, kteří se k abonmá přihlásí do konce března. Od dubna už bude služba stát 199 Kč měsíčně, respektive 1.590 Kč při roční platbě. HBO Go dosud stálo 159 Kč měsíčně, HBO proto inzeruje slevu 33 %, která má být „napořád“. Profil se převede automaticky, stejně tak se aktivuje sleva. Platformu ale doprovází nové aplikace pro televize či telefony, které si musí dosavadní uživatelé HBO Go stáhnout. Jeden profil dovoluje sledování až na třech zařízeních současně.

Česko patří mezi 15 zemí, kam služba HBO Max, spuštěná v květnu 2020, dnes přichází. „Ve střední a východní Evropě to všechno začalo v roce 1991 s našimi prvními lineárními kanály a jsme rádi, že dnes, po více než 30 letech, přinášíme fanouškům v regionu zcela nový způsob přístupu k jejich oblíbené zábavě,“ prohlašuje Christina Sulebakk, generální ředitelka HBO Max pro Evropu, Střední východ a Afriku. Služba je tak dostupná už v 61 zemích světa, ve Spojených státech nabízí i levnější tarif, který je spojený s reklamou.

HBO Max poskytuje archiv filmů a seriálů od studií HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network či Adult Swim. Nabídku tvoří seriály od HBO jako Boj o moc, Hra o trůny či Euforie, série z produkce Max Originals jako Stanice 11, Hacks, A jak to bylo dál..., filmy jako Liga spravedlnosti Zacka Snydera nebo Wonder Woman 1984 z produkce DC, snímky pro děti Gumballův úžasný svět a Mladí Titáni do toho! z produkce Cartoon Network či filmy jako Duna, The Matrix Resurrections, Král Richard: Zrození šampiónek či třeba Cry Macho z produkce společnosti Warner Bros. HBO na platformu nově zařazuje i unscripted show jako Amy v očekávání, Ellen hledá nové skvělé návrháře, Ostrov frajerů či Selena vaří s šéfkuchaři.

Televize nabízí i původní evropské série titulované dnes jako Max Originals. Jde o seriály jako dánské Kamikaze, švédskou Lust, rumunský Ruxx, maďarský Informant nebo polskou Oblevu. V Česku má pod hlavičkou Max Originals přijít cestopisná série Spolu & hladoví, kterou provází Lukáš Hejlík s dcerou. Pro slovenské HBO Max pak v režii Jan Hřebejka vzniká seriál o bývalém předsedovi vlády Víťaz.

V Česku službě HBO Max konkuruje globální Netflix (199 až 319 Kč měsíčně), Apple TV+ (139 Kč měsíčně) či tuzemské Voyo (159 Kč měsíčně). Letos do tuzemska přijde ještě Disney+ a také platforma SkyShowtime spojená se studiem Paramount.