Hero & Outlaw se v soutěži Cannes Lions dostala na shortlist kategorie PR

Jediný letošní dílčí úspěch v soutěži kreativity mezinárodního reklamního festivalu Cannes Lions zaznamenal z českých agentur tým Hero & Outlaw. Komunikační agentura Marka Hanče a Ivo Půra se dostala na shortlist kategorie PR, podkategorie Content Creation & Production, a to s kampaní 13 minut s podtitulem Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Ta loni vznikla pro Českou asociaci pojišťoven a šlo o preventivní komunikaci proti nepřiměřené rychlosti, s cílem změnit chování řidičů. S Hero & Outlaw na kampani spolupracovaly McCann Prague a Renegadz, produkčně pak Hypermarket Film a Creative Embassy.

„Vznikl nápad udělat celovečerní film, který je v podstatě devadesátiminutovým reklamním spotem. Prvotní nápad vzešel z týmu Hero & Outlaw a je společným dílem našeho kreativního domu v Riegrových sadech, tedy McCannu, Hero & Outlaw a Renegadz,“ řekl Médiáři loni o kampani Aleš Brichta, kreativní ředitel McCannu a kreativní lídr celého tohoto komunikačního projektu.

„Jsme vážně hrdí na to, že se projekt 13 minut vytvořený pro Českou asociaci pojišťoven dostal na shortlist letošního festivalu, a to právě v kategorii PR. Zrovna PR přístup na celé kampani byl něco, na čem jsme stavěli od začátku, včetně zapojení veřejnosti i médií. Je to jediný český projekt, který se probojoval až do finále této prestižní kategorie,“ komentuje Ivo Půr.

„Klíčem pro úspěch byl silný příběh a výběr toho správného tvůrce, který dokázal emoce přenést přímo k divákům. Takže velké uznání Vítu Klusákovi a společnosti Hypermarket Film, kteří stojí za vznikem dokumentu o osudech viníků tragických dopravních nehod. Film dokázal skvěle představit silné příběhy, které donutily české řidiče, aby se zamysleli nad svým chováním na silnicích,“ doplnil Půr.

Zda česká agentura promění svou šanci v některou z trofejí, bude jasné dnes večer, kdy se výsledky kategorie PR budou v Cannes vyhlašovat.

Připomeňte si kampaň