HBO Max přijde do Česka 8. března. Bude dražší, zároveň se slevou

Streamovací platforma HBO Max společnosti Warner Media přijde do Česka 8. března. Nahradí stávající službu HBO Go, oproti níž slibuje širší nabídku. Její součástí budou i filmy studia Warner Bros, které budou k přehrání už 45 dní od uvedení v kinech. Dosavadní HBO Go stojí 159 Kč měsíčně, měsíční předplatné HBO Max bude 199 Kč. Provozovatel ale hodlá zvýhodnit nynější zákazníky a motivovat nové, aby si službu koupili hned v prvním měsíci od jejího uvedení: stávající předplatitelé HBO Go a noví uživatelé zaregistrovaní v průběhu března tak dostanou třetinovou slevu a budou moci platit jen 132 Kč měsíčně, a to „napořád“.

Stávající předplatitelské účty z HBO Go budou pod HBO Max převedeny automaticky. Také sleva se aktivuje sama. „Jako předplatitel HBO Go dostanete při spuštění platformy HBO Max automaticky 33% slevu z ceny měsíčního předplatného, které nově vyjde na 199 Kč. Budete tak platit jen 132 Kč za měsíc a 33% slevu můžete využívat, dokud měsíční předplatné nezrušíte,“ informuje HBO své abonenty. „Sleva ve výši 33 % se vám načte hned při první fakturaci po 8. březnu a vztahuje se jen na měsíční předplatné, jehož cena se může v budoucnu měnit,“ upozorňuje.

HBO Max přinese u vybraných titulů obraz v rozlišení 4K a rozsáhlou knihovnu filmů a seriálů od Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network, Adult Swim a přímo pro platformu natáčených Max Originals, mezi něž patří především sci-fi série na motivy komiksu Peacemaker. Přibudou filmové klasiky, ale i novinky jako Matrix Resurrections, Duna, Space Jam: Nový začátek nebo Tom a Jerry. Ještě letos plánuje služba HBO Max uvést původní seriál Rod draka, prequel populární ságy Hra o trůny.

Pod hlavičkou HBO Max mají vznikat i původní tuzemské série. HBO zatím oznámilo natáčení cestopisné série Spolu & hladoví, kterou provází Lukáš Hejlík se svou dcerou. Pro slovenské HBO Max pak v režii Jan Hřebejka vzniká seriál o bývalém předsedovi vlády Víťaz.

Platforma HBO Max byla spuštěna v květnu 2020 v USA. Loni v létě se rozšířila do Latinské Ameriky a Karibiku, na podzim vstoupila do Evropy, nejprve do severských zemí a do Španělska. Momentálně je HBO Max k dispozici ve 46 zemích a další expanze se plánuje letos. Česko bude mezi 15 evropskými zeměmi, kde v březnu HBO Max odstartuje. Jsou mezi nimi také Slovensko a dál Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko.

Služba HBO Max bude přístupná přes nové televizní, mobilní a webové aplikace, včetně chytrých televizorů Samsung, LG a Android TV, streamovacích zařízení Apple TV 4K a Google Chromecast, herních konzolí PlayStation a Xbox One, mobilů a tabletů (iPhone, iPad, iPod Touch, Android) anebo přímo na webu.

Přijdou sem i Disney+, Paramount+, Discovery+

Mediální společnost Warner Media přesný termín tuzemského startu HBO Max oznámila týden poté, co konkurenční Disney+ avizovalo, že do Česka a také na Slovensko přijde letos v létě, bez uvedení konkrétního datumu. Disney+ společnosti Walt Disney nabídne snímky z produkce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic nebo animovaný seriál Simpsonovi. Tuzemská cena předplatného zatím oznámena nebyla.

Standardní cena HBO Max bude v Česku stejná jako u globálně nejpopulárnější streamingové platformy Netflix. Nejlevnější varianta Netflixu vychází také na 199 Kč, dovoluje ale sledování pouze na jednom zařízení, a jen ve standardním rozlišení obrazu. Pro sledování na dvou, respektive čtyřech obrazovkách zároveň a ve Full HD či 4K vychází abonmá na 259 Kč, respektive 319 Kč měsíčně. HBO Max nabízí za 199 Kč jediný paušál, který dovoluje přehrávání na třech zařízeních zároveň.

Mezi v Česku méně výrazné služby patří Apple+ a také Amazon Prime, který stále postrádá rozhraní v češtině. Do tuzemska se ale chystají i další světoví hráči. Jde zejména platformu od Viacom CBS nazvanou Paramount+ a dokumentární Discovery+.

Warner Media a Discovery se přitom v boji proti silným konkurentům Netflix a Walt Disney teď spojují. Americký telekomunikační gigant AT&T totiž čerstvě oznámil, že oddělí svou mediální součást Warner Media do samostatné firmy a tu spojí s firmou Discovery. Vznikne tak mediální podnik, který bude vlastnit víc než 100 mediálních značek, včetně filmového studia Warner Bros a televizních stanic HBO, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, Eurosport či Animal Planet. Půjde o transakci v hodnotě 43 miliard dolarů (zhruba 930 miliard Kč).

Intenzivněji se teď snaží digitální diváky získávat také tuzemské televize. Nova chce pro své Voyo získat milion předplatitelů, zatím jich má na 350.000. Letos plánuje každý měsíc uvést jeden původní seriál, na příští rok slibuje 23 originálních seriálů a na rok 2024 už 33. Předplatné Voya vychází na 159 Kč měsíčně. Původní online tvorbu začala nabízet také Česká televize, míří s ní hlavně na mladé diváky a je k dispozici zdarma. Prima naopak „web-only“ formáty zatím netvoří, na internetu vydělává na reklamě před pořady. Inzerci mohou diváci vypnout, za což si Prima účtuje 59 Kč měsíčně. Za poplatek nabízí i předpremiéry televizních seriálů (39 Kč za epizodu). Prima letos centralizuje své portfolio videa na vyžádání a ještě letos hodlá uvést novou online videotéku.

Czechflix? Televize si nejdřív chtějí uklidit doma