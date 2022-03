Hero & Outlaw loni zvýšila tržby na 33 milionů Kč, rozšiřuje tým

Komunikační agentura Hero & Outlaw, kterou před čtyřmi lety založili Marek Hanč a Ivo Půr, hlásí další růst. Za rok 2019 vykázala tržby přes 8 milionů Kč, za rok 2020 už 21 milionů. V roce 2021 rostla dál. „V loňském roce jsme dosáhli obratu 33 milionů Kč, z něhož výraznou většinu tvořila odměna za agenturní práci. Tou je především špičkové poradenství v oblasti PR a strategické komunikace,“ uvádí Hanč. „Držíme si i solidní ziskovost, což nám umožňuje neustále růst a investovat do našich lidí a vztahů s klienty. Letos se plánujeme dostat na metu 50 milionů, a tím se zařadit mezi špičku české komunikace. Samozřejmě to vše bez jediné koruny z veřejného sektoru nebo od státních firem.“

Letos Hero & Outlaw výrazně posiluje svůj tým konzultantů. Do agentury přišli Jakub Splavec, loňský talent roku podle PR Klubu, který v minulosti působil v AMI Communications, a Denisa Ladka Morgensteinová, donedávna PR manažerka a mluvčí online supermarketu Rohlik.cz.

Kvůli rozvoji klientského portfolia agentura též zapracovala na svých interních procesech a nastavila systém skupinových lídrů nebo firemních benefitů, které zahrnují interní vzdělávání, vlastní komunikační akademii, praktického lékaře a práci z domova. Skupinovými lídry jsou Splavec, Morgensteinová a také Lucie Mareš Heřmanská, která se už víc než rok stará o klienty z řad developerských společností. Nová manažerská struktura vznikala organickým seskupováním jednotlivých expertíz. Heřmanská tak vede tým, který se specializuje na development a související obory, Splavcův tým se zaměří na průmyslové klienty a energetiku a Morgensteinová ve svém nově vznikajícím týmu pojme finanční a další služby. Vedle toho v agentuře vznikl tříčlenný digitálně-analytický tým. Vede ho Michal Půta a vedle inovací a vývoji webů se věnuje projektům v oblasti zákaznické zkušenosti a výzkumu.

Dalšími posilami agentury jsou Kateřina Menzelová, dlouholetá novinářka se specializací a development a reality, která naposledy působila v ekonomické redakci Lidových novin. Do Hero & Outlaw přišla do týmu Lucie Heřmanské na pozici konzultantky. Na tutéž pozici se k týmu Jakuba Splavce připojila Kateřina Šírová, která do agentury přišla z poradenské společnosti PwC. Agenturu nyní tvoří celkem 16 lidí.

Agentura Hero & Outlaw loni uspěla také v několika oborových soutěžích, většinou za společné projekty s agenturou McCann. „Společně s naším klientem jsme úspěšně realizovali nadčasovou a mezioborovou preventivní kampaň 13 minut, která podle analyzovaných dat skutečně pomohla snížit počet nehod z nepřiměřené rychlosti, nebo jsme úspěšně komunikovali vstup klienta CTP na amsterdamskou burzu,“ dodal Ivo Půr.