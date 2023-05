Hofmann předčil Hemalu. Vodafone TV s chorošem vítězí nad spoty Magenta TV

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 17.-19. týden 2023 McCann Prague: Vemte televizi na vzduch (63 %)

značka, klient: Swiss Life Select Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 20 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Martin Hofmann vzal televizi na vzduch

Telekomunikační operátor Vodafone spustil novou kampaň na svou televizi přes internet Vodafone TV, která v dubnu prošla výraznou obměnou. V kampani od agentury McCann Prague propaguje zlevnění televize pro ty, kdo si ji pořídí zároveň s mobilním tarifem nebo už tarif mají, respektive možnost sledovat televizi na cestách - na mobilu nebo na tabletu. Aktuálním lákadlem je navíc televizní balíček Sport nebo Cinema na první tři měsíce zdarma. „Vemte televizi na vzduch,“ zaznívá v nových spotech, opět s hercem Martinem Hofmannem. Spoty opět režíroval Jiří Havelka v produkcích Armada Films a Procoma.

Slušně to jede na Hofmannově vlně. Ze spotů mě baví „choroš“. To má šanci zlidovět, jakkoli samotná propozice v lese koukat na formuli... Sám jsem sportovně-kavárenský tam, ale televizi na pařezu, to bych asi nedal.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jako takhle, z těch dvou odrůd televizí od operátorů je tahle taková, no, víc marvelovská, jakože víc současná. A prostě lepší info, že na živej přenos můžu koukat na mobilu, kterej už tak je dost velkej, navíc kdekoliv venku díky síti. Já tomu prostě rozumim líp, než když mi tamten druhej operátor říká něco vo tom, že už se nemusim hádat vo vovladač. Tohle je současnost, jakože budoucnost je teď, kamarádi. Hezký to máte.

Petr Laštovka na drátě

Vodafonní kampaň mě baví hlavně proto, že správně pracuje s tím, jak dnes lidé „klasickou“ televizi sledují. Snad jediný žánr, který prostě nechcete sledovat ze záznamu, ale potřebujete jej v přímém přenosu, je sport. Dávám palec hore.

Barbora Kalousková (Brainz)

Osvědčený koncept, jasné sdělení s přiměřeným fórkem pro zajištění engagementu u cílové skupiny, který však nepřebije sdělení... za mě vše OK.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tahle série s jinak zábavným Martinem Hofmannem se začíná už trochu vyčerpávat. I když hláška: „Teď už, Bilbo, víš, proč je na světě choroš.“ mně pořád dokázala vykouzlit úsměv na tváři.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tradiční pokračování konceptu a využití Martina Hofmanna. V půl minutě vtip i popsaná akce TV + tarif. Nic víc, nic míň.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Spotů s Martinem Hofmannem už jsme tu měli tolik, že mě asi ničím dalším nepřekvapí. Vrchol série to není, ale nějak zvlášť mě to ani neuráží.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Dobré řemeslné provedení, srozumitelná pointa a jasné sdělení. Vodafone drží standard.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Hlavní devízou a zároveň nevýhodou tohoto konceptu je konzistence. Člověk ví, na co se může připravit, ale taky ví, že ho to nijak nepřekvapí. Ale aspoň se pousměju, a to se cení.

Ondřej Souček

Hofmann je sázka na jistotu, ačkoliv tuto kampaň řadím do kategorie „letní standardní“. Líbí se mi fór s chorošem. Mám pocit, že choroš se ještě v žádné kampani neobjevil.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak tohle se povedlo o hodně lépe než Magenta TV od T-Mobile. Svižné tempo, super insight, vtipné, i když očekávatelné rozuzlení, a navíc originální a zapamatovatelný claim. K tomu tu máme i nápaditou adaptaci do kratšího formátu a produktovku, která si na nic nehraje. Ve výsledku bych tuhle telku na vzduch klidně i vzal.

Jan Pacas (Media Age)

„Vemte televizi na vzduch.“ Sázka na jedno sdělení „sledujte televizi ve vašem mobilním telefonu kdekoliv chcete“. Dnes tuto možnost sledování televize vnímám jako standardní a proto mi samotné sdělení nepřináší žádný wow efekt. Po kreativní stránce dávám palec nahoru. Jak z mála vytěžit maximum.

Matěj Konečný (Optimio)

Opravdu je sledování závodů Formule 1 nebo bijáku s Batmanem na mobilu stejným zážitkem jako na televizi? Asi je to tím, že stárnu a horší se mi zrak, ale komunikovat zrovna tuhle možnost mi přijde jako střelba mimo terč. Ale jinak to není špatné, určitě mi to přijde řemeslně zvládnutější než T-Mobile.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Já vám nevím, to je nějaká mánie? První spotíček, kde říkali, že je príma se dívat na formule na obrazovce velikosti malého notýsku, jsem viděl už před lety ostrovním královstvíčku. Nějak nepřesvědčen. A tentokrát ani Martin Hofmann neuhraje, že u televize doma by bylo líp.

Vilém Rubeš

Tohle je kampaň na komoru a trefa do černého. Baví mě a okamžitě chápu i samotné sdělení a sázka na Martina Hofmanna se prostě vyplatila. Konečně jsem pochopil, na co je v lese choroš. Velká pochvala.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Dva operátoři, dvě televize... Vodafone je v tomto hodnocení vítězem. Jasně, stručně předaná informace, má to svýho dlouhodobýho ambasadora, nějaký náboj, trošku vtipu. Vodafone si prostě dlouhodobě drží svoji laťku.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Stejně jako ostatní se Vodafone snaží zůstat konkurenceschopný a relevantní se svou službou mobilní televize. Zatímco T-Mobile ukázal vícero příležitostí a cílových skupin, Vodafone se zaměřil na jednu konkrétní situaci – sledování televize během cestování po přírodě. Sledujeme skupinu cyklistů, která spěchá do sportovního baru, aby se podívala na závod, ale zjistí, že je zavřený – naštěstí jeden člen party má telefon s Vodafone TV a zachraňuje situaci. Jde o klasický přístup problém-řešení. Vše, co potřebujete, je váš mobil a pravděpodobně dobrá powerbanka pro případ, že máte málo baterky. Dostaneme také vtip od známého herce Martina Hofmanna. Narozdíl od T-Mobile tento spot cílí na mnohem specifičtější skupinu spotřebitelů a využívá jiný, ale úplně stejně funkční přístup. Ještě mě napadá, že spot počítá s tím, že úplně kdekoliv je dobrý signál.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Taky dobrý. Hlavně choroš. Se nám ještě operátoři naučí dělat reklamy, kde jasně odpromují službu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Každá další série s Martinem Hofmannem bude větší a větší oříšek. Air Bank a T-Mobile by o tom mohly vyprávět. Takže tohle trochu ztratilo lehkost, ale třeba další bude zas success.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Jasný benefit, jasné sdělení. Fór jako ze základky a Hofmann bude fungovat.

Martin Kupka (Better)

2. Hlasatel Hemala propaguje změnu T-Mobile TV na Magentu

Telekomunikační operátor T-Mobile mění název své televize přes internet T-Mobile TV na Magenta TV. Změnu názvu doprovází nová kampaň, jejíž tváří se stal někdejší televizní hlasatel Alexander Hemala. Kampaň běží od 9. května do 30. června, bude v televizi, v tisku, online včetně sítí (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), na podcastových platformách a v místě prodeje (na kamenných pobočkách operátora kromě vizuálů v tištěné i digitální podobě poběží také audiospoty) a pro T-Mobile ji vytvořil tým Ticino agenturní skupiny WPP. Jde o druhou kampaň Ticina pro televizi od T-Mobilu, první proběhla loni v listopadu a prim v ní hrály statické vizuály. „Nová kampaň zdůrazňuje dva klíčové benefity Magenta TV, a to pestrou programovou nabídku a možnost sledovat online televizní obsah až na šesti zařízeních zároveň. Reagujeme tím na změny ve způsobu sledování televize a často velmi rozdílné žánrové preference členů jedné domácnosti. Rodinné hádky o televizní ovladač jsou dávnou minulostí, dnes si může svou oblíbenou televizní zábavu užívat každý bez omezení,“ řekl Ladislav Báča, head of brand & marketing communication českého T-Mobilu. Celkem tři spoty v délce 15, 30 a 60 sekund zobrazují obyvatele rodinného domu, kteří v jeden čas zapínají ke sledování Magenta TV. „Alexander Hemala je ikona a symbol televizního vysílání. Jenže Magenta TV zvládá tolik skvělých pořadů, tolik vysílání najednou, že i pro největšího profíka je náročné s ní udržet krok. To je motiv, který se objevuje ve všech dalších výstupech, od bumperů přes personalizovaná videa na YouTube až po obsah na sociální sítě,“ říká Michaela Pechanová, creative director Ticina. Televizní spot režíroval Marek Partyš v produkci Bistro Films a natáčel se na několika lokacích na Praze 6. Kostýmy reprezentující rozmanité žánry televizní zábavy na míru vytvářel kostýmový designér Oscar Charpentier. Televizní spot doplňuje série personalizovaných videí, která se budou jako prerolly objevovat jako úvod do tematických sekcí na YouTube. Klíčový vizuál byl vytvořen pomocí CGI a vyobrazuje Hemalu, pokaždé v jiném přestrojení, na šesti různých zařízeních současně.

Po ADC Awards, kdy jsem koncentrovaně viděl to nejlepší jsem si říkal, že tahle Katovna bude masakr. A není. Využití televizního hlasatele není úplně nekreativnější nápad na světě, ale kreativní leap na počet přístupových míst a škálu programů mě baví. Jediné pochybnost - jako boomer pamatuju pana Hemalu jako skoro jinocha, ale jestli to dojde i třicetiletým mlaďochům...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jako takhle, přál jsem si, aby milej Saša Hemalů to běhání nakonec přežil. A von, ejhle, ještě postavil koníka na zadní. Jinak Saša jede, žejo. To víme leta. No právě. Sašu si pamatuju jako hlasatele já, moje máma, její sestra, jako moje teta, a pak ještě kdo? Z mladejch? Máš recht, ty jedou TikTok, pro ně je telka boomerská. Tak dík.

Petr Laštovka na drátě

Alexandr Hemala je skutečná televizní legenda 90. a nultých let, kterou nelze nemilovat. Kampaň hezky komunikuje jedno z hlavních USPs (možnost streamování na šesti zařízeních) a celkem zábavně ukazuje žánrovou rozmanitost, kterou Magenta TV nabízí. Závěr spotu je prostě Dallas mixnutý s Marlborem. Devadesátky jak vyšité. Nabízí se proto rovnou otázka, jestli produkt, který kampaň propaguje, taky není tak trochu devadesátkový… Televize se stovkami kanálů a možností nahrávání pořadů mi přišla v dětství skvělá, ale v dnešní době VOD si nejsem jistá, jestli by T-Mobile neměl raději rozjet vlastní „Netflix“.

Barbora Kalousková (Brainz)

Saša Hemala to hraje skutečně skvěle, ale proč koncept s televizním hlasatelem? Vždyť hlasatelé skončili v roce 2005, lidé do třiceti už vůbec netuší, o co se jedná...Navíc se obávám klasického „Bóbika efektu“, kdy kreativa, respektive zde výkon herce a kostýmy, přebíjí sdělení...

Tomáš Vacek (Contexto)

Nestárnoucí Alexander Hemala opět v akci. Pro mladou, střední i starší generaci. Jasné, stručné a nějakým záhadným způsobem tak nějak mainstreamově zábavné pro všechny divácké skupiny.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tohle byla dlouhá minuta mého života. Vůbec jsem nechápal, která bije. Ale Alexander Hemala udržel mou pozornost až do konce, abych se dozvěděl, že celou dobu předváděl konkurenční výhodu šesti přístupů najednou, a dostal mě. Fungujou najednou, že jo?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Přiznám se, že jsem z toho trošku rozpačitý a skoro celý spot jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rodina se přetahuje o Magenta TV? A pokud jde Magenta TV sledovat na šesti zařízeních najednou, neevokuje spot spíš opak? Otázky, samé otázky.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hezký nápad, ambiciózní pojetí, ale i tak šedesátivteřinová verze ztrácí tah na branku a místy působí nedotaženě. Opakování stejného vtipu dokola je na takto dlouhou stopáž málo.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

T-Mobile se hledá a zatím se nenašel. Proč Hemala? Co to je za geekovinu? Spíš než cukání v koutcích se mně zvedá obočí.

Ondřej Souček

Jak jinak zdůraznit pestrou programovou nabídku, než tak, že si hlavní postava kampaně tu vezme fotbalový dres, tu kovbojský klobouk? Zpracované je to moc hezky (plus skvělý casting vedlejších postav), ale myšlenkově to nijak nevyčnívá z konkurence.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jasně. Šest zařízení, šest dějství a Saša Hemala v šesti kostýmech. Sdělení se díky téhle doslovnosti asi předat podaří, otázkou je, jestli u toho divák náhodou neusne. Minutový spot je totiž naleštěné, repetitivní nůďo. Ať mi nikdo netvrdí, že tohle nešlo vměstnat do třicítky. Když k tomu přičtu prerolly, které jsou bez zhlédnutí hlavního spotu vlastně nepochopitelné, a klíčák, co vypadá jako zapomenutý mockup z výběrka, zbývá jen jedno. Vyčerpaně si povzdechnout jako Saša na konci reklamy.

Jan Pacas (Media Age)

Kvalitně zpracovaný obsah s jasným cílem sdělení široké nabídky programů pro všechny věkové skupiny. Jasné a zábavné s důvěryhodnou tváří. Skvělá práce.

Matěj Konečný (Optimio)

Alexandr Hemala byl k propagaci televize originální tak někdy před deseti patnácti lety. Aby zaujal i dnes, potřeboval by k tomu sakra dobrý scénář, což v tomto případě chybí. Je to celé takové na půl cesty, utahané a nudné. A ta kratší videa divák bez znalosti kontextu nemá šanci pochopit.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Jednomu dojde, že toho asi vysílají tolik, že Hemala nestíhá, tak po páté sekundě, a pak už jen čeká na milosrdný závěrečný packshot. Navíc ten dobrý muž je symbol - šedivého saka, nehybnosti a kultivovaného hlasu. Ne radostně mnohotvárné osobnosti. Předvídatelné, ale aspoň nějak k věci.

Vilém Rubeš

Už minulá kampaň se statickými vizuály mi přišla trochu mimo, a ani aktuální kampaň prostě neprezentuje zmiňované benefity srozumitelně. Takhle to dopadá, když chci říct všechno a všem současně. Samotné spoty i populární Alexander Hemala mě baví, ale nějak mi uniká samotný smysl.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Kdybych to měla porovnat s podzimní kampaní, tato je rozhodně lepší. Nicméně šedesátivteřinový spot se zdál býti nekonečným. Informace je divákovi sice předána, ale takovým suchým způsobem, bez emocí.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jak si může značka jako T-Mobile zajistit konkurenceschopnost na stále se rozšiřujícím trhu streamovacích platforem? Značka se obrátila na televizního uvaděče „veterána“ Alexandera Hemalu, aby zdůraznila flexibilitu a rozmanitost, kterou její služba nabízí. Je to zábavná reklama. Ukazuje nejrůznější příležitosti, cílové skupiny a také různá zařízení, na kterých lze službu využívat. Narozdíl od jiných reklam v této kategorii se spot vyhýbá zobrazování televizních záběrů. Od toho využívá Hemalu, kterého převléká do různých postav spojených s nabízeným obsahem. Spot sice splňuje mnohé náležitosti, předpokládá nicméně, že diváci vědí, jak internetová televize funguje, takže se teprve uvidí, zda kampaň povzbudí stávající uživatele streamovacích platforem k přechodu k T-Mobilu, nebo jestli přitáhne někoho úplně nového.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Super. Tentokrát jsem fakt pochopil, branding navnímal a Sašu samozřejmě žeru. Výborná práce.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Saša Hemala a Miloš Frýba byli tvářemi socialistické televize. Teď jsem ovlivněný sledováním seriálu Volha, takže se mi to složilo dohromady. Ale v tomhle vtipném scriptu mu to odpouštím.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Doby Zadara, Tydýta a tělocvikáře jsou tytam. Mám obavy, že pan Hemala bude průměrným čechem nepochopen. Exekuce skvělá, ale idea zbytečně těžká.

Martin Kupka (Better)

3. Komerčka v novém a s novým konceptem od VCCP

Komerční banka ohlásila, že otevírá novou kapitolu své historie. Vývoj jejího nového bankovního systému v uplynulých třech letech vyústil v novou mobilní aplikaci KB+, nové internetové bankovnictví nebo nové služby pro klienty. Upravené je i logo. To vše propaguje nový komunikační koncept od agentury VCCP, kterou si značka vybrala od roku 2023 v tendru na další tři roky. „Kampaň s heslem Odhodláni dělat dobré věci poukazuje na technologický přerod i důraz na hodnoty, které naše banka zastává,“ říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro brand strategii a komunikaci Komerční banky. „Odhodlání a energie, které jsou hybatelem změn probíhajících v Komerčce, je nakažlivé, a stát u takto významného momentu pro značku je energizující a zavazující zároveň,” prohlásil k nové spolupráci business director VCCP Ondřej Fiala. „Slogan ‚Odhodláni dělat dobré věci‘ silně rezonuje i u nás v agentuře a věřím, že naše první společná kampaň je toho důkazem,“ dodal. Vizuální podobě kampaně dominuje symbolický červený trojrozměrný portál, který na osmi kampaňových vizuálech rámuje situace, kdy zákazníci banky sami pociťují její novou podobu. Fotografie pořídil Pavel Hejný. O produkci série spotů se postarali Bistro Films v režii Bruce St. Claira. Veřejnost bude mít šanci kampaň spatřit mimo klasických formátů například na mnoha prémiových venkovních plochách. Následovat bude podzimní vlna kampaně, ve které banka naváže produktově zaměřenou komunikací. V kampani se ukáží mimo jiné horolezkyně Klára Kolouchová nebo módní návrhář značky Laformela Antonín Soukup, který ve spolupráci s Komerční bankou navrhnul první udržitelnou kolekci z recyklovaného CO2. V rámci partnerství s českým ledním hokejem banka novou komunikaci promítne i do aktuálního mistrovství světa či jiných aktivit, souvisejících se sponzorstvím českého hokeje. Součástí komunikace bylo i video, které na sociálních sítích zveřejnil Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Je to hezké. Moc hezké. Televize, to je kino... A u vizuálů to vypadá, že je v Česku stále ještě někdo, kdo je dokáže dělat fakt výborně i pro out-of-home. Vidím dvě úskalí: doručit slíbené, protože to u mě vyvolává nemalá očekávání, a vytrvat, aby kampaň měla dál nohy. Našlápnuto je.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ten pocit (cituju spot), když mají adresu kb.cz/novaera. Asi takhle, já si pamatuju totiž banku Era, takže teď je Komerčka nová Era? Se picnu. Ten spot je takovej pěknej, že jsem ho přestal někde v půlce vnímat, jak mi řekli, že ten pocit znám, že jsem jako odhodlanej. Já hlavně soucítil s tím chlapcem v mokrym tričku. Příteli, jak já ti rozumim. V patnácti jsem měl 107 kilo a neuběhl ani ťuk. Natož běhat někde po kluzkym. To bych se na to vyprd a dal si deset deka čokolády. A vo čem to jako ta nová Era vlastně je?

Petr Laštovka na drátě

Udržitelnost a flexibilita. Zajímavě a hezky dramatizovat naprosto generické hodnoty, které korporátní společnosti mají, nebývá vůbec jednoduché. Proto oceňuji zpracování spotu od VCCP, kteří zapojili (nejen) známé osobnosti, které se nebojí překonávat překážky. Zbytek formátů je zkrátka klasický, nic objevného se tam nevešlo. A claim Odhodlání dělat dobré věci je jistě úctyhodný. Jsem proto zvědavá, co dobrého a reálně hmatatelného KB například pro paralympiky a nevidomé, které v reklamě ukazuje, v budoucnu udělá.

Barbora Kalousková (Brainz)

Vizuálně je to hezké, ale jinak je to dle mě nepochopitelné. Je to přesně reklama určená k tomu ji vidět a okamžitě na to zapomenout, neboť neříká nic, co by mělo reálný a jasný přínos.

Tomáš Vacek (Contexto)

Kvalitně odvedená řemeslná práce na motivy stokrát opakovaného klišé.

Filip Huněk (Actum Digital)

Obecně je potřeba pochválit spoty Komerční banky za to, že nevyužívají pouze znělku, ale nechávají svou melodii znít po celou dobu. Takhle můžete zahlédnout i jen část reklamy a pořád víte, čí byla. Vzhledem k existenci statických vizuálů, které jsou jednoduše a zároveň výrazně brandované, mi chybí červený portál ve videu. Ukázat ho na obrazovce mobilu nestačí.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Musím říct, že ten červený „portál,“ kterým vstupují do nové éry, se povedl, ale jinak je to na mě moc chladné. Spot ukazuje spoustu super věcí a podle mě měl fakt našlápnuto, aby byl suprový, ale nějak tomu chybí větší emoce. Něco, co vás chytne za srdce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Proč ne, jen se mírně ztrácím v jednotlivých scénách, jejich ději i v obsahu voiceoveru.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Od šílenosti přes posedlost k odhodlání skrz změnu až k nové éře bankovnictví, která mi pomůže udělat život jednodušší? Tomuhle říkám mistrovsky vykonstruovanej oxymoron. Nebo spíš mimořádný canc, korporátní bla bla bla, které by na našich obrazovkách klidně mohlo chybět.

Ondřej Souček

Pojďme být inkluzivní. Rozkaz! Protože dobro je trendy. Je tu vše – kluk s pár kily navíc, dívka, která svědomitě odhodí do koše igelitový pytlík, horolezkyně... ok, rozumím, ale už jsem něco podobného viděla příliš mnohokrát na to, aby mě to mohlo výrazněji emocionálně zasáhnout. Vizuály jsou ale fresh.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ach jo. Někdo by to nazval nicneříkající korporátní bullshit. Jiný by to radši nekomentoval. Snůška klišé, vyprázdněných frází a víc než okaté inspirace u jiných, lepších reklam. V součtu mě tak nejvíc zaujal autorský popis vizuálů. Já totiž taky nejčastěji „pociťuji novou podobu své banky“ v radostném výskoku při cestě do rachoty v office parku. Ufff. A to nám třeba taková Česká spořitelna ukázala, že brandová kampaň banky může vypadat k světu.

Jan Pacas (Media Age)

Obrovský tlak na emoce díky silným tématům. Člověk by ani nevěřil, co všechno může změnit mobilní aplikace. Věřím, že nezaměnitelný voicover a dostatečný media budget splní cíle kampaně.

Matěj Konečný (Optimio)

Vizuály se sice drží v mantinelech žánru finančního marketingu, ale jsou působí originálně, rozeznatelně a drží linku. Video je na mě příliš upovídané a moc dlouho trvá, než se divák dozví, co mu chce autor říct. Ovšem mezi legendy nejspíš vstoupí video s ředitelem Komerční banky. V něm je špatně snad úplně všechno. Počítám, že na něj tvůrci měli maximálně hodinu mezi dvěma schůzkami pana nejvyššího. Z procentního hodnocení tak toto video raději vynechám.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Království za koně, a za každou novou éru aspoň pajcku do kapsy! Kampaně typu „nová kapitola v historii, hurá, už umíme skoro to, co konkurence“ mě nikdy nebavily. Ušlechtilá NKP.

Vilém Rubeš

Odhodlali jsme se, že budeme odvážní a staneme se moderní a progresivní bankou, kterou budete mít vy všichni rádi. Akorát vám vůbec neřekneme proč. Spousta vznosných klišé zabalených do profesionální filmové exekuce. Statické vizuály mě zaujaly víc než samotné spoty, a to je co říct. Třešničkou na dortu je pak video s panem generálním Juchelkou, kde mě nakonec nejvíc bavilo víc číst si komentáře lidí – a ty mluví za vše.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Ať přemýšlím jak přemýšlím, nemůžu si zaboha vybavit ani jednu kampaň od KB. Tady to nebude rozdíl. Zpracování je profesionální, i ten nádech to má takovej, že tahle aplikace je krokem do budoucnosti..., ale pořád je to takový generický. Škoda.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Za novou kampaní KB pro mobilní aplikaci, která sebevědomě vítá diváka v nové éře bankovnictví, je zajímavá myšlenka. I když je to poněkud klišé a skutečný gamechanger v „bankovních zážitcích“ už udělal dávno někdo jiný (například Revolut a N62), KB se v nové kampani prezentuje jako odhodlanější, energická a moderní banka, díky níž je bankovnictví udržitelné, bezpapírové a inkluzivní. Jsme svědky odhodlání různých typů lidí překonávat nástrahy života, část s běžcem dokonce vzdává hold reklamě Find Your Greatness od Nike. Použití rámečku z mobilní aplikace mi připadá chytré – image banky se stává živější, energičtější a mladší. Při pohledu na něj se mi vybavil National Geographic se svým ikonickým žlutým rámem. KB má od této kampaně zřejmě velká očekávání, jenže o aplikaci, kterou propaguje, říká překvapivě jen velmi málo.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Tady je zase semleto všechno na hromadu a já vůbec netušim, co se mi chce sdělit. Na nové etapy firmy XY nejsem zvědavý. Zajímá mne, co máte v nabídce.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Určitě je v tom spousta energie, ale chybí tomu ten pocit husí kůže, který máte, když sledujete podobné věci od Nike. Možná jsem moc přísný, ale tuhle ambici KB měla.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Exekučně krásná motivační kampaň. Jsem však zvědav, co konkrétně nová éra bankovnictví přinese. Zatím červené framy vnímám jako standardní brandovou komunikaci KB. Jednodušší bude kampaň hodnotit v jejích dalších fázích.

Martin Kupka (Better)

4. Jiří Langmajer „šerifem čerstvosti“ čerpaček MOL

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Fresh Corner CZ (@freshcorner_cz)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Fresh Corner CZ (@freshcorner_cz)

Síť čerpacích stanic MOL startuje novou celoroční kampaň, do níž obsadila herce Jiřího Langmajera coby ambasadora v roli „šerifa čerstvosti“. Ten bude „dohlížet“ na kvalitu občerstvení v koutcích Fresh Corner, kde jsou k dostání třeba párky v rohlíku nebo káva. Koncept Fresh Corner, s cílem poskytnout zákazníkům možnost se na cestách rychle a dobře najíst, uvedl MOL v roce 2016, od té doby je součástí většiny z víc než tří stovek jejích čerpacích stanic v Česku. „Koncept postupně zdokonalujeme, po našich privátních kávových zrnech Fresh Corner Coffee Beans jsme uvedli také vlastní balené mléko, energetický nápoj Jim či kolekci brambůrků Crunch & Go,“ říká komunikační manažer společnosti MOL Martin Pavlíček. „Dlouhodobě vidíme, že si lidé cení možnosti kvalitně a zejména rychle se najíst na cestě. Je to pro ně důležité a naše produkty mají rádi. Proto jsme si řekli, že by si Fresh Corner zasložil vlastního ambasadora se vtipnou kampaní. Naše interní zadání bylo v podstatě najít kombinaci George Clooneyho a Brada Pitta v jednom českém originále.“ Za výběrem Langmajera coby ambasadora stojí společně s MOL kreativní agentura WMC Grey. Představují ho jako známého milovníka kávy. „Fresh Corner stojí a padá na kvalitě služeb. Právě proto jsme se v nové kampani rozhodli pořídit čerstvosti a kvalitě všech potravin, služeb a kávy šerifa. Máme radost, že Jiří Langmajer tuto roli přijal zodpovědně a bude na naše produkty dohlížet svým přísným okem po celý rok ve videích, na sociálních sítích i v offline části kampaně přímo v interiérech prodejen,“ doplňuje content creative director WMC Grey Daniel Seman. Kampaň odstartovala na začátku března videem na nově založeném instagramovém účtu @freshcorner_cz, ve kterém šerif Langmajer svým příchodem šokuje všechny přítomné. Zpomalené záběry, detaily očí a hudba vykreslují atmosféru westernového salónu, která je podpořená sloganem Fresh Corner má nového šerifa! Na Instagramu je možné sledovat novinky, speciální nabídky či zážitky milovníků kávy na cestách. Komunikace probíhá také na TikToku.

Já moc neumím TikTok, ale proč ne. (A navíc mám rád Langmajera.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Asi tak, no. Kombo Klůňase a Piťáka je českej Langoš, who else! Hergot, ale dal bych si. Langoše s kečupem a sejrem, ať mi prdne pumpa. Proč vlastně MOLka neprodává langoše? Je to maďarský jako ta benzinka, tahleta benzinka, ne ta Benzinka, ta je polská. Alenoták. Dyť mi to tak pěkně šlo.

Petr Laštovka na drátě

Proč tam nevidím klasický „cowboy shot“? Když je to šerif, má mít přece kolty proklatě nízko a musí to být vidět. Velká škoda, že si tvůrci nepohráli víc do detailu s žánrovými specifiky a nepřidali vtípky z Limonádového Joea. Výběr Langmajera dobrý, možná trochu prvoplánový, ale cílovce se to bude líbit. Jsem zvědavá, jak s westernovou tématikou budou pracovat do budoucna.

Barbora Kalousková (Brainz)

„So what?“ A která značka dnes nemá ambasadora. Ale Jirka je sympaťák, tak je fajn, že má nový dobře placený job... přeji mu to!

Tomáš Vacek (Contexto)

Opravdu se někdo pouští do konceptu šerifa čerstvosti po tom, co jsme si zažili s Přemkem a Mikýřem? Je to vtip? Je to parodie? Videa zatím nenaznačují ani jedno a jsem zvědavý, jak se spolupráce vyvine.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Nejdřív jsem si chtěl docela zastřílet, ale s tím, kolik obsahu je zatím venku, by to nebylo moc fér. Nechám tedy kolty ještě odpočívat a počkám, co s tímhle šerifem vymyslíte dalšího.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Šerif čerstvosti? Tomu nerozumím. A videa, která mají působit jako autenticky natočená, ale na první pohled nejsou, celkovému dojmu také příliš nepomáhají.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

Tak Langmajer se jednou vyjádřil v televizi, že ve filmech v poslední době jenom „poprcává“ (sorry, to von to řikal). Tak tohle „poprcávání“ pokračuje i v reklamě. Nic víc, nic míň. Oceňuju, že chlapec je aspoň upřímnej.

Ondřej Souček

„Langoš“ je všeobecně oblíbený, takže jeho volbu chápu. Dovolím si použít výraz svého syna: „Je to takový jakože v pohodě.“

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nejdřív jsem chtěl poznamenat něco o Clooneym a Pittovi z Wishe. Pak jsem prolítl komentáře na Instagramu a, světe div se, ono to u cílovky asi i funguje. Jak říká Mark Ritson: „Thou art not the consumer. Flagellate thyself with this fact.“

Jan Pacas (Media Age)

V jednoduchosti je krása a ve spojení s důvěryhodnou tváří vše funguje, jak má. Reklama má pro své umístění na Instagram a TikTok skvělou dynamiku, takže věřím, že kampaň bude mít úspěch.

Matěj Konečný (Optimio)

Jsem rád, že Langmajer v té kampani nesmaží langoše nebo po benzínce nepobíhá v paragánském mundúru. Westernová stylizace může být, celebrita je dostatečně známá, aby to utáhla. Uvidíme, s čím dalším přijdou.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Tak jasně, na čerpačce v dýhovém koutku, tam přímo bažím po čerstvosti! Čerstvá mikrovlnka, čerstvej kafemlejnek. A zvadlá kampaň. NKP.

Vilém Rubeš

Těšil jsem se na Jirku Langmajera, i když po Přemkovi už mi přijde trochu „přešerifováno“. Ale tohle je trestuhodně promarněný potenciál. Víc nadsázky a méně utrápeného copy by MOLu jen prospělo.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Sice si kombinaci Clooneyho a Pitta představuju jinak... ale! Tento formát mě jednoduše jako cílovku baví. Je to jednoduchý, je to trendy, je to obsah, kterej na tyto sítě prostě patří.

Michaela Luňáčková (Cognito)

MOL je další značkou, která se rozhodla využít sílu celebrit. Zvolila populárního herce Jiřího Langmajera. Jako žádaný a zaneprázdněný herec zdůrazňuje potřebu dostupné dobré kávy a čerstvého jídla na cestách. I když využití celebrity není nic objevného, jeho spojení se značkou nepochybně dodá určitou svěžest, zejména v očích mladší cílové skupiny. Zajímavé je, že pro kampaň jsou klíčové sociální sítě, takže Langmajera může využít v spontánnějších a reálnějších situacích ze života, než co umožňuje tradiční plánovaná reklama. Člověka by zajímalo, zda Langmajer skutečně dokáže změnit kvalitu kávy a jídla podávaného ve Fresh Corner.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Nevim. Já TikToku moc nerozumim, nevím, jestli tam jsou lidi na Langoše a MOL zvědaví. Ale tak třeba to bude fungovat. Když už video dodíváte, značky si nelze nevšimnout a sdělení taky pochopí i naprostá lama.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Moc krotký... Na to, že je to koncept pro sociální média, pan „Lajna“ tady působí jako hráč třetí pětky. Snad se to pro něj časem vyvine lépe.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Langoš je určitě uvěřitelnější než Forejt u hamburgerů. Více by mu seděl klasický hraný styl než „influencing“, ale rozumím potřebě ambasadora a v tom je pro MOL volba dobrá. Snad se z toho v budoucnu podaří dostat víc...

Martin Kupka (Better)

5. Swiss Life Select s největší kampaní a umělou inteligencí

Finančně-poradenská společnost Fincentrum & Swiss Life Select změnila k 1. květnu název na Swiss Life Select, její dceřiná realitní firma na Swiss Life Select Reality. Sjednocenou značku podpoří marketingová kampaň, jejímž cílem je propagovat práci finančních konzultantů i realitních makléřů, kteří poskytují své služby výhradně pod značkou Swiss Life Select. „Naší zatím největší mediální kampaní chceme zvýšit povědomí o tom, že Swiss Life je silná značka, která má celosvětový dosah,“ uvedl Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select. Společnost je součástí švýcarské finanční skupiny Swiss Life, s tradicí přes 165 let. Masivní kampaň proběhne letos ve dvou vlnách. První odstartovala se změnou názvů začátkem května, druhá je naplánována na konec prázdnin a celý podzim. Interní tým ve spolupráci s mediální agenturou naplánoval také kampaň napříč online kanály. Využije videoformáty, statické bannery i textovou reklamu. V letních měsících bude kampaň doplněna také o outdoorové plochy (billboardy a bigboardy). Za kreativním konceptem stojí agentura Ydeal. Režisérem televizních spotů je Nikolas Rigo. O digitální část kampaně se postarala agentura Doblogoo. V první vlně budou v televizní kampani použity třicetivteřinové spoty, jejichž cílem je podpořit znalost značky a posílit pozitivní emoce k ní. Ve druhé vlně budou využity kratší desetivteřinové spoty a sponzoring pořadů. Mediální kampaň poběží také na nejposlouchanějších celostátních rozhlasových stanicích. I v audioverzi kampaně pracuje Swiss Life Select s motivem tradice a spolehlivosti. „Pro Swiss Life Select jsme připravili kreativní koncept, který vyvolává emoce založené na událostech, které jsou v životě opravdu důležité. Snažili jsme se symbolizovat, co znamená vést život podle vlastních představ. Protože v životě nejde jen o peníze, chceme poukázat na to, co je skutečně důležité – například naše děti a mezilidské vztahy,“ řekl Martin Komárek, client service & product director agentury Ydeal. „Důležitou symbolikou v kampani je role někoho, kdo nám pomáhá vést život podle našich představ – v případě dětí jsou to jejich rodiče. A v případě rodičů pak konzultanti a makléři Swiss Life Select, coby partneři při přijímání správných finančních rozhodnutí.“ Spot agentury Ydeal kombinuje reálné záběry se záběry stylizovanými a vytvořenými pomocí umělé inteligence. Hraná část symbolizuje stav nyní a v nedaleké minulosti, tranzice do virtuálního světa pak znázorňuje vizi, za kterou by každý z nás měl jít, a s ní spojené šťastné vyvrcholení celého příběhu. „Samotnou tvorbu videa jsme rozdělili na tři části. V rámci preprodukce bylo nejnáročnější sladit možnosti AI nástroje Stable Diffusion s tím, co potřebujeme reálně natočit a co bude snazší řešit v rámci postprodukce. Největší komplikací bylo vymyslet, jak získat stylizaci, která nevypadá pouze jako filtr a zároveň je stabilní. Od původního stylu AI nástroje Midjourney jsme se nakonec do určité míry vzdálili, protože byl až příliš realistický. Vše je vesměs postavené na Dreamshaperu, naší Loře trénované na AI nástroji Midjourney a několika offsetech,“ popisuje agentura.

Ok, cesta životem. Kde jsem to asi tak viděl... A použití AI? Jen se nemůžu rozhodnout, jestli to je demonstrace, že i my ve Swiss Life víme, že něco takového existuje, nebo jen berlička pro produkci, protože by bylo drahé castovat tolik lidí, platit jim práva...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jak jenom se to jmenovalo, ten film, kde hraje pan Krobot, ale je to nakreslený? No, tak to mi tohleto přípomíná. Jenom tomu chybí ta Půlnoční od pana Neckáře. Jinak asi jako video, který běží na recepci, bych to vydržel i sledovat, než si pro mě poradci přijdou a řeknou mi, že na hypotéku nemám, ať jdu zase domů.

Petr Laštovka na drátě

Spot mi mimo finální packshot vůbec neříká, co Swiss Select dělá. Je to banka? Pojišťovna? Finanční poradenství? Těžko zapamatovatelný vizuál generovaný umělou inteligencí, kterou dnes využívá téměř každý, také vůbec nepomáhá rozpoznatelnosti brandu. Oceňuji technickou znalost týmu, který s technologií pracoval a finální výstupy upravoval. Nemyslím si ale, že je tento typ vizuálu (a bohužel ani zvolené sdělení a tone of voice) vhodnou volbou pro značku, která by měla být v rámci launchovací kampaně „bold“, ne „bland“.

Barbora Kalousková (Brainz)

Tak toto už je tedy mega nezajímavé klišé, které ani AI nezachrání...

Tomáš Vacek (Contexto)

Když je scénář úplně vyprázdněný, pak nepomůže ani umělá inteligence. Použití AI je jistě kreativně velmi zajímavé a „trendy“ pole, ale rvát ji do reklamy za každou cenu mi nedává valný smysl.

Filip Huněk (Actum Digital)

Věřím, že agentura Ydeal získala na nějakou dobu konkurenční výhodu díky tomu, že si ozkoušela a osvojila tvorbu videa za použití AI. Na druhou stranu ze spotu samotného jsem nepochopil, že u Swiss Life došlo k rebrandu a má zkušené makléře a celosvětový dosah.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Já dneska asi budu protivný na všechny kampaně. Přechod z reality do AI je hezký, ale jinak je to celé trošku nuda. Sorry.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jednoduchý příběh a jasné sdělení je klišé, ale pro cílovou skupinu pravděpodobně může být funkční. Využití AI v rámci postprodukce je sice zajímavé, ale funkční už mi v tomto případě nepřipadá - kdo nepozná, že se jedná o AI, bude možná přemýšlet nad tím, proč animace vypadá tak, jak vypadá.

Štěpán Plicka (VNV Productions)

A proč se ty lidi měněj v kresbičky? Aby to přidalo prázdnejm slovům alespoň špetku kreativity? Jestli tenhle trik funguje na marketingovej team, tak na mě ne.

Ondřej Souček

„Protože v životě nejde jen o peníze, chceme poukázat na to, co je skutečně důležité – například naše děti a mezilidské vztahy.“ Upřímně, kolik takových kampaní bankovních institucí založených na podobné myšlence jste už viděli a slyšeli? Asi tak sto? Hrozně se těším na chvíli, kdy už se tomuto oduševnělému přístupu někdo vzepře a řekne: „Kašlat na to. Pojďme udělat peníze o tom, že peníze jsou na prvním místě! Až pak vztahy a děti.“ Na to se fakt těším!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Další důkaz, že špatnou reklamu nezachrání ani umělá inteligence. Možná by stálo za to víc zapojit tu obyčejnou lidskou, třeba hned při vymýšlení překvapivého, upřímného a zajímavého konceptu.

Jan Pacas (Media Age)

Neurazí, nenadchne. Reklama není nijak přelomová. Chybí mi zde pro lepší zapamatovatelnost značky vícekrát její sdělení.

Matěj Konečný (Optimio)

Tuctové převedení tuctového scénáře do reklamního spotu. Použití AI to nikam neposunulo. Spíš si to agentura chtěla vyzkoušet. A klient se na to chytil, protože na AI se ještě pár měsíců bude chytat kdekdo.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Jestli je na tom něco největšího, pak jenom run na sklad banálů. NKP.

Vilém Rubeš

Klasika, šťastné příběhy a tváře, děti, růst a úspěch v životě. Tohle by mohl být skoro učebnicový příklad, co má obsahovat kampaň na tento typ společnosti. Jen kdyby nebyly všechny mezi sebou tak zaměnitelné a ohrané. Kreslené pasáže s využitím AI jsou fajn, a vůbec by mi nevadilo, kdyby ten celý spot byl kreslený.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

V tomto odvětví taková klasika, ale rozhodně ta povedenější. Ale proč ne. Zajímalo by mě, jestli ta myšlenka za využití AI byla od začátku s tímto cílem, nebo spíš šlo o vytvoření spotu ve spolupráci s AI, protože nikdo z nás nechce zůstat pozadu. A zda tu myšlenku cílovka, pro kterou je AI stále spíš španělskou vesnicí, pochopí.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Na první pohled vypadá reklama Swiss Life Select přesně jako staré reklamy na životní pojištění – ukazuje sny a touhy lidí, přičemž produkt Swiss Life doslova pomáhá měnit životy lidí. Když se na to můj syn díval, poznamenal: „To je vytvořeno umělou inteligencí?“ A skutečně, k vytvoření této konkrétní kampaně a stylu značky byla využita umělá inteligence. Kampaň má potenciál být průlomem – srovnávání hraných a generovaných záběrů je zajímavým kreativním aktivem, se kterým si lze hrát. Nicméně s touto technologií bude experimentovat čím dál větší počet značek, takže se pro Swiss Life Select zvyšuje riziko, že i když mu šlo o to vypadat vizuálně odlišně, tak se mu čím dál častěji někdo bude podobat. Umělá inteligence určitě dokáže udělat reklamu zajímavější, nicméně jestli i lepší, to ještě uvidíme.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Taková stokrát viděná klasika. Víc se říci nedá.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Myslím, že pro sílu spotu nebylo využití umělé inteligence podstatné. Podstatnější byl dobrý a překvapivý scénář. Ale ten nepřišel.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Použití AI mne baví a zajímá spíše jako profíka, ale exekuce v kampani mně vlastně nesedí a ideu spíše kazí. Komunikační koncept pro finanční instituci, která touží po posílení značky, je v pohodě, krásně zapadne do podobných motivačních spotů.

Martin Kupka (Better)

