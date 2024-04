„Hofmann zase válí.“ McCann vítězí s novou várkou reklam pro Vodafone

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 14. týden 2024 McCann Prague: Měníme byty v úžasné světy (70 %)

značka: Vodafone, klient: Vodafone Czech Republic Publicis Groupe: Garnier Fructis Unisex (59 %)

značka: Garnier, klient: L’Oréal Česká republika DDB Prague: Pečujeme s láskou (57 %)

značka, klient: Rossmann Moebius: Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka (53 %)

značka, klient: Partners Banka Socialpark: Zásilkovna. Moje srdcovka (48 %)

značka, klient: Zásilkovna Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 80 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 15 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Vodafone s Hofmannem propaguje super wi-fi

Telekomunikační operátor Vodafone v aktuální kampani propaguje výhody pevného připojení k internetu, včetně služby Super Wi-Fi se zesilovači signálu. „Naším nejrychlejším internetem pokrýváme nejvíce domácností v Česku a díky nám si mohou lidé vytvořit svůj úžasný svět ve svém domově. Může být plný filmů, her nebo třeba receptů na dobré jídlo, jak ukazujeme i v našich nových spotech v už tradiční spolupráci s vynikajícím hercem Martinem Hofmannem,“ říká k nové kampani Vodafonu jeho marketingový ředitel Milan Raška.

Vodafone s Hofmannem je spojení made in heaven. Ještě kdyby mu (Hofmannovi) bylo rozumět.

Tomáš Hrivnák

Se vtipem, jednoduše a srozumitelně. Takhle se to dělá.

Jan Pacas (Media Age)

Hofmann zase válí. Tyhle spoty už začínají být legendární a třígenerační scénky a dynamika mezi aktéry ani na chvilku nenudí. Co dodat? Těším se na další.

Filip Huněk (Actum Digital)

Vodafonu se stále daří držet svou komunikaci na špičkové úrovni. Nedá se říct, že by novou kampaní přímo překvapil, ale drobné a perfektně zahrané etudy jedné rodiny prostě fungují výborně.

Iva Hadj Moussa

Vodafone pokračuje v úspěchu. Hofmann je prostě topovej. Tohle nikdy neomrzí. Tohle musí všechny bavit. Tohle to prostě boží. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Martina Hofmanna jsme tu měli tolikrát, že už vlastně ani nevím, co k tomu mám napsat. Všechna čest, že to McCanni dokázali vizuálně posunout na novou úroveň a zachovali charakter postavy i humor. Vypadá to, že tahle série zatím rozhodně nekončí.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Dobrá práce. Zábava, jasné sdělení, super herci. A jako bonus dlouhodobě dobrá komunikace v zádech.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Jo, tohle je už konzistentně dělaná dlouhodobá kampaň. Odlišuje to brand a je to milé!

Vilém Rubeš

Profesionální práce, není co vytknout, tleskám.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Jsem spokojenej, produkt tam je, kreativa hezká, celé to hraje pěkně dohromady. Když dělají dospělí lidé reklamu za dospělý budget.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vodafone i nadále využívá herce Martina Hofmanna a jeho prostřednictvím tentokrát vychvaluje přednosti svého pevného internetu. V různých exekucích vidíme Hofmanna a jeho rodinu, jak využívají internet v každodenním životě – od streamování filmů, hraní her, při vaření atd. Spoty mne oslovují, protože mám dva dospívající syny, kteří používají domácí wifi k hraní her či sledování videí a vždy se jim podaří zabrat veškerou její kapacitu. Takže soucítím s ostatními rodiči, kteří se je snaží dostat k večeři či řeší jejich stížnosti, když je signál wifi moc slabý nebo když najednou vypadne. Technologie jsou pro náš rodinný život nezbytností. Zda je díky nim také krásnější, to je diskutabilní – asi záleží, koho se zeptáte.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Další pokračování povedené série. Sice je to tentokrát trochu slabší a humor je trochu na sílu, ale stále dobré.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Je to, jako vždy, celkem milé a insightful. Baví mě, že i babička má svůj vlastní „digitální svět“. Kratší spoty více srozumitelně vysvětlují benefit služby.

Amila Hrustić

Ještě že ten úžasný svět dobré reklamy pořád někde existuje. Super napsané, super zahrané, super srozumitelné.

Markéta Tomanová

Ten spot se špajzkou je geniální! Je to nenucené, zábavné a pěkně to odsejpá –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zkrátka to všechno dohromady hraje hezky „do rytmu“. Klobouček všem hereckým výkonům v čele s Martinem Hofmannem.

Petra Pokorná (Business Factory)

2. Šampony Garnier jdou přes influencery za mladými

Značka Garnier z portfolia společnosti L’Oreál přichází s novou produktovou kampaní na vlasovou řadu šamponů Fructis. Lehčí formou v kampani ukazuje nejčastější problémy s vlasy a nabízí jejich řešení. Komunikační koncept, který připravila skupina Publicis Groupe, chce zaujmout hlavně mladé lidi a oslovit je v jejich „domácím“ online prostředí. Nová kampaň odstartovala v únoru a jejím ústředním bodem je videospot. Značka chce zaujmout skupinu lidí, která žije hlavně sociálními sítěmi, sleduje nové trendy nebo hraje online hry. Komunikaci proto staví na lokální digitální kampani, která běží na sociálních sítích (Instagram, Facebook, YouTube) a také v gamingovém prostředí. Vidět je i v místech prodeje, a to na českém, slovenském a maďarském trhu. Protagonisty spotu jsou influenceři z těchto tří zemí. Publicis Groupe se značkou Garnier spolupracuje dlouhodobě. Kromě digitálních kampaní na českém, slovenském a maďarském trhu a komunikace na sociálních sítích pro ni už přes 10 let zajišťuje také nadlinkovou komunikaci. „Pro klienta Garnier jsme zvyklí pracovat zejména na adaptacích globálních kreativ. O to víc jsme si užili zábavnou zakázku, která vznikala u nás ‚v baráku‘ od briefu až po produkci,“ říká Hana Kašáková, copywriter Publicis Groupe. „Úplně poprvé jsme se na značce Garnier Fructis pustili do lokální kampaně a rovnou s nelehkým zadáním, představit našim zákazníkům zároveň dvě naprosto odlišné řady: Vitamin & Strength pro slabé vlasy s tendencí vypadávat a Antidandruff proti lupům,“ dodala Ludmila Faltusová, junior product manager L’Oréal Česká republika.

Jediný důvod, proč bych mohl mít pouvoir se k věci vyjadřovat, jsou mé tři adolescentní děti. Vizuálně to připomíná trash, na který ve volném čase koukají v podstatě stále, takže asi dobrý.

Tomáš Hrivnák

Od Garnier bych to nečekal, je to trochu trapný, ale vlastně mě to baví. Teď jen, co na to naše pověstné zetko.

Jan Pacas (Media Age)

Poměr cena-výkon je v pohodě, ale tohle jsou reklamy, které se točily tak deset let zpátky a kampaň vlastně nic nového nepřináší. Na druhou stranu mám pořád dojem, že výstup odpovídá budgetu, který byl nainvestován, a pokud se v tomto nemýlím, výsledek je vlastně docela solidní.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jednou jsem chodila s klukem, který zásadně nenosil černé oblečení, protože se bál, že na něm budou vidět lupy, které ho velmi trápily. Takže slogan „už žádné trapasy, ukaž svoje vlasy“ mi přijde jako přiléhavý. Jenom doufám, že ten šampon opravdu dělá to, co slibuje.

Iva Hadj Moussa

Pro cílovku určitě fajn. Obecně je to úderné, má to drive a jednoduché sdělení. Tohle mladí pochopí.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Úvodní screen mě vyděsil. Ale má to šťávu a jsou tam vtipy. Spot mě nebude otravovat ani podesáté, vždycky tam najdu něco dalšího. Kdybych měl vlasy, tak si ten dryják koupím.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Za odvahu, se kterou vyběhli z klišé commercialů o lupech, palec nahoru. Ale je to zatím taková odvaha způsobných dětiček.

Vilém Rubeš

Kvalita provedení ok, ale obchodně tomuto konceptu nevěřím. Možná mladé pobaví, ale nepřesvědčí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

To je tak blbý, až jsem pousmál a pustil dvakrát. Pokud jsou vzadu dobrá čísla, správná cílovka, tak asi jako jo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Garnier netradičně kombinuje několik problémů s vlasy v jediném dvacetivteřinovém spotu. Ten pracuje v módu problém-řešení, přičemž řešením všech vyobrazených problémů s vlasy je produkt Fructis. Aby spot stačil ukázat hned několik situací naráz, obrazovka se rozdělí na čtyři okna. Je to celé trochu rychlé a zběsilé (trochu „over the top“), bez času na nějaké vyprávění příběhu – prostě jen vidíme problémy lidí a různá řešení. Reklama bude pravděpodobně fungovat na mladé lidi, kterým chybí pozornost a čas. Pozornost mladých se snaží získat také zapojením influencerů, kteří ve spotu účinkují. Zajímalo by mě, jestli se to podaří.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Vychýlení od klasických reklam na šampon, ve kterých běžně vidíme přehrabování a pohazování vlasy. Zvolená hudba, množství efektů a dynamický vizuál je možná pro někoho „too much“, ale věřím, že cílovku to určitě zaujme. Originální nápady, jak vyřešit problémy s vlasy, také pobavily.

Ondřej Pešák (Fordigy)

V tomto segmentu je celkem těžké udělat něco „jinak“, takže oceňuji zábavné momenty ve spotu. „Špatná řešení, která lze nahradit naším produktem“ je sice trochu reklamní klišé, ale tady celkem funguje.

Amila Hrustić

Pěkná, funky produktová kampaň. Je vidět, že i s úzce definovaným zadáním se dá vyrobit zábavný formát.

Markéta Tomanová

Mně se to líbí! Konečně reklama na šampon z drogérky, která nevypadá jako reklama na šampon z drogérky. Jestli mi rozumíte. Je to fresh, je to crazy, je to zajímavý. Proč ne.

Petra Pokorná (Business Factory)

3. Drogerie Rossmann s novým spotem od Alice Nellis

Síť drogerií Rossmann přichází po dvou letech s novým brandovým spotem z dlouhodobé kampaně Pečujeme s láskou, kterým dále rozvíjí svou strategii a navazuje na kampaně z let 2020 a 2022. Známá rodina maminky se dvěma dcerami se v něm rozroste a nový tatínek zahýbá s emocemi. Spot, který v produkci Boogie Films natočila režisérka Alice Nellis, běží v několika verzích na kanálech televizí Nova a Prima, online na Seznam TV i na sociálních sítích od 13. března. Kampaň bude opět doplněna o nové komunikační klíčové vizuály. Za kreativou stojí stejně jako v předchozích letech agentura DDB. „Nový spot do jisté míry zobrazuje každodenní realitu dnešních takzvaných patchworkových rodin, kdy si nový rodič hledá cestu k dětem svého partnera či partnerky. Tato situace nemusí být pro žádnou stranu jednoduchá, ale my se snažíme ukázat, že díky vzájemnému respektu je možné tyto nesnadné začátky překonat,“ vysvětluje Marcela Syrovátková, vedoucí oddělení marketingu společnosti Rossmann. „Kampaň je i letos plná opravdových každodenních emocí. I když naše postavy opět o něco dospěly a jejich životy se hodně změnily, pořád se dokážou vypořádat s každou situací, když o sebe pečují s láskou,“ dodává Klára Palmer, chief creative officer DDB.

Až díky komentáři v Médiáři jsem pochopil, že se má jednat o „patchworkovou rodinu“ a její dilemata. Je to pokus „být lidský“, ale připadá mi to zbytečný. Člověkem jsem už někde jinde!

Tomáš Hrivnák

K něčemu se přiznám. Reklamy od Rossmannu nemám nakoukané. Proto jsem taky ze začátku vůbec nepochopil, že tam ten tatínek dřív nebýval. Celý to pak nějak nedávalo zrovna ten největší smysl. A to je asi špatně, ne? I když rodinka, emoce a taková ta maminkovsky drogistická klasika tam je.

Jan Pacas (Media Age)

Rukopis Alice Nellis je jedinečný. Tohle přesně od kampaně na Rossmann očekávám. A to proto, že jsem coby rodič s každodenními starostmi s dětmi a péčí o domácnost cílová skupina. Kampaň vy mně vytvoří jasnou potřebu, představí problém, který důvěrně znám, a nabídne na tuto potřebu řešení, a jím je Rossmann. Jasný příběh, jasné sdělení, jasná volba.

Filip Huněk (Actum Digital)

Přiznám se bez mučení – dojalo mě to a i slza ukápla. Moc hezký, uvěřitelný příběh. Oceňuji skvěle vybranou dětskou hrdinku a vůbec vedení herců, kteří nepřehrávají a drží se v příjemné, civilní rovině. Klobouk dolů také za konzistenci, se kterou značka mluví k zákazníkům. Takhle nějak se to má dělat.

Iva Hadj Moussa

Spot plný emocí, který se cílovce určitě zalíbí. Je tam všechno, co bych si pod úspěšnou kampaní představoval. Jen se ve mě trošku bije ta patchworková rodina, která tedy na první dobrou nejde úplně rozeznat. Ale možná je jen chyba na mém přijímači.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Yes, tohle je další ze série emocemi nabitých spotů. A vůbec mi nevadí, že jsem si nejdřív musel přečíst, na co se vlastně dívám, a pak si to třikrát pustit, než mi to došlo. Emoce doručena i tak.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Oceňuju pokus udělat rodinu jinak, ale bojím se, že ze spotu samotného málokdo pochopí, že tatínek není vlastní. Rossmann podlehl mylnému dojmu, že si jeho dva roky staré reklamy kdokoliv pamatuje. Detaily, které mají příběh provazovat, jsou moc skryté. „Mami! Mami!“ koncept mělo už Emco a Lukana. A trochu mi chybí zřetelné propojení se značkou. Ta kratičká, ničím neodůvodnění návštěva v drogérce a neviditelné logo vpravo nahoře, které se zapne v půlce, to nevytrhnou.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Dojímadlo, naštěstí ne projímadlo. Tančili mezi banály, ale víceméně se vyhnuli. Čuc originality navíc by to sneslo! Ale funguje.

Vilém Rubeš

Od Alice Nellis nelze očekávat neprofesionální práci. Zaměření na patchworkové rodiny je zajímavý nápad, exekuce povedená.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Utahaný, sladkobolný příběh, který nemá se značkou moc společného. A já se ptám „proč?“ Určitě jsou důvody, proč je Rossmann lepší než DM, a já je chci vidět v reklamě.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Láska je tento týden rozhodně ve vzduchu. Pracuje s ní nejen Zásilkovna, ale i Rossmann, který se nicméně ujímá tématu lásky realističtěji a reflektuje složitost dnešního rodinného života. Je to milý příběh, který je pěkně vyprávěný a který zdůrazňuje způsob, jakým Rossmann pomáhá rodinám překonávat nástrahy každodenního života. Musíte ale opravdu dávat pozor, abyste hned na začátku zjistili, že děti nejsou od stejných rodičů, a to je škoda. Je to sděleno jen implicitně a jakmile to pochopíte, význam a závěr je hlubší než jen to, že dívka je nešťastná kvůli příchodu nového (konkurenčního) dítěte. Emocí je tam plno, funkčních atributů ale poskrovnu. Bez ohledu na to ale spot pomáhá značce posílit positioning coby rodinného pečovatele.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

V reklamě vidím spíš žárlivost na nového sourozence, než hledání cesty k novému otci. Přiznávám, že reklama ve mně zanechala emoce, ačkoli asi ne úplně ty, které byly cílem.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Je to celkem dobrý insight a pokračování příběhu. Má nenásilný product placement, je dobře režírovaný a zahraný. Možná by emoce byla ještě silnější, kdyby dárek pro dceru byl trochu více personalizovaný, nebo vycházel z nějakého insightu ohledně dcery.

Amila Hrustić

Milý a dojemný příběh ze života moderní rodiny. Líbí se mi, že to je péče ukázaná jinak než v dokonalém světě dokonalých, věčně usměvavých lidí. Jenom se na můj vkus až moc tlačilo na pilu emocí, jinak ale moc pěkné.

Markéta Tomanová

Opět skvělá práce od DDB. Koncept „Mami!“, který Rossmann drží dlouhodobě, nezklamal ani letos aneb já nebrečím, ty brečíš! Plus vkusně zakomponované produkty i samotná prodejna.

Petra Pokorná (Business Factory)

4. Nová banka od Partners angažuje Pokáče

Poradenská Partners Banka, která odstartovala 6. března, spustila 2. dubna reklamní kampaň. Zaměřuje se v ní zejména na budování a posílení znalosti nové značky Partners Banka. V komunikaci upozorňuje na to, v čem se nová banka odlišuje od stávajících bank, tedy na propojení banky s opravdovým finančním poradenstvím. Reklamní tváří Partners Banky se stal známý český písničkář Jan Pokorný alias Pokáč. Ten pro ni složil písničku s refrénem Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka. Refrén má bance v komunikaci dlouhodobě sloužit jako jingle, samostatně pak jako sponzorský vzkaz a jednotlivé sloky navíc jako hudební podklad pro čtyři samostatné televizní reklamy, jejichž příběh se odvíjí od textu písně. Kampaň v průběhu roku doplní další krátké Pokáčovy písničky, které budou reagovat na aktuální situace. „Hledali jsme výrazný koncept, který by v současné době přeplněné reklamami vynikl a pobavil. Hudba v reklamě funguje a v historii byl jingle téměř nezbytností, ale postupně se od něj upouštělo a dnes je to spíš výjimka. Přesto se stále jedná o výrazný, rozpoznatelný a emotivní prvek, který funguje spolehlivě,“ vysvětluje Robert Chmelař, ředitel marketingu finanční skupiny Partners. „A protože v Česku není lepší skladatel a interpret než Pokáč, rozhodli jsme se ho oslovit a dali jsme mu volnou ruku v tvorbě,“ dodává. „Komerční spolupráci takového rozsahu jsme s mým týmem ještě nerealizovali. Když jsme se však potkali s vedením Partners Banky a panem Borkovcem, zjistili jsme, že jejich vize banky, která je upřímná a na nic si nehraje, se nám líbí. Zároveň s námi velmi rezonoval jejich zásadní přesah do charitativních činností. Proto jsem se rozhodl spolupráci přijmout a stal jsem se tváří Partners Banky,“ prohlásil Pokáč. Kampaň poběží v televizi, rádiu, na internetu, sociálních sítích a také na pobočkách banky. Pod kreativou je podepsána agentura Moebius Jana Mičky a produkci zajistila společnost Punk Film. Natáčelo se v Ateliéru Strahov, režie se ujal Pavel Nosek, za kamerou stál Filip Hájek a střih a postprodukce včetně 3D postaviček vznikly pod taktovkou Patrika Velka ve studiu Achtung. Fotografie vytvořil Dominik Kučera. O offline média se stará agentura Hearts & Science a online výkonnostní část má na starosti Performio.cz. Pokáčova písnička včetně klipu bude k vidění na internetu, zejména na sociálních sítích. Televizní spoty a sponzorské vzkazy pak poběží po celý rok hlavně na stanicích skupiny Prima, v menší míře i na stanicích skupiny Nova a v České televizi. V online půjde zejména o výkonnostní formáty doplněné v úvodu kampaně brandovými plochami. V průběhu roku se počítá i s rádiem a digitálními audio formáty, jako je například Spotify. Komunikace Partners Banky využije také bannerovou kampaň, a to s 3D ilustracemi na tyrkysovém pozadí. „Využívá trik, kdy hrdinové reklamy vstupují do obřího mobilu, kde se změní ve své 3D avatary,“ přibližuje zadavatel. Prvek mobilu vyzdvihuje důležitost mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím klienti spravují své finance v bance. Zároveň tam mají všechny finanční produkty sjednané přes finanční poradce Partners nebo si je tam mohou nahrát, spravovat veškeré své finance v jedné aplikaci. Tyrkysová je základní firemní barva, která Partners Banku spojuje se sesterskou finančně-poradenskou společností Partners. „Už z testů hrubých konceptů reklamy nám tento nápad vycházel jako silný, zapamatovatelný a pozitivní motiv. Tvoří takzvané distinktivní prvky, tedy něco, co jakmile člověk uvidí, tak si to automaticky spojí s Partners Bankou, aniž by potřeboval vidět název, logo nebo jakýkoli další identifikátor značky,“ doplňuje Robert Chmelař. Pokáč navíc přišel s nápadem, že by celý honorář za účinkování v reklamě rád věnoval na charitu. Toto rozhodnutí inspirovalo celou finanční skupinu Partners, do které Partners Banka patří. Skupina tak aktuálně zakládá vlastní charitativní nadaci Parťáci, prostřednictvím níž chce pomáhat zejména rodinám, které se dostanou vlivem nepříznivých událostí do těžkých životních situací.

Vůbec nevím, co na to říct. Písničky obecně fungují dobře (viz například fialový pes Decodoma, který mě straší i ve snách), ale když čtu, že Pokáč věnoval celý svůj honorář (za skladbu i interpretaci!) na dobročinné účely bankovní nadaci Partners, tak se mi rozsvěcují všechny kontrolky.

Tomáš Hrivnák

Jednu banku se spoty natočenými na bílém studiovém pozadí jsme tu už měli. A taky byla jiná než ty ostatní. No, tak teď tu máme druhou. Jenže s Pokáčem, neodbytnou „earworm“ písničkou a dost zábavnými vizuály na to, aby to celé vlastně mohlo fungovat.

Jan Pacas (Media Age)

Pokáč je samozřejmě srdcovka a vlastně je velmi odvážné si jej zvolit za tvář kampaně. Ale... Já mám Partners zažité jako ty dravé žraloky v obleku a kravatě, a najednou tady máme positioning pro rodiny s dětmi. Což vlastně vůbec není špatně, a je zde patrná snaha se vymezit a odlišit. Ale pořád mi k dokonalosti něco málo chybí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Spot jsem si pustila dvakrát a melodie už se do mě celkem zahryzla, takže je vidět, že spolupráce s Pokáčem nejspíš značce přinese své ovoce. Vizuálně je to čisté, líbí se mi propojování reality a aplikace v mobilu. Dobrá práce.

Iva Hadj Moussa

Od A do Z je tohle skvělé a celý koncept se mi hrozně líbí. Z jinglu bude trhák, který bude hrát každému v uších. Partners se této výzvy chopili opravdu parádně. Trošku se obávám, že lidé si úplně ve spotu nenajdou to odlišení se od stávajících bank. Vesměs je to to samé jen v bledě modrém. Ale cílovka se v tom rozhodně najde a hlavní message pochopí.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Firemní hymna, fuj. Ale víte co? Funkční. Vyskočí to z reklamního bloku, pobaví, předá zprávu. Na výhru v Katovně to za mě není, ale jinak dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Pokáč je nový Kovy. Vyskakuje i z krabičky na cvočky. Cením přechody z greenscreenu do 3D animace na displeji, ale jestli tu písničku uslyším ještě jednou, tak rozmlátím televizi tím tyrkysovým ukulele.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

V poslední době přejali tvorbu bankovních commercialů odborníci z firmy Cirkusy a varieté. Nabídka je ovšem neuvěřitelně odvážná: dej sem prachy, poradíme ti dozajista nejlíp – a máme aplikaci. Fíha. Jo, a počkejte, jak budete naříkat, až to uslyšíte podesáté. NKP.

Vilém Rubeš

První reakce jasná – Pokáč už prosím neee. V reklamním prostoru už ho bylo dost. Ale s použitím těch avatarů mě to vlastně celkem hraje a výsledek mě baví.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Trochu se bojím, že vyzpívané USP jsou na mozek sledující vodopád reklam příliš velké sousto. Taky ne vše, co baví „pana vynálezce“, baví potenciální klienty. Jak funguje apka nebo jestli je někde na pozadí produktový srovnávač, může být většině lidí buřt. Proto jedou banky velké číslo úroku a vysokou frekvenci.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vytvořit zajímavou reklamu pro finanční služby je fuška. V průběhu let se v reklamách bank a pojišťoven používaly nejrůznější přístupy – od humoru, scének ze života, zvířat až po pohádky, animace a celebrity. Proto je osvěžující vidět značku, která se odváže a zkusí něco trochu jiného. Jsem velkým fandou hudebních reklam a mrzí mě jejich ústup v reklamě v posledních letech. Mám proto radost, že se Partners Banka cestou hudby vydala, byť vizuálně mi reklama přijde docela chudá. Každopádně je dobře, že Pokáč střídá reálný a virtuální svět v chytrém telefonu, a že je často přítomný brand i pro něj charakteristická tyrkysová barva. Písnička je chytlavá, ale je otázkou, zda dostatečně vypovídá o bance, o které toho moc nevím, a zda je dostatečně jasné, na koho cílí. Na vzbuzení zájmu to ale podle mě stačí.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Vizuál je klasický „bankovní“, ale hudebně zaujme a myslím, že si to lidé zapamatují. Rýmovačky fungují, je to chytlavé a pokouší se o jemný humor. Koncept je velice povedený, hlavní výhody jsou odkomunikovány a zvolit Pokáče pro launch kampaň byl podle mě dobrý tah.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Člověk by čekal, že kombinace Partners banky a Pokáče bude možná trochu „cringe“ – výsledek ale podle mě velmi dobře splňuje to, co má splnit. Bonusem je fakt, že Pokáč veškeré příjmy z kampaně věnoval na dobrou věc.

Amila Hrustić

Uznávám, že jde o jiný styl komunikace, než mají ostatní banky. Nejsem ale přesvědčená, že to samo o sobě stačí, a že komunikace postavená čistě na písni a Pokáčovi bez promyšlenějšího konceptu bude dostatečně rezonovat.

Markéta Tomanová

Pokáč je fajn a songy chytlavý. Jen by to možná chtělo lepší vizuální zpracování. Oceňuju, že to není jednorázový výkřik, ale využili spolupráci s Pokáčem rovnou pro dlouhodobější strategii komunikace značky.

Petra Pokorná (Business Factory)

5. Socialpark prezentuje Zásilkovnu jako srdcovku

Česká technologicko-logistická Zásilkovna spouští jednu ze svých největších brandových kampaní s názvem Zásilkovna. Moje srdcovka. Cílem kampaně je dlouhodobě upevnit pozici Zásilkovny nejen na trhu, ale i v srdcích zákazníků. Kampaň vznikla ve spolupráci s agenturou Socialpark a poběží od konce března jako klíčová linka komunikace Zásilkovny pro rok 2024. Propagace startuje v Česku a následně bude pokračovat na Slovensku a Maďarsku, které patří mezi klíčové trhy Packeta Group, mateřské společnosti Zásilkovny. „Výběr konceptu Moje srdcovka pro nás byl jasnou volbou. Komunikační linka reflektuje poznatky z našeho výzkumu, týkající se pozitivního vnímání značky Zásilkovny na českém trhu. V tomto ohledu dopadla naše značka nad očekávání pozitivně. Toho si neskutečně vážíme a chceme toto vnímání podporovat i v budoucnu,“ komentuje Tomáš Bzirský, head of marketing Packeta Group. „Zásilkovna za posledních 13 let prošla mnoha změnami. Z úspěšného ryze českého startupu jsme se stali globální logistickou společností. Podařilo se nám vybudovat lovebrand a zákazník je pro nás vždycky středobodem vesmíru. Naši zákazníci jsou zkrátka naší srdcovkou a my se každý den snažíme být tou jejich.“ „Když jsme se v týmu zamýšleli, jaká emoce se nám nejvíce spojuje se Zásilkovnou, vyhrála to láska. Ne ale ta tradiční, řekněme ‚valentýnská‘, ale podložená mnoha racionálními argumenty. Zásilkovna například neustále inovuje, má tisíce výdejních míst, rostoucí síť Z-boxů, skvělou aplikaci a je na ni vždycky spoleh. A když během brainstormingu někdo řekl, že je Zásilkovna zkrátka srdcovka, byla to už k finálnímu konceptu relativně rychlá cesta,“ popisuje Petr Král, CEO agentury Socialpark. Cílem kampaně je upevnit pozici Zásilkovny na trhu, a to skrze dlouhodobý koncept, který se bude promítat do klíčové firemní komunikace napříč celým rokem. Zásilkovna tím podporuje myšlenku, že i při výběru doručovací společnosti by zákazníci měli naslouchat svému srdci a volit značku, která je tomu jejich nejblíže. Motto kampaně vyzdvihuje červenou barvu jako barvu lásky a srdce, která je pro Zásilkovnu typická: „Červená je barva lásky, červená je barva srdce, červená je Zásilkovna.“ Kampaň je cílena primárně na online prostředí, ale doplněna bude v průběhu také outdoorovými aktivitami. Průběh kampaně doplní řada známých influencerů, kteří podpoří komunikaci na sociálních sítích za využití nejnovějších technologií.

Na vysoce konkurenčním trhu me-too doručovacích služeb (neplést s hnutím Me Too!) je sázka na jednoduše rozpoznatelný signální prvek dobrou volbou.

Tomáš Hrivnák

Z některých reklam je bohužel až moc cítit příručka a snaha odškrtnout si i to nejposlednější políčko. Ve výsledku je tu tedy všechno na první pohled správně (branding, barvy, symbolika), a zároveň úplně špatně. Protože já Zásilkovně ten příběh o paní, která popíjí ráno kafe z obrandovaného červeného hrníčku, vybírá si jen červené věci a nechává si je doručit červenou dodávkou nebo do červeného boxu, zkrátka nežeru. Na to působí až moc plastikově.

Jan Pacas (Media Age)

To je jako ze života. Od rána žádné starosti. Den bez jakýchkoliv stresů. Ani náznak pracovních či jiných povinností. Jediné, co řeším, je, co si vzít na sebe, a jak si udělat hezký den. Ale pokud má typický zákazník Zásilkovny tolik volného času, že si všude může zajet sám, k čemu pak vlastně Zásilkovnu potřebuje?

Filip Huněk (Actum Digital)

Na první pohled je všechno správně. Akcentace červené barvy, úsměvy hlavní hrdinky, příjemná a prosvětlená atmosféra, tulipány, symbol srdce... ale upřímně, nějaká výraznější emoce se do mě nezavrtala. Je to příliš sterilní, standardní, průměrné. Troufám si tvrdit, že k vybudování lovebrandu to nebude stačit.

Iva Hadj Moussa

Na srdíčku to zahřeje hezky. Určitě tady vidím splnění cíle v podobě dlouhodobého konceptu v posílení vnímání značky. Spot je příjemný a účel splní. Jen mi to nepřijde úplně originální.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Zásilkovna je moje číslo 1 v doručování už nějakou dobu a služby má fakt parádní. Koncept se srdíčkem, které se propíše napříč komunikací, může být taky super, koneckonců doručí nám věci, které pak častokrát milujeme, a radost z balíčku si vyloženě říká o takhle pozitivní kampaň. Ale že by mi to musela takhle oznámit, co k ní cítím? Že by to byla moje srdcovka? To mi tam prostě nehraje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Úplně věřím upřímný úsměv té zubaté paní i kudrnatému pánovi. Vůbec z toho stříká upřímnost. Taky hudba je originální. A celé je to nabité nápady. Nebo ne. Ale je to červené!

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Já vím, že dneska se říká „lovebrand“ (piccolo taky neexistuje) každé značce, která se dostane na pozici „ta, jež zákazníka nejméně na***írá“. U logistických part to platí dvojmo. Nešť, nicméně od té chvíle jede všechno spolehlivě omyvatelným banálem, který jsme viděli stotisíckrát. Usnul jsem, než přišel milosrdný konec. NKP.

Vilém Rubeš

Povedené, příjemné, jasné. Kromě informace to přenese i emoce. Koncept s dlouhodobým potenciálem, který mi dává smysl.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tady je to trochu zamotané. Rozhodovat se na základě konkrétních argumentů a rozhodovat se srdcem jsou dvě úplně jiné věci. U prvního máte důvody, u druhého netušíte, ale cítíte. Vyjmenujete argumenty, zcela správně a najednou jste v citech. Alzu mám rád, protože večer v deset objednám, ráno v sedm vyzvednu. S citama to, díky bohu, nemá co dělat. Ty si nechám pro to pravé děvče, nebo výběr jednoho z pěti štěnat. Pokud vás lidi mají „rádi“, jsem si jist, že prozradí důvody. Ty plácněte do reklamy a máte hotovo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Předpokládám, že zadání pro agenturu bylo jasné: udělat ze Zasilkovny lovebrand. Výsledné reklamě se celkem daří vypichovat situace, ve kterých je použití Zasilkovny šikovné a výhodné. Akorát mám pocit, že to působí trochu nuceně – zákazníci by měli divákům vyprávět o své lásce ke značce, spíš než aby značka říkala, jak ji zákazníci milují. Spot tak pravděpodobně dobře funguje na stávající zákazníky, kteří už mají k brandu pozitivní vztah. Zda má spot sílu přivést Zásilkovně nové klienty, to se teprve uvidí. Škoda, že nevidíme žádné výsledky zákaznického průzkumu (například NPS nebo skóre spokojenosti zákazníků), aby mělo tvrzení o lásce ke značce větší věrohodnost.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Jasně komunikovaná myšlenka a příjemná reklama. Když příště uvidím červenou, asi si hned vzpomenu na Zásilkovnu. Palec nahoru.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Zásilkovna je bezpochyby srdcovka – i pro mně. Ale myslím si, že jakmile značka začne sama o sobě takové věci říkat, přestane to fungovat. Pro mě by bylo zajímavější vidět příběh vycházející z reálných lidských zkušeností. Firma, která má tak dobrou zákaznickou zkušenost, si to určitě může dovolit.

Amila Hrustić

Koncept je pojatý poněkud zeširoka, což mu hodně ubírá na unikátnosti. Na konci spotu o rozhodování srdcem by mohla být místo Zásilkovny spousta značek, a fungovalo by to úplně stejně. Takže i když je rozhodně skvělé, že značka má pozitivní vnímání mezi zákazníky, bylo by fajn příště z výzkumu vykřesat nějaký zajímavější insight.

Markéta Tomanová

Mně se prostě těžko věří, že by (jakákoliv) doručovací služba byla pro lidi taková „srdcovka“ (jako že bych byla ochotná čekat na balíček déle nebo jet pro něj třeba přes celý Brno, protože lovebrand?). A ze stejného důvodu mi přijde těžko uvěřitelná i tahle reklama.

Petra Pokorná (Business Factory)

