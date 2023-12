„Hned bych se šla oreagovat.“ Kampaň hotelů Orea vyhrává hříčkou od Triadu

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 48. týden 2023 Triad Prague: Oreagování (63 %)

1. Hotely Orea nabízejí „oreagování“

Česká hotelová síť Orea Hotels & Resorts v podzimní kampani s názvem Oreagování, kterou vytvořila agentura Triad Prague, připomíná, že každý občas potřebuje utéct od každodenních povinností a odreagovat se. „Hlavním cílem celé kampaně je ukázat, že Orea není jen hotel. Je to místo, kde necháváme starosti za hlavou a máme radost z toho být s partnerem či s kolegy. To bylo i zadáním k vybraným agenturám pro vytvoření akviziční kampaně, která Oreu představí jako produkt pro více zážitků. Zadání nejlépe splnila agentura Triad Prague, a to s kreativním konceptem Oreagování,“ říká marketingová manažerka sítě Eva Beránková. „Oreagování je v první řadě chytrá copywriterská hříčka, která jasně nese sdělení, že někdy je třeba umět vypnout a uvolnit se. Zejména po náročném období. V druhém plánu si myslíme, že má potenciál stát se zapamatovatelnou brandovou ‚catchphrase‘, jasně spojenou s hotely Orea a zážitky kolem nich. Navíc nám tahle idea skvěle sedla do nosného vizuálního principu děleného obrazu, který značka používala už v předchozí komunikaci,“ doplňuje Michal Pivarči, kreativní ředitel pražského Triadu. Postupně budou v rámci konceptu představeny různé exekuce, které reagují na životní situace – osobní i firemní –, jež si následně zasloužený odpočinek žádají. Patří mezi ně dokončená přestavba bytu či náročný pracovní výkon.

Produkční části se ujalo Silencio s režisérem Oliverem Beaujardem. „Od zadání projektu do prvního natáčecího dne uběhlo pouhých pět pracovních dní. Během této krátké doby jsme v rámci preprodukce a produkce se štáby najezdili bezmála 12.500 kilometrů, a každý den se natáčelo na čtyřech různých lokacích. Jednou jsme dokonce museli převézt listí z Tábora až do Špindlerova Mlýna,“ říká Beaujard. V rámci kampaně se využívá škála reklamních formátů. „Primárně jde o kombinaci online kanálů, rádiových spotů či zapojení influencerů. Už tradičně nechybí ani videospoty a grafické vizuály, v rámci kterých se stále držíme našich půlených konceptů. Tentokrát jsme šli poněkud vtipnější cestou, kdy na jedné straně představujeme situaci před oreagováním a na druhé tu v průběhu oreagování. Promítat je budeme i přímo na hotelech,“ dodává ředitel digitalizace Orea Hotels & Resorts Tomáš Holan. Nedílnou součástí podzimní akviziční kampaně jsou i doplňkové PR aktivity, které se postarají o další zviditelnění.

Oreagování mě baví, ale líbilo by se mi pracovat se zajímavějšími a vtipnějšími scénáři, po kterých si je hrdinky a hrdinové spotu zaslouží.

Barbora Kalousková (Brainz)

Není to nic, co by bořilo hranice kreativity, ale funguje to. Hned bych se šla oreagovat.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ok. Orea, oreaování. Jen je to celé poněkud placaté a hooodně to šustí papírem.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Prvoplánovitý slogan, levná exekuce, žádný benefit. Škoda, čekal bych malinko více argumentů, proč zrovna Orea. U skleničky vína se mohu „oreagovat“ v podstatě kdekoliv...

Tomáš Vacek (Contexto)

Ale jo, proč ne. Myslel jsem, že Orea míří krapet vejš, ale to jsem se očividně mejlil. A prosim vás, máte v tom Orea hotelu i Oreo sušenky? Ha, ha, ha. (Vtip level ChatGPT3).

Petr Laštovka na drátě

Jednoduché, stylové a věcné. Není důvod hledat složité cesty, tam kde nejsou. Orea se k tomu skvěle postavila a představila ucelenou komunikaci, ze které si odnese každý vše podstatné. Krásná práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

„Oreagování“ je hříčka k věci a věřím, že má potenciál stát se catchphrase spojenou s brandem. Půlené vizuály se dají zprodukovat lépe, jak nám kdysi ukázalo třeba MND. Ale v souhrnu za mě dobrá práce.

Petr Bucha (Accenture Song)

Tak tohle je bomba, ty obličeje, vlající patky vlasů. Tu message to vystihuje a všechny scénky mě neskutečně bavěj, celkově je to koncept, který nás všechny v agentuře baví.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Oreagování je vlastně docela milý slogan. Zapamatovatelný, lehce identifikovatelný, i ta message za ním je jasná a srozumitelná. Na jednotlivých kreativách vlastně není nic zas až tak originálního, ale přiznejme si, kdo z nás v pracovním shonu nepřichází čas od času právě na myšlenku pořádně se oreagovat. Co naplat, nejspíš jsem cílová skupina.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nebál bych se popustit uzdu fantazii, život nabízí mnohem lepší momenty, kdy by člověk chtěl „oreagovat“, než docela v poho vyrelaxovaný lidi z Prahy 1. Dále by nebylo od věci opět slíbit něco, co vám dá výhodu proti konkurenci. Třeba, herdek, nízké ceny, povánoční slevy,... Dyť to přece není jaderná věda, dělat reklamy. Stáhněte si na webu typizovaný brief, vyplňte poctivě kolonky a máte hotovo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Mám náladu na “oreagovat se“! Videa fungují. Split screen klíčové vizuály působí trochu passé. V náhledech chybí copy, takže těžko hodnotit, ale možná by byly pochopitelnější, kdyby na nich byl stejný člověk.

Amila Hrustić

Oreagování není špatný a souhlasím s názorem, že by se to mohlo chytit jako catchphrase. A řekla bych, že i komunikace je zapamatovatelná a odlišitelná jakože „to je ta reklama, kde se na sebe ti lidé tak křečovitě usmívají“. Chvíli jsem přemýšlela, jestli to na mě není už moc cringe, ale vlastně proč ne.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Nápad se mi líbí. Nemohu se ale zbavit dojmu, že z toho šlo vytřískat ještě víc. Předpokládám, že se bude v marketingu „oreagovat“ delší dobu, a jsem zvědavej na další vývoj tohoto konceptu se zajímavým potenciálem.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Spot chytá pozornost jménem brandu ve druhé vteřině. To je rekord a výborná práce! (A díky za tu hříčku.) Jediné, co bych vytkl, jsou statické vizuály, které využívají klasického marketingového půlení.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jasné sdělení obrazem, slovem i hudbou. „Oreagování“ se asi nestane hitem komunikace o dovolených, ale po zhlédnutí spotu každého napadne, že už by se konečně měl „oreagovat“ taky.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Je chytré ukázat hotel jako samostatný zážitek a cíl, a ne jen jako místo, kde člověk přespí. Situace, za které se pobytem odměníte, taky dávají smysl, jen ty extatické výrazy a vítr ve vlasech mi přišly trochu moc. Slovní hříčka snad ani nebyla nutná, ale v rámci konceptu funguje.

Markéta Tomanová (WOO)

2. Dům Ronalda McDonalda uvedl spot k výročí

Dům Ronalda McDonalda si připomíná rok od svého otevření v areálu Fakultní nemocnici v Motole. V kampani ke svému prvnímu výročí ukazuje, jak je pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí důležitý pocit domova. Příběhem skutečné rodiny Horeckých ukazuje, že pocit domova se skrývá v maličkostech. Dům otevřel 24. listopadu 2022 a dosud stihl přivítat víc než 200 rodin, kterým poskytl bezplatné ubytování. „Mít rodinu nablízku je pro malé pacienty stejně důležité jako léčba samotná. Ale pro mnoho rodin je ale hospitalizace dítěte mimo jejich bydliště velkým problémem. My jsme pak pro ně často jedinou možností, jak zůstat spolu. V Domě jsme schopni ubytovat celé rodiny a vytvořit jim zázemí, aby se mohly cítit jako doma, i když je domov daleko. A právě tohle naše poslání jsme chtěli zachytit a přiblížit lidem,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Kampaň, která běží online, na sociálních sítích a v printu, vznikla částečně v režimu pro bono. Kreativu zajistila DDB, produkci Stink Films. „Při návštěvě Domu jsme zjistili, že uvařit dětem oblíbené jídlo, vyprat si nebo jen mít svůj klid na práci dokáže rodinám hospitalizovaných dětí skutečně ulehčit těžkou situaci. Na tom jsme pak postavili spot, který ukazuje, že pocit domova se skrývá právě v maličkostech. A když se spojí úsilí mnoha dobrých lidí, je možné ho pro ty, kteří ho potřebují nejvíc, vytvořit i mimo stěny domova,“ přibližuje myšlenku kampaně Simona Luteránová, senior copywriterka DDB Prague. „Spot zachycuje momenty, které jim během pobytu pomohly cítit se aspoň částečně jako doma. Pocit domova se promítl taky do vizuálního zpracování. V první části spotu prací s kamerou a prokládáním záběrů s analogovými fotografiemi jako z rodinného alba vytváříme dojem, že vidíme rodinu v domácím prostředí. Až na konci zjistíme, že se vlastně jedná o Dům Ronalda McDonalda v areálu nemocnice,” uzavírá Iván Ardura, senior art director DDB Prague.

Dobrá práce s vizuálem spotu připomínající domácí video. Baví mě, jak tento kód univerzálně funguje. Jen bych doplnila do samoobslužných pokladen v Mekáči možnost přispět i jinou částkou, než je 20 Kč a více. Možná by pak někdo opravdu přispěl.

Barbora Kalousková (Brainz)

Líbí se mi, že tvůrci netlačí emoce až z paty, a přesto tam jsou. Oceňuji, že nešli po takových těch temných tónech, ale po hezkých momentech z každodenního života. Z kampaně sálá uvěřitelnost a lehkost.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kampaň má ukázat, jak je důležitý pocit domova. Nevím, ze spotu jsou jsem nepochopil koncept Domu Ronalda McDonalda. Jinak je to hezké, s hezkými symboly.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Krásný projekt, hezká idea, ale obávám se, že ti, kdo neví, o co jde, to z tohoto spotu nepochopí a jsou to vyhozené peníze.

Tomáš Vacek (Contexto)

Celkově si prostě myslim, že Dýdýbíčko dělá Mekáči tak dobrou práci, že si to ty hrany ani možná nezasloužej. No a tenhlencten Ronnieho Dům je moc pěknej nápad, tak to má i moc pěknou komunikaci.

Petr Laštovka na drátě

Ze spotu úplně nepoznám, jaká pomoc se mi opravdu může poskytnout. Dozvím se jen, že pomáháme, ale vlastně nevím jak. Na druhou stranu jsou zde skvěle zpracovány emoce a navození rodinné atmosféry. V konečném důsledku je to tak skvělý tah.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Z pohledu přínosu celé aktivity samozřejmě hodnotím vysoko. Z pohledu komunikačního ale není jasný princip pomoci. Rozhodně ne pro ty, co tuto aktivitu neznají! Z krátkého záběru ve spotu není patrné, že dům Ronalda je u nemocnice. Podobně mi přijde škoda, že ve spotu není informace, jak mohou lidé přispět. Kontraproduktivní purismus.

Petr Bucha (Accenture Song)

Hezký koncept. Vnímám skvěle to využití restrospektivních záběrů/polaroidovek, které tomu dávají zapamatovatelnost a vibe. Možná škoda, že jsem ještě nedostal info o skutečném příběhu ve spotu, to si myslím, že by také účelu prospělo a navýšilo donate rate.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Často tady žehrám na to, jak nelehké je zaujmout kampaněmi na bohulibé, neziskové aktivity. No a tahle kampaň má vlastně výbornou exekuci, jasnou message i vydefinovanou cílovou skupinu. Ale proč je proboha ten spot použit jako kampaň, krom toho, že oslavuje roční výročí vzniku? Koho má oslovit? Jakou akci má vlastně vyvolat?

Filip Huněk (Actum Digital)

Zrovna tady si myslim, že 20″ je málo. Pokud tedy čekáte, že lidi pochopí kontext. Letmý záběr na nemocnici v Motole fakt nestačí, když si odmyslím, že ji poznají snad leda lidi z okolí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Napad je pěkný, ale twist s personálem z domu Ronalda McDonalda na konci bohužel úplně nevyzní. Každopádně moc hezká hudba, dobře natočeno, chlapeček je roztomilý!

Amila Hrustić

Má to jen jednu malou chybičku - značka se ukáže až v 18. vteřině. Není to škoda? Nezbývá než doufat, že lidé budou mít tendenci dokoukat spot do samotného konce...

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jednoduché, přátelské, profesionální. Takto si představuji spot nadačního fondu.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Krásný projekt, který umožňuje rodičům trávit čas s dětmi hospitalizovanými v nemocnici Motol. A to v prostředí téměř nerozeznatelném od domácího. Což je skvělé pro rodiny, ale zároveň náročné pro diváka. Takhle to celé pochopí až ve dvanácté vteřině, kdy začne voiceover.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Autentické, „nežádající“, „neprosící“. Každý, ať si to zpracuje po svém, a když bude chtít, cestu k podpoře si najde.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Krásná prezentace krásného projektu. A takových není nikdy dost.

Markéta Tomanová (WOO)

3. Veolia se pouští do dodávek domácnostem

Skupina Veolia Energie, největší tuzemský distributor tepla a velkoobchodní dodavatel dalších energií, vstupuje na trh dodávek elektřiny a plynu pro domácnosti a maloodběratele. K tomu spouští celostátní komunikační kampaň se sloganem Energie spolehlivě, kterou připravila reklamní agentura LuckyU ve spolupráci s produkcí Woobetz. „Lidé se stále více zabývají tím, kdo a za jakých podmínek jim dodává energie,“ podotkl ředitel skupiny Veolia Reda Rahma. „Trh se pročistil a ceny se dostaly na přijatelnou úroveň, kdy se může rozvíjet konkurenční prostředí,“ uvedl Pavel Luňáček, jednatel společnosti Veolia Komodity ČR, která má dodávky pro maloodběratele zajišťovat a administrovat. „Vsázíme na to, že jsme energetický lídr, který má jasnou dlouhodobou vizi, silné mezinárodní zázemí, nejmodernější technologie a týmy erudovaných profesionálů. Naší výhodou je i to, že máme vlastní výrobu elektřiny v našich teplárnách.“

Naprostá klasika a za mě navíc až příliš namotivovaný a agresivní tón voiceoveru. Véčko mě moc neba, je to obyčejné a spíš mi to evokuje Havla nebo VyVolené.

Barbora Kalousková (Brainz)

Jednoduchost v tom nejlepším slova smyslu. Pěkná práce s barvami. Pocit útulnosti a příjemného domova. A kocour navrch! Pěkná práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Utility jsou nevděčná kategorie. Tady se to docela povedlo. Myslím tedy to „V“. Hezký nápad, má nohy. Exekuce jako taková je na můj vkus příliš mainstreamová.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jedna další úplně stejná reklama ze série energetika. Slyšel už někdy někdo v marketingu Veolie takové výrazy jako positioning, odlišení, archetyp atd.? A pokud ano, ví, co znamenají?

Tomáš Vacek (Contexto)

Vůbec mi to nepřijde blbý. Těším se, že si s tím véčkem budou dál hrát, esli teda klient dovolí, že ano. Co třeba příště V jako Vinnetou?

Petr Laštovka na drátě

Spot je krásný. Důraz na dramatičnost a věrohodnost je zde skvěle ztvárněna. Veolia je v těžké situaci. I když je trh s energiemi relativně stabilizovaný, stále se neoklepal z toho zemětřesení, které se dotklo téměř všech. Přeji jí hodně úspěchů.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Podobně jako u Orea i zde snaha vytvořit brand mnemonic. Na to, mít vyhráno v Katovně tohle véčko asi stačit nebude, ale je to ok. Jen bych subjektivně nemusel ve spotu mít tak patetický voiceover a nějaké véčko z prstů ukázal dříve – ne až všechna pohromadě na konci.

Petr Bucha (Accenture Song)

Velmi příjemná reklama, ve které bych řekl, že není co vytknout. Jediným minusem je trochu uniformnosti a chybějící odlišení od konkurence. Na konci si možná zapamatuji Veolii, ale nevsadil bych si na to, že po zhlédnutí reklamy většina veřejnosti vytasí „ty dělají už taky i energie“.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Je to profi, a o to v této kampani jde nejspíš primárně. Co se samotné exekuce týče, zdaleka nejkvalitněji zpracovaná kampaň tohoto týdne. Kamera, střih, vynikající. Chtělo by se říci, že forma vítězí nad obsahem, nicméně v dnešní energeticky turbulentní době budí Veolia skrze kampaň dojem bezpečného a stabilního přístavu. A v tomto směru je to opravdu dobrá práce.

Filip Huněk (Actum Digital)

Hele, mě už nebaví psát recenze na „reklamy“, kde není žádný slib, výhoda, reason to believe, nic, co by z toho reklamu dělalo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

To gesto „V“, které si má divák spojit s iniciálou společnosti, se mi zdá generické a vynucené. Celkově to postrádá jasné propojení s energetickou tematikou a chybí myšlenka. Produkční hodnota ve videu je na mnohem vyšší úrovni než u statických vizuálů. Kdyby byly screenshoty z videa použity pro klíčové vizuály, vypadalo by to lépe než současné fotky.

Amila Hrustić

Zpracovaný je to hezky, ale vlastně se to moc neliší od konkurence. A nevím jak kolegům, ale mně se okamžitě vybavila Tereza Pergnerová a VyVolení.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Pěkný koncept, se kterým se může dlouhodobě pracovat. Reklamní spot řemeslně kvalitně zpracovaný, vlastně jen ten hlas mi k tomu úplně nesedí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Gesto, které si chci raději spojovat s Havlem. Ale chápu to, máte pak velkou šanci, že si při příštím googlení někdo vzpomene právě na Veolii.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Když měním dodavatele energie, chci jistotu. A to přesně Veolia ukazuje. Jednoduché, přirozené a příjemné každodenní situace, „klidná“ kamera, klidná atmosféra (žádný padající dědeček ze židle), hudba, dokonce i spokojená kočička na radiátoru. Scénu mile osvěží teenager s popcornem. Snad jen voiceover nemusel nutně klást důraz na každé slovo. Je ale značka známá natolik, aby si mohla půlku spotu dovolit jen s malým logem v pravém horním rohu? Symbol „véčka“ sice není jedinečný, ale jeho použití v jinak jasných srozumitelných a dobře zpracovaných vizuálech není nijak nepřirozený.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Produkčně spot vypadá moc pěkně, jen mi chybí víc rozpracovaný koncept výhry. Když už se použije takový symbol, čekala bych větší větší storytelling, ale spot je až přehnaně seriózní popis dodavatele a výhra je na konci jen v tom gestu a jedné větě.

Markéta Tomanová (WOO)

4. Pavla Dostálová v kampani lékáren Dr. Max

Agentura McCann Prague spolupracovala se sítí lékáren a e-shopem Dr. Max na kampani, která poukazuje na možnost úspory při nákupu léků na předpis. „Pacienti vyzvedávající si léky na předpis jsou pro nás stále hlavní cílovou skupinou, a proto jsme se rozhodli pro přípravu nové komunikace, kde jim sdělíme hlavní benefit lékáren Dr. Max, kterým je recept na nízké doplatky. Při současné, stále ještě vysoké inflaci je to určitě sdělení, které bude nejen u této cílové skupiny rezonovat. Zároveň akcentujeme kvalitní zdravotní péči, kterou naši lékárníci našim zákazníkům poskytují,“ shrnuje Tereza Dušková, marketingová ředitelka Dr. Max ČR. Slogan zní Máme pro vás recept na nízké doplatky. Novou tváří značky je herečka Pavla Dostálová jako lékárnice Dr. Max. Jejím protějškem je tradičně Blanka Zdichyncová coby zákaznice. „Celý tým se také zaměřil na lékárnu jako takovou. Nejde už o sterilní studenou lékárnu, kam člověk zavítá, jen když musí. U Dr. Max je lékárna příjemným přátelským prostředím, kde vás rádi vidí a svými službami vám dokážou udělat hezčí den,“ uvádí agentura. Kampaň bude probíhat v televizi, tisku, online, na sociálních médiích a venkovní reklamě od listopadu 2023 až do roku 2024. Po úspěšné spolupráci na minulé kampani vizuály opět zajistil fotograf Pavel Hejný. Spoty režírovalo duo Novak + Nguyen v produkci Procoma.

Rozpoznatelnost díky návaznosti na předchozí kampaně, jasné USP, dobrý insight s rozdáváním dárků v lékárně a u lékařů, které je pro starší generaci stále celkem běžné. A konečně taky vyměnili toho děsivého lékárníka za sympatickou lékárnici.

Barbora Kalousková (Brainz)

Neber úplatky, nebo se z toho... Dialogy na mě působí malinko nepřirozeně. Ale věřím, že pro určitou část cílovky může kampaň přesvědčit.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Walking brief.

Míla Knepr (Contagious CZ)

To je ještě blbější, než ta původní verze. Já to asi rád nevidím...

Tomáš Vacek (Contexto)

Dneska se z tý doslovnosti asi pojedu někam oreagovat. Takže voni maj recept na tamto i na tohleto. A co to ta pani zákaznice pokoutně doma asi vaří, ha? Má to zdaněný? Aby si na ni někdo nezakleknul. Bacha.

Petr Laštovka na drátě

Dr. Max se skvěle zhostil toho, že lékárna už není to sterilní prostředí. Je to prostředí, které je přátelské a dokáže poradit. Líbí se mi jednoduchost a srozumitelnost sdělení. Tohle bude fungovat.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Nemusí každá reklama vyhrávat festivalové ceny. Stačí, když bude vyhrávat srdce zákazníků. Myslím, že téhle se to bude dařit. Prezentovat lékárnu jako místo odborníků, kteří jsou ale v první řadě lidští a empatičtí, je podle mne správný recept. A správně je i to, že ho všichni o značku pečující drží i po změně agentury.

Petr Bucha (Accenture Song)

Milé, vůči cílovce naprosto adekvátní a vůči necílovce nijak odrazující. Takže za mě funkční výsledek. Dobré herecké výkony (narozdíl od historických), délka záběrů, zápletka, ...

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Není to úplatek ten med tady, není to náhodou úplatek? Reklama veskrze průměrná, i když na seniornější cílovou skupinu určitě fungující. Nemohu se ale zbavit dojmu, že takovéto nevinné uplácení doktorů ve stylu „tady lahvinku, támhle švestičky“ se touhle reklamou legitimizuje už i v lékárnách.

Filip Huněk (Actum Digital)

Rozpláču se štěstím, protože tady je normálně propozice, důvod uvěřit, klasická stavba... jak málo stačí. Jinak je to docela tuctová věc, jenže dneska je třeba radovat se z maličkostí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je to produktové demo, které říká to, co má říct… ale ten úplatek je trochu zvláštní. Nejsem si úplně jistá, zda grading dožluta pomáhá s představou, že je lékárna přátelské místo, spíš to vypadá trochu retro. Herečka, co hraje lékárnici, působí mile, takže alespoň tohle pomohlo k „warm feeling“.

Amila Hrustić

Standard od doktora Maxe, který nijak nevyčnívá z jejich dlouhodobé komunikace.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Za mě se to trefuje přesně do cílovky. Polidštit prostředí sterilní studené lékárny navíc nabízí široký prostor pro kreativu, ale ten med je na mě moc!

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Když jsem viděl logo Dr. Max, myslel jsem, že půjdu bouchnout nejvyšší hodnocení kampani Z e-shopu Dr. Max nemusí přijít jen léky. Tahle mě bohužel tolik nenadchla.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Sdělení v pořádku, aktuálně ho řeší hlavně důchodci. Všichni jsou šťastni a k tomu ještě babiččina marmeláda... Líbit se nám to nemusí, ale zlaté pravidlo marketingu říká „co funguje, na to nesahej“. A jestliže Dr. Max pokračuje v nastaveném stylu, zřejmě výborně funguje na cílovou skupinu... Jenže, co kdyby to přesto mohlo být i jinak a s ještě lepšími výsledky?

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

„Recept na nízké doplatky“ je v rámci žánru pěkný headline, ale rozhovor ve spotu je napsaný tak okatě „na brief“, že to ani dámy herečky nezachrání.

Markéta Tomanová (WOO)

5. Cara Plasma vyzdvihuje dárce krevní plazmy

Společnost Cara Plasma, která se zabývá odběrem krevní plazmy, ve své nové kampani vyzdvihuje konkrétní dárce. Plazma pomáhá při náročných chirurgických zákrocích, popáleninách, transplantacích nebo v onkologii a dobrovolné dárcovství zůstává jedinou možností, jak ji získávat: i přes velké pokroky ve vývoji v oblasti medicíny není v současné době možné plazmu komplexně nahradit. „Kolem odběru krevní plazmy panuje řada mýtů, které jsou mnohdy až na pomezí konspiračních teorií. Když jsme s klientem začali plánovat kampaň k desátému výročí, bylo nám jasné, že musíme přijít s něčím kreativním, autentickým a zároveň upřímným,“ řekla Karolina Böhmová, account manažerka agentury WeBetter. Ta s Cara Plasma spolupracuje už půl roku. Kampaň se agentura rozhodla zaměřit primárně na online, s podporou outdooru. Během září se tak lidé mohli potkat s hrdiny a hrdinkami Cara Plasma i na ulicích ve vybraných městech po celém Česku. Součástí venkovních vizuálů byly QR kódy, které měly kolemjdoucími dovést na landing page. „Z hlediska směřování kampaně jsme se rozhodli místo herců nasadit do kreativ ten nejtěžší kalibr: reálné lidi z řad pravidelných dárců Cara Plasma. Ty jsme pasovali do rolí hrdinů. Práce s neherci je výzva, ale nám se tak podařilo do kampaně dostat reálné výpovědi i emoce, což splnilo záměr celé kampaně,“ uvedla Böhmová. „Cílem videí bylo, krom oslavy deseti let fungování, ukázat lidi, se kterými se potenciální dárce může při odběru reálně setkat. Bereme tak argumenty veškerým zlým jazykům, kteří tvrdí, že je to jen byznys postavený na pofidérních dárcích. Komu by navíc nestačila plejáda stálých dárců, může být ujištěn, že herečka Aneta Krejčíková, která hlavní kampani propůjčila hlas, odběr také absolvovala,“ řekl Petr Vízdal, kreativní ředitel WeBetter. Ve formě videa vznikly čtyři klipy pro YouTube Shorts a jeden hlavní spot, ve kterém se objevují všichni hrdinové kampaně. V onlinu běžela videa celé září, stejně tak outdoor.

Líbí se mi práce s reálnými lidmi ve spotu, ale vadí mi to reklamní klišé o hrdinech. Je to trochu bez nápadu a ten „supermanský“ QR kód na tričku vůbec nevypadá dobře.

Barbora Kalousková (Brainz)

„Bylo nám jasné, že musíme přijít s něčím kreativním, autentickým a zároveň upřímným.“ Pokud mám být upřímná – příliš mnoho kreativity a autentičnosti v tom nevidím.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Chvályhodné téma a záměr. Kéž by stejně chvályhodná byla i kreativa. Škoda, je to takové nic proti ničemu...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Taková charitativní klasika, ale z dnešní přehlídky jednoznačně nejfunkčnější spot.

Tomáš Vacek (Contexto)

To slovo hrdina je teď všude. Ale, když dovolíte, soukromou zprávu všem těm, co dávají plazmu, i za peňouze: děkuju vám.

Petr Laštovka na drátě

Ožehavé téma, které se podařilo skvěle ztvárnit. Důraz na realističnost v podobě neherců bylo skvělým krokem, který cílí na emoce, autentičnost a reálnost.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Přístup (super)hrdina je jednou z instantních a dost okoukaných kreativních šablon. V ranku šablon post-it papírky, puzzle, švýcarský nůž... Navíc i exekuce toho nápadu mi přijde rozpačitá. Takže se omlouvám, ale zde příliš vysoká procenta nedám. Beru to tak, že v Katovně se má hodnotit idea a zpracování kampaně, nikoliv její poslání či téma.

Petr Bucha (Accenture Song)

U tohoto tématu člověk nechce být nijak negativní a samozřejmě veliké díky dárcům, kteří darují a ještě do toho spotu šli. Nicméně profesně... logo, barvy a celkové zpracování vizuálu a merche na mě působí jak propagace Kazmovy Onemanshow - naprosto zaměnitelné. Což kdekoli jinde možná dobré, ale tady mi to přijde kontraproduktivní.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Záměr dobrý. Akorát natáčení s reálnými lidmi většinou drhne na tom, že si s kamerou nerozumí a výsledek je nepřirozený. Což převáží ten původní benefit.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Není mi moc příjemné to psát, ale tady je těžké najít něco pozitivního, co by se dalo komentovat. Pravděpodobně zde byl omezený rozpočet, to chápu, ale to není omluva pro způsob, jak je to myšlenkově uchopené a exekučně udělané. Konkrétně zvuk zní nevyváženě a nevyčištěně a střih na sebe zvláštně nesedí, kamera a svícení působí amatérsky.

Amila Hrustić

To bylo dlouhých 40 sekund. Autentický a upřímný přece rovnou nemusí být mdlý, bez života... naopak v tomto případě bych očekávala nějaké emoce, které ale bohužel tentokrát zůstaly na papíře se scénářem.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Odvážný nápad, kterému fandím. Práce s reálnými lidmi v reklamním byznysu může skončit trapným fiaskem, bohužel. V tomto případě to nehrozí, těším se na další a další dárce.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Před hodnocením reklamy chci veřejně poděkovat všem dárcům a obzvlášť těm, kteří se tímto způsobem odhodlali motivovat další. Tvůrcům reklamy už jen doporučím lepší práci s nahráváním mluveného slova a možná příště nechat neherce říkat stejný význam, ale vlastními slovy.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

TV kampaň je místy autentická až dost, střih v několika momentech narušuje přirozené a plynulé vyznění kampaně. Vizuály OOH jsou zpracovány čistě a jednoduše, sdělení „Cara plasma - 10 let tvoříme hrdiny“ ale nemusí být jednoznačně srozumitelné bez videa. V každém případě velké poděkování všem účinkujícím dárcům, nejen za darování, ale i odvahu se kampaně zúčastnit.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Ukázat skutečné dárce je moc fajn strategie, je jen škoda, že kampaň nejde víc po jejich osobnostech a zůstává u jejich skromného přístupu k dárcovství. Ten je sice spojuje, ale sklouzává lehce ke klišé.

Markéta Tomanová (WOO)

