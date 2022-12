Český rozhlas po sedmi letech převede své digitální Rádio Praha zpět na VKV

Regionální stanice Českého rozhlasu Rádio DAB Praha bude nově od ledna vysílat také v analogovém éteru, na frekvenci 107,1 FM. Název stanice se zároveň změní na Rádio Praha, vypadne z něj tak označení DAB odkazující právě na digitální způsob šíření. Změnu navrhovanou vedením Českého rozhlasu v čele s generálním ředitelem René Zavoralem na své dnešní schůzi odsouhlasila rozhlasová rada.

Inovovaný program Rádia Praha má odstartovat v pondělí 2. ledna, rozhlas slibuje „moderní metropolitní veřejnoprávní stanici“. Ta cílí na posluchače mladší než u celoplošných okruhů Českého rozhlasu, tedy na skupinu lidí od 30 do 45 let. Přes den plánuje každých 15 minut nabízet dopravní servis z Prahy, každých 30 minut zprávy, každou hodinu pak servisní přehled z kultury. Hudební složka rádia má stát na hitech posledních 10 let, které o večerech doplní speciály zaměřené na minoritní hudební žánry. Stanice vysílá denně od 6 do 19 hodin, to se nezmění.

Manažeři Českého rozhlasu dnes radním řekli, že stanici charakterizuje slogan Hity, doprava, informace a provází ji propagační hesla Vaše pražské rádio, Žijeme Prahou a Nejvíce hitů v Praze. V prvním kvartálu by na inovované vysílání měla veřejnost upozornit reklamní kampaň.

Pod názvem Rádio DAB Praha vysílá digitální regionální stanice Českého rozhlasu pro Prahu a její okolí poslední tři roky, od října 2019, kdy nahradilo program Regina DAB Praha. Předtím se pražská veřejnoprávní stanice nazývala Regina, v analogovém éteru vysílala do listopadu 2015. Poté ji Český rozhlas převedl do digitálních sítí. V nich bude též pokračovat.