Herec Tomáš Měcháček se musí omluvit XTV za to, co o ní řekl v Českém rozhlasu

Herec Tomáš Měcháček se musí omluvit za své loňské výroky o internetové televizi XTV spojené s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Rozsudek není pravomocný.

Měcháček v rozhovoru s Veselým minulý rok v regionálním vysílání Českého rozhlasu prohlásil, že projekt financují Rusové. „Třeba ta vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakýmu pětadvacetiletýmu mladýmu klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzený, že to platěj Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte. To je přece strašný. Ti, co zabili dva lidi teďka ve Vrběticích, platěj vaši televizi,“ řekl v pořadu Xaver a host loni v červnu.

Jednatel XTV Jakub Černý zažaloval Měcháčka pro poškození pověsti právnické osoby. Herec své tvrzení nedoložil, musí se omluvit ve vysílání Českého rozhlasu a zaplatit výlohy za řízení. „Rozhodnutí soudu nám udělalo radost. Zatím jsme neobdrželi písemný rozsudek, proto blíže komentovat nemohu. Vnímáme rozhodnutí soudu jako připomenutí toho, že není možné druhé beztrestně očerňovat, a to zcela bez důvodu,“ napsal Černý Médiáři.

Měcháček se loni k žalobě vyjadřoval v DVTV. „Nemůžu momentálně [své tvrzení] dokázat, ale pokusím se o to,“ řekl tehdy. V inkriminovaném rozhovoru se chtěl podle svých slov vymezit hlavně proti působení Xavera Veselého v Českém rozhlase. To se posléze nepřímo naplnilo. Moderátor a radní České televize už s veřejnoprávním rádiem nespolupracuje. Odešel loni v srpnu, jeho pořad běžel přes dva roky.