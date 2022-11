„Hofmann (opět) baví.“ Nejlepší vánoční kampaň z operátorů má Vodafone

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 46. týden 2022 McCann Prague: Vánoce budou (65 %)

značka: Vodafone, klient: Vodafone Czech Republic WPP (Ticino): Jak se máš? (48 %)

značka: T-Mobile, klient: T-Mobile Czech Republic Free Andy: O2 Pods+: Potlačte okolní hluk (40 %)

značka: O2, klient: O2 Czech Republic

WeDigital: Bez Proudu to nejsou Vánoce (35 %)

značka: Proud, klient: Plzeňský Prazdroj Sportovní dárky pro celou rodinu (35 %)

značka, klient: Sportisimo S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 13 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Vodafone má Vánoce s Hofmannem a seniory

Letošní vánoční kampaň telekomunikačního operátora Vodafone zdůrazňuje, že i senioři a digitální svět jdou dohromady a že zpřístupňování moderních technologií všem bez rozdílu má velký smysl. Vodafone navíc svým zákazníkům s mobilními tarify nabízí v rámci Vánoc mnohatisícové dotace na široký výběr zařízení i bezúročné splátky. Kampaň startuje 7. listopadu, následně 24. listopadu Vodafone představí nabídku pro majitele předplacených karet. V hlavní roli vánoční kampaně je opět herec Martin Hofmann, dlouhodobá tvář Vodafonu. Tentokrát se dostane do zdánlivě bezvýchodné situace, kterou nakonec vyřeší za pomoci digitálních technologií parta nadšenců v pokročilém věku. Kreativa je opět dílem agentury McCann Prague, o mediálním nasazení se stará Carat, produkci zajistily Armada Films a Procoma. Spoty režíroval Jiří Havelka. „Aktuální kampaní upozorňujeme na klišé, že starší lidé jsou, pokud jde o moderní technologie, neschopní. Chceme vzdát hold všem, kteří se i ve vyšším věku technologií nebojí a od kterých se rozhodně mají další generace co učit i mimo tuto oblast. Už loni jsme v rámci Nadace Vodafone spustili vzdělávací projekt Digitální odysea a vidíme, že má smysl nabízet vhodnou formou výhody digitalizace všem. O to se snažíme a budeme snažit dál, věk vůbec nemusí být překážkou,“ říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Po čase dospělí lidé (zhusta nazývaní senioři) nevypadají v české reklamě jako mantáci a idioti. I když to občas poněkud šustí papírem.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Není to úplná „řachanda“, ale to vůbec nevadí. Jsou tam moc hezké momenty a v člověku to zanechá takový fajn pocit. Čili povedená vánoční kampaň.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nechápu nastavovanou kaši Hofmannovy mediální slávy. Nápad s akčními seniory se mi líbí. Lepší - nebo přinejmenším originálnější - než cvičená zvířata nebo děti. (O těch 10 %.)

Tomáš Hrivnák

Pěkně, mile zpracované pokračování rozběhnutého konceptu. Vodafonu se komunikace rozhodně daří.

Tomáš Vacek (Contexto)

Spoty s příběhem (a ponaučením) mě berou! Vodafone s Martinem Hofmannem opět nezklamali a překvapili.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Škoda, že se spoty do sebe nevešly, protože první sám o sobě nefunguje. Musím ale ocenit využití Vánoc pro gratulaci a zlomení předsudků o využívání moderních technologií seniory. Zatímco já bych pořád volal bez internetu a aplikací, babička už na mě zkouší FaceTime.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Nejen mír, ale už ani lokální vánoční kreativa není samozřejmostí, takže díky za hezký napsaný příběh s Martinem Hofmannem - paráda!

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Tohle už je tak dobrá série, že je to na celovečerák! Pustíme si to místo štědrovečerní pohádky.

Petr Laštovka (Chemoškanaraka.cz)

Je to v pohodě. Hofmann je borec, je to milý a vtipný a oceňuju vtip s plakátem (Filipe, čau), ale můj názor je, že Vodafone bude muset v budoucnosti míň stavět na neustálý a pro mě otravný přítomnosti gadgetů a víc se soustředit na větší věci. Neni čas vystoupit z éry Trojanů, Kotků, Koháků a Hofmannů a jít dál?

Ondřej Souček

Martin Hofmann zahraje cokoli - pokud ale má co hrát. A tady jaksi nemá. Telekomoperátoři se letos předvedli v šedivé nudě.

Vilém Rubeš

Mezi operátory to Vodafone s vánoční kampaní vyhrál na plné čáře. Spot je vtipný, odráží českou náturu a pokud doopravdy důchodce přiměje víc používat telefony a další chytrá zařízení (nebo se jich minimálně nebát), pokec s mou babičkou bude zase o kapku smysluplnější. Tohle se mi vážně líbí.

Veronika Holzerová (Optimio)

Další spot série, další trefa do červeného. Jako vždy vtipné a navíc je to ve všem tom vánočním patosu docela příjemné zpestření.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hofmann (opět) baví. Oproti konkurentům zvolil Vodafone osobitou, tuzemskou a s velkou nadsázkou podanou vánoční komunikaci. A myslím, že se udělal dobře. Místní trh si originál zaslouží.

Filip Huněk (Actum Digital)

2. T-Mobile má na Vánoce kampaň pro devět zemí

Mobilní operátor T-Mobile odstartoval vánoční kampaň nazvanou Jak se máš? Je vytvořená pro všechny evropské země mateřské skupiny Deutsche Telekom, kromě Česka tak bude od 12. listopadu do 31. prosince nasazena v Černé Hoře, Chorvatsku, Německu, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Severní Makedonii a Slovensku. Tvoří ji televizní spot v stopáži 45 vteřin doplněný patnáctivteřinovými taktickými spoty a komunikací na sociálních sítích. „Vánoce jsou časem stráveným s těmi, na kterých nám nejvíc záleží. Na konci dalšího roku plného nejistoty pro mnohé z nás nebylo nikdy důležitější zkontrolovat své blízké. Tato vánoční kampaň je postavena na základním lidském poznání a ukazuje, co dokáže položení jedné jednoduché otázky ‚jak se máš?‘,“ přiblížila firma hlavní sdělení kampaně. „Letošní vánoční kampaň T-Mobilu se záměrně vyhýbá obvyklým tématům a náladám. Propojování lidí je jedna ze základních funkcí našeho byznysu a my chceme všechny inspirovat k tomu, aby se víc zajímali o své nejbližší a také lidi ve svém okolí, o ty, které třeba už dlouho neslyšeli, aby jim zkrátka zavolali a zeptali se jich, jak se jim daří. A proto přicházíme s kampaní, jejíž motto je Ujistěte se, že vaši blízcí mají pěkné Vánoce. V různých situacích chceme lidi vyzývat, aby se v předvánočním shonu pozastavili a zamysleli se, s kým třeba už dlouho nemluvili nebo koho potkávají každý den, ale nikdy s ním neprohodili pár slov jen tak - bývalý vedoucí ze Skautu, trafikářka na rohu nebo teta, kterou jsme dlouho neviděli,“ doplňuje Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace tuzemské pobočky T-Mobilu. Pod kampaní je podepsána agentura Adam & Eve Berlin, pro uvedení v Česku na ni pracoval kreativní tým Ticino agentur skupiny WPP a Proboston Creative. Produkci spotu zajistila Iconoklast Berlin, o mediální nasazení v Česku se stará MediaCom.

Ptávám se pokladní v supermárketu, jak se má. Mělo by mi to mluvit ze srdce. Má to zajímavé téma, insight, a přesto mě to nedojímá a nebaví.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ten dabing... ten dabing prostě není dobrý a myslím, že celému spotu ubírá na emocích. Přitom nápad s ředitelem školy, který je denodenně vystaven stresu, není sám o sobě špatný. Další otázka je, jak tato kampaň pracuje s nějakou dlouhodobější konzistencí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Cením, že kampaň znázorňuje nelehký život ředitele školy. (Školy jsou velice důležité, zatímco reklama je zcela nedůležitá.) Ale protože je společná pro mnoho zemí (ušetřilo se), nevypovídá nakonec o žádné z nich. Připomíná mi to situaci, kdy jsme na příkaz centrály přebírali „mezinárodní kreativu“ na prací prášky nebo kosmetiku. To, že herci byli třeba o tři odstíny tmavší, než je v našem českém rasově čistém mediálním diskursu běžné (v reklamě na Persil), nebo naopak všichni byli modroocí blonďáci (Nivea) byly komické vedlejší efekty „reklamy ze života“. Nejinak je tomu v tomto komeršlu. A kromě toho - co je T-Mobile do toho, jak se kdo má?

Tomáš Hrivnák

Tak musím říci, že německý rukopis je na první pohled čitelný jak z castingu, tak celkového provedení. Nicméně musím říct, že tento spot považuji za vydařený. Dobře vybrané, silné téma, velmi pěkně, emotivně zpracované. Palec nahoru!

Tomáš Vacek (Contexto)

Kdyby se o Vánocích neobjevil aspoň jeden takovej deep spot, tak by bylo něco špatně. Zpracování i myšlenka jsou moc fajn!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Je to návrat ke kořenům, ale pořád funguje! Přinejmenším Vánoce jsou ten čas, kdy se máme optat všech příbuzných a známých. Díky T-Mobilu za připomenutí.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Po letech skvělé lokální kreativy od Ondřeje a jeho party chtěl letos Ježíšek udělat hezké Vánoce hlavně akcionářům T-Mobilu, kteří globalní kreativou ušetřili za lokální produkci. Sice v několika zemích, takže to nějaké peníze budou, ale jak víme, tak kreativa a produkce je jen asi 5 % budgetu kampaně – cca 95 % peněz jde do médii a v téhle perspektivě začne být ta úspora problematická, protože za hodně peněz jen ukážete, že už ani ten T-Mobile není co býval.

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

Jak se mám? Umřel jsem, ale už je mi líp. Díky!

Petr Laštovka (Chemoškanaraka.cz)

V týhle reklamě je schováno víc, než to na první pohled vypadá. Ve světě, kde vám nad hlavou lítaj rakety, přes hranice jezdí kamiony s lidským nákladem ze Sýrie a ceny šplhají vzhůru po nekonečné tyči, je sakra důležité vzít telefon, zavolat svým blízkým a zeptat se jich, jestli jsou v pohodě. Až už chceš nebo ne, reklama je součást dění a nezavírá nad tím oči (aspoň v té vyspělejší části světa). T-Mobilu se podařilo zprodukovat jednoduchej a naprosto humánní kousek, v němž ani jednou nevidíme telefon, zato jeho poselství je pro lidi, co aspoň trochu čtou mezi řádky, jasné.

Ondřej Souček

Ještě jedna otázka: „A jinak zdrávi?“ NKP.

Vilém Rubeš

Ptát se náhodných lidí, jak se mají, se mi líbí – třeba to někomu udělá den. Většinou však neočekávám, že dostanu upřímnou odpověď, zvlášť když ten dotázaný má na reakci dvě sekundy. Jak se mám tedy ujistit, že moji blízcí mají pěkné Vánoce? A jak to vůbec souvisí s T-Mobilem? O zavolání není moc řeč... Celý spot pak zabíjí dabing.

Veronika Holzerová (Optimio)

Můžete mi pustit smutnou vánoční reklamu, ale dejte mi tam pořádný happy end prosím. Tady pan ředitel se na konci sice má „už dobře“, ale umím si představit, že by ta radost z domova mohla být trošku intenzivnější. Když jsou ty Vánoce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Emoce stříkají, ať jste v Německu, Česku či Severní Makedonii, a na Vánoce se budeme mít všichni rádi. Na všechno ostatní je tu T-Mobile.

Filip Huněk (Actum Digital)

3. O2 na Vánoce opět rozdává slevy a prodává sluchátka

Operátor O2 odstartoval vánoční kampaň 1. listopadu. Opakuje v ní nabídku loňských svátků, tedy slevu 1.000 Kč na jakékoli elektronické zařízení (tablety, notebooky, telefony, a to z nabídky O2) za každou službu, kterou u operátora mají, a druhá generace bezdrátových sluchátek O2 Pods+, s režimem inteligentního potlačení hluku. Novinkou letošních Vánoc je i multinabíječka O2 Power Hub. „Vánoce jsou nejen o rodině a přátelích, ale i o sdílení radosti a dárcích. Chceme našim novým i stávajícím zákazníkům udělat svátky o kousek krásnější, rozhodli jsme se proto opět rozdávat slevové tisícikoruny. A na co jiného než na dlouhodobě žádané vánoční dárky - elektroniku,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka marketingu mobilních služeb v O2. „Čím více služeb zákazník u O2 má, tím víc benefitů v podobě tisícovky na oblíbené produkty od nás získá.“ Slevu dostanou všichni, ať už mají předplacené karty, tarify se smlouvou na volání, internet nebo O2 TV. Podmínkou je aktivovat si službu v době vánoční kampaně, slevy se nesčítají. „Víme, že sdílená radost je dvojnásobná. Připravili jsme si proto v rámci vánoční kampaně překvapení. Zákazníci mohou nově poslat svůj slevový voucher kamarádovi nebo příbuznému. O svůj benefit se tak mohou podělit.“ Ve vánoční kampani se operátor zaměřil právě na představení bezdrátových sluchátek O2 Pods+ a funkce inteligentního potlačení hluku. „Naším cílem je jednoduše a srozumitelně ukázat, co vlastně inteligentní potlačení hluku znamená. Proto například ve vizuálech pracujeme se zobrazením zvukových vln a budeme ho dále vysvětlovat i v obsahu na sociálních sítích,“ říká David Daneš, ředitel marketingové komunikace O2. „Spouštěcím prvkem je právě aktivace inteligentního potlačení hluku, které naše zákazníky přenese na místo, kde je od poslechu hudby nebo podcastů už nebude nic rušit. Zajímavostí je, že samotná sluchátka mluví hlasem naší inteligentní sítě, který ji propůjčila Kateřina Winterová. Tím se nám kampaň propojuje s reálnou zkušeností s produktem,“ doplnil Daneš. Zákazníci se s kampaní setkají v televizi, rádiích, tisku, outdooru, na internetu, sociálních sítích a také v prodejnách O2. Hlavní třicetivteřinové reklamní video doplní taktické spoty zaměřené na 5G telefony, ale hlavně na sluchátka O2 Pods+. „Pomyslnou třešničkou na dortu je holografická kreativa na technologii HoloMotion ve vybraných obchodních centrech a pohyblivé CLV tvořené lentikulárním tiskem na zastávkách metra,“ dodal David Daneš. Za kreativním konceptem kampaně stojí agentura Free Andy. Animace a obrazová postprodukce se dělaly ve slovenském 3D studiu Alien. Filmovou produkci zajistila agentura Hitchhiker Films, zvukovou postprodukci Kabelovna Studios.

Modrá paní od O2. Stále stejná, nenápaditá. Ale zase konzistentně. Určitě to v O2 mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Mladý muž jde po městě s příjemnou vánoční atmosférou, ale místo toho, aby ji vnímal takříkajíc plnými smysly a třeba se na ni naladil, se dokonale utěsní a uzavře do svého vlastního světa. Ale jo, proti gustu... a korporátní to je, samý led a inteligence – a chlad. Vlastně je to celkem odvážný přístup, ucházet se o srdce zákazníků zcela odosobněnou ledovostí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kampaň snad nestojí ani za tu nulu. Možná za 0 na druhou.

Tomáš Hrivnák

Konzistentní koncept a velmi dobrá vánoční nabídka. Není to samozřejmě žádná kreativní bomba, ale jasná a dobře udělaná komunikace, postavená na dobré nabídce. Pro mě v pořádku.

Tomáš Vacek (Contexto)

Klasická, ničím překvapující „outůčkovina“. Jednotlivé kampaně O2 jsou téměř zaměnitelné, nikdo neví, jaká byla message, o čem o bylo... za to rozpoznatelnost brandu je 100% na první pohled.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Využít Vánoce na čistě produktový prodej odhlučněných sluchátek je možná škoda. Na druhou stranu, jako audiofila mě hrozně baví, jak dobře spolu ve spotu funguje CGI a elektronická hudba.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Potlačil jsem a pak jen slyšel kouzelný hlas Kateřiny Winterový a okamžitě si vybavil její hlášku: „To je Herbář.“ A už jsem nic víc nevnímal. Děkuju.

Petr Laštovka (Chemoškanaraka.cz)

O2 je pro mě novodobej hokynář, kterýmu stačí, že přemluví pár babiček ke koupi malovaného hrníčku. Snaží se to skrýt futuristickým světem, ale když to odmaskujete, ta značka je prázdná a jenom poskakuje před východem z metra a vyvolává „sluchátka, kupte si sluchátka“.

Ondřej Souček

Jasná a čistá kampaň, až na to... Když jsem se kdysi dozvěděl, že bývalý technologický šampión Sony vydělává nejvíce na sluchátkách, bylo to... smutně komický. A když nej telekom operátor nemá jinou zprávu, než že sluchátka, hádejte?

Vilém Rubeš

Na první O2 Pods jsem ze širokého okolí neslyšela žádnou chválu. Ano, vím, že hodnotíme reklamu, ne produkt, přesto se nemůžu zbavit pocitu, že se dívám v podstatě na stejnou kampaň, která se snaží zakrýt nedostatky aktuálně populárním potlačením zvuku. Je mi to líto, ale tato „vánoční“ kampaň ve mně nevyvolává vůbec nic.

Veronika Holzerová (Optimio)

To je vlastně krásná ukázka toho, jak forma může zvítězit nad obsahem. Ale přiznejme si, kdo z nás si reklamy O2 v poslední době nevšimnul.

Filip Huněk (Actum Digital)

4. Experimentální pivovar má svůj první videospot

Experimentální plzeňský pivovar Proud rozšířil svůj komunikační mix o videokampaň. Stávající i potenciální zákazníky oslovuje krátkým vánočním příběhem v duchu víceznačného sloganu Bez Proudu to nejsou Vánoce. V prvním videospotu v historii pivovaru Proud si zahráli moderátor Evropy 2 Petr Říbal spolu s manželkou Míšou, finalistkou České Miss 2016, a také ředitel Proudu Michal Škoda. Vánoční kampaň poběží až do půlky prosince výhradně online na YouTube a Facebooku i Instagramu pivovaru Proud. Jiné formy kampaně nejsou v plánu. Za vánočním videospotem pivovaru Proud stojí agentury MastrCrane Production a WeDigital. Natáčelo se začátkem října v Praze. „Hlavním cílem vánočního spotu a celé kampaně je oslovit nejen pivní nadšence, kteří už pivovar Proud znají, ale také nové zákazníky. Věříme, že právě hravost claimu vánoční kampaně a zapojení manželů Říbalových, což jsou ´proudí srdcaři´, zaujme i ty, kteří pivo Proud ještě neochutnali. Video běží na YouTube a na sociálních sítích pivovaru Proud, je doplněno o záběry ze zákulisí natáčení a další vánoční i produktové fotografie,“ říká Andrea Hurychová z WeDigital. „Samozřejmě není náhoda, že s naším prvním spotem cílíme na předvánoční trh. Podle našich zkušeností jsou právě v tomto období nejrůznější pivní speciály a limitky stále vyhledávanější a oblíbenější – ať už jako vánoční dárky, nebo zpestření sváteční tabule,“ dodává ředitel pivovaru Proud Michal Škoda. Experimentální pivovar Proud, který sídlí v bývalé elektrárně v areálu Plzeňského Prazdroje, uvařil první várku 29. září 2020. Ve stálé nabídce pivovaru Proud je nyní TheMže (English Pale Ale 10), Ventill (ležák 11), Soutock (žitná IPA 13), Cotel (Stout 14) a nealkoholické pivo Proovan. Pivovar připravuje různé sezónní speciály, ve spolupráci s dalšími partnery experimentuje v rámci limitovaných edic či řady barrel-aged (piv stařených v dubových sudech po whisky či víně).

„Hravost claimu a zapojení manželů Říbalových...“ Když si hrajete na řemeslný pivovar a navíc si hrajete na to, že děláte dobrou reklamu. No nic...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Lidé pijí pivo, konzumují jídlo, povídají si. Předtím tedy zapalují svíčky. Bohužel o moc víc v tom není.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Příští Vánoce přijde Plzeň s pivem značky Plyn. Vsadíme se?

Tomáš Hrivnák

Tak tady to vypadá, že klient dostal „geniální“ nápad a agentura jej natočila. Obávám se, že to je naprostá splácanina, která si hraje prvoplánově s názvem produktu, ale jinak naprosto není jasné, o co jde. Je to přesně typ reklamy, ke které zákazník potřebuje dostat manuál, aby pochopil, co tím chtěl básník říci.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pěkná prvotina, která jde po proudu s ostatními vánočními kampaněmi. Jsem zvědavá, s čím přijdou v následujících měsících.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Všechna čest jménům jednotlivých piv. Na pivo Proud nebo Proovan se v dnešní době hezky vymýšlí spoty. Vzhledem k použití primárně v onlinu bych přidal pro lepší zapamatování ještě voiceover nebo charakterističtější hudbu a scénku odehrál rychleji.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Když chcete udělat vánoční komunikaci, která si bude hrát s double meaningem slova Proud, dovolil bych si navrhnout příběh otočit. Rodina večeří, stromeček svítí, z obýváku hraje televize. Najednou se vypne elektřina, rodina začne zapalovat svíčky a tím vytvoří krásnou světelnou atmosféru a zároveň přestane být rušená hlukem z televize. Teď – v krásné vánoční atmosféře – nastane ta pravá chvilka začít otevírat a rozlévat Proud do sklenic s komentářem: „Vychutnejte si Vánoce plným Proudem. Bez elektřiny.“

Štěpán Zálešák (Zalesak.tv)

No, hele, ruku na srdce. Kdo na Vánoce neleje, neproudí, nechlastá? I když, jak se tam rozsvítí světla a zazní věta, že bez proudu nejsou Vánoce, chvilku jsem bez koukání myslil, že je to výzva k větší spotřebě elektriky, ale pššt, to ne.

Petr Laštovka (Chemoškanaraka.cz)

A já myslim, že je to promarněná příležitost, kdy jste mohli udělat kousek, kterej by tady všichni opěvovali. Místo toho vám to spadlo do kategorie „průměrná reklama, na kterou rád zapomenu“.

Ondřej Souček

No ty wago! Proud a proud! Úžasnej dvojsmysl, to se poplácáme rukama o kolena! A co nás to naučí o značce? Prd. NKP.

Vilém Rubeš

Pobavila jsem sama sebe, když jsem název kampaně četla „praud“ (tedy jako hrdý/pyšný). Vlastně i potom, co jsem si myslela, že koukám na reklamu dodavatele elektřiny. A ono to bylo pivko. Ale dobrý, vzalo si to kus mé pozornosti!

Veronika Holzerová (Optimio)

Taky vám nejde do hlavy, jak poslíček s pivem způsobí náhlé zprovoznění nefunkční elektrické rozvodné sítě? Ale jinak je to vlastně docela ok.

Filip Huněk (Actum Digital)

5. Sportisimo na Vánoce znovu s brandovou kampaní

Maloobchodní řetězec se sportovním vybavením Sportisimo spustil svou vánoční kampaň. Je čistě brandová a propaguje širokou nabídku sportovního vybavení i fashion produktů od oblíbených sportovních značek. „Už loni jsme poprvé vyzkoušeli vánoční kampaň zaměřenou čistě na brand. Letos jsme na to navázali, cílem bylo hlavně představit Sportisimo takové, jaké opravdu je. Proto se děj odehrává na jedné z našich reálných prodejen. Pro fanoušky můžu zmínit, že jsme natáčeli v Jihlavě. Idea je jasná: pro vánoční dárky se chodí do Sportisima, kde si každý snadno vybere,“ říká Martin Rippl, manažer marketingu ve Sportisimu. Vánoční video prodejce sportovního vybavení vzniklo inhouse v režii Tomáše Bláhy, o koprodukci se tradičně postarala zlínská produkční agentura Bumerang Film. Videospot mohou diváci zhlédnout na vybraných českých, slovenských a rumunských televizních stanicích, má i verzi pro YouTube, která běží navíc v Maďarsku. Námět kampaně se objevuje i v komunikaci v místě prodeje, na webu, v displeji či na sociálních sítích, marketingový mix doplňují rádiové spoty. Těm propůjčili hlasy opět herec Oldřich Hajlich a herec a hudební producent Richard Salay.

Ty české inhouse agentury, to je destilované peklo. Taková reklamní samohana. Ale zase na druhou stranu to určitě bylo levné.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Herci hrají jako o život. A možná právě proto jim to člověk zase tolik nevěří...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Taťka, mamka, děcka a vánoční legranda se sportem.

Tomáš Hrivnák

Klasická předvánoční nabídková telka, neurazí, nenadchne.

Tomáš Vacek (Contexto)

Nenadchne, neurazí. Jsem jediná, kdo po prvních tónech čekal scénu jak z Divokého západu?

Michaela Luňáčková (Cognito)

Ve Sportisimu jsem pro vánoční dárek ještě nehledal. Díky za dobrý tip!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tyjo! Western, americký koledy, nadšení sportovců jak z oskarovejch Ohnivejch vozů, prkennost NPC postav a jedna lehce oplzlá vzdušná pusa. Ale proč ne, no.

Petr Laštovka (Chemoškanaraka.cz)

Tak, dlouhou dobu jsem jezdil na chalupu do vesnice Stoklasná Lhota u Tábora a jsem přesvědčenej, že tam by se tahle reklama všem líbila a hodnotili by jí tam pozitivně. Proč ne? Většina národa nežije v Praze na Letný a nechodí do Automatu Matuška pít předražený pivo a debatovat nad tím, jestli je Greta zelená anebo už rudá (to jsem tam mimo jiné slyšel osobně). Prostě to trefilo cílovku, i když se nad tím kreativec bude ušklíbat.

Ondřej Souček

Usnažené, ale aspoň k věci. Je to N, ale není KP!

Vilém Rubeš

Proč rodince při vstupu do Sportisima pustili zvuk jak při napjatém souboji pistolníků na Divokém západě?

Veronika Holzerová (Optimio)

Myslím, že to mělo šanci být obyčejnou reklamou, na které nebude nic zvláštního. Prostě takový bezva standard. Ale pak do toho dostali prvky jako westernový příchod, divně naštvaného otce v jinak totálně nadšené rodině, a celé se to posunulo do fáze lehké divnosti. Škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Neurazí, nepotěší. Vlastně mi není jasné, proč přes takovou šíři sortimentu, se kterou by se dalo vymyslet množství kreativních a napínavých reklam, si Sportisimo zpravidla vybere tak nemastnou neslanou střední cestu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy