Hitrádia nasazují ranní Srdcovky a víkendové vysílání s Leonou Gyöngyösi

Síť Hitrádií ze skupiny Media Bohemia připravila na letošní podzim několik programových novinek. Posluchačům nabídne novou late morning show Srdcovky, centrální víkendové vysílání s moderátorkou Leonou Gyöngyösi a večerní hudební speciály. Stanice také začátkem října zopakují úspěšný jarní programový speciál Hudební šampionát a oživí projekt City Live, který 28. září přinese akustický koncert Ewy Farne na střeše pražské Lucerny.

Výběr známých hitů Srdcovky se bude vysílat od 9 do 10 hodin jako jednotící programový prvek. Názvem korespondují s dlouhodobou hudební strategií Hitrádií, jejichž claim zní Máme srdce, které hraje. „Late morning show, tedy hodina, která navazuje na ranní show a uvádí dopoledne, je velmi obtížná pro všechny stanice v Evropě. Forma poslechu se mění z aktivní na pasivní, část posluchačů ještě chce aktivní zábavu a část už ne, my navíc z centrálního vysílání přecházíme do regionálního. Srdcovky jsou cestou, jak vyřešit všechny tyto výzvy jednou elegantní a atraktivní formou,“ vysvětluje programový ředitel sítě Hitrádií Michal Merenda.

Srdcovky se v průběhu léta osvědčily na pražském Hitrádiu City 93,7 FM, proto se od září implementují i do dopoledního vysílání jednotlivých regionálních stanic. „Navíc počítáme i s interaktivitou, ať už v on-air vysílání nebo přes sociální sítě jednotlivých regionálních rádií, kde budou moci posluchači prozrazovat své ‚srdcovky‘ včetně svého vztahu k nim. My jim je pak samozřejmě zahrajeme,“ popisuje Merenda: „Srdcovky jsou tak produktem, který byť bude centrální a obchodně snadno uchopitelný, je založen na regionálním pojetí vysílání, regionálních vzpomínkách a reáliích a nabízí jednotlivým stanicím určitou míru autonomie. A to je cesta, kterou chceme s Hitrádii do budoucna jít.“

Produkt Srdcovky vychází podle Media Bohemia také vstříc dlouhodobé poptávce zadavatelů reklamy: „Vyhledávali na Hitrádiích atraktivní programovou záležitost, která by jednak ctila regionální charakter, současně ale byla jednotícím prvkem pro všechny regionální stanice a nabízela celoplošný zásah.“

Od začátku září nastoupila do vysílání na centrální víkend moderátorka Leona Gyöngyösi, která přichází z regionálního Hitrádia North Music. Nahrazuje ve vysílání Michala Knejpa, který se přesouvá do odpolední show Hitrádia City 93,7 FM a stane se tak hlavním mužským hlasem metropolitní stanice. „Oba posuny mají přinést posílení poslechovosti v daných časech,“ říká programový ředitel Merenda.

Večerní hudební speciály odstartují 3. října a jejich hlavním moderátorem bude Michal Klein. Zatímco v týdnu se budou speciály vysílat od 19 do 22 hodin, o víkendu začnou o hodinu dřív. „Každý večer dostane posluchač něco jiného. Zatímco začátkem týdne bude znít klidnější popová hudba, v průběhu týdne přijde na řadu mix osmdesátek, devadesátek a milénia a v závěru týdne pak nabídneme klubovou muziku a energické songy,“ vysvětluje Michal Merenda. V určité podobě se do vysílání vrátí i hity na přání.