HR se musí naučit komunikovat svou práci, říká šéf Benefitu Plus

On vede největší českou firmu, která nabízí zaměstnanecké benefity. Ona má roky zkušeností s vedením projektů. Oba si přejí změnit českou HR scénu – a naučit ji lépe komunikovat. Proto Ondřej Tyl a Martina Skondrojanis z Benefitu Plus založili oborovou platformu HeRe. „Personalisté by měli lépe prezentovat svou práci a naučit se dobře argumentovat. Vedení jim pak začne naslouchat a zapojí je do zásadních rozhodovacích procesů,“ říkají. Co dalšího podle nich česká HR scéna potřebuje?

Před Martinou a Ondřejem leží růžové papírky. Mají na ně napsat tři adjektiva, která podle nich vystihují českou HR scénu. „Tak jo, budu upřímnej,“ říká Ondřej a do ruky bere propisku. „Jdeme na to?“ následuje ho Martina.

Na jednom jste se shodli. České HR je podle vás podceňované. Proč?

Martina: Manažeři často vnímají HR jako back office, který pro ně není tak důležitý, protože přímo nevydělává peníze. Zaznívalo to i v průzkumech, které jsme dělali před spuštěním HeRe. HRisté říkali, že nemají takovou důležitost jako finance nebo obchod. Že mívají málo kompetencí. Přitom se starají o lidi, a na těch firma stojí. I proto jsem na ten papírek taky napsala, že je HR klíčové. A lidské.

Ondřej: HRisté ale také často podceňují sami sebe – říkají o sobě, že jsou jen takovou podporou firmy a jednotlivých oddělení. A když se tak vidí oni, často je pak stejně vnímá zbytek podniku. Měli by si víc věřit a aktivně se prosazovat. HR by mělo být pravou rukou ředitelů, stát se naprosto zásadní součástí nejvyššího managementu. Každý si však musí svou roli vykolíkovat, a nakonec obhájit sám. To, jak vás vnímají lidi z firmy, přece není o formální pozici, ale o vaší práci.

Ondřeji, jak ty jako CEO Benefitu Plus přistupuješ ke svému HR oddělení?

Ondřej: Pro mě je důležitý každý, kdo říká rozumné věci a pomáhá mi při rozhodování. A je jedno, jestli je to člověk z HR, kolega na recepci nebo kdokoli jiný. Jakmile si personalisté víc troufnou vyjadřovat se k tématům, která míří za hranice HR a víc směrem ke strategii, věřím, že šanci dostanou. Když je HR aktivní a přináší dobré nápady, není přece důvod, proč ho vyřazovat z rozhodovacího procesu. Navíc HR často vidí věci z úplně jiného úhlu a může tak vykrývat řadu blindspotů. Pomáhat v oblastech, kam vedení nedohlédne.

Na tvém papírku zároveň stojí, že je česká HR scéna aktivní.

Ondřej: Ale to spíš směrem dovnitř komunity. V HR se pohybuju 17 let a vnímám, jak scéna ožila. Pořádá se daleko víc meetupů a dalších setkání. Ožil i LinkedIn. HR komunita možná sama vnímá, že pokud chce mít větší práva, musí být vidět a slyšet, vzájemně sdílet zkušenosti. I proto jsme založili HeRe – chceme, aby se skupina ještě lépe propojila a získala větší sílu.

Jaká byste si přáli, aby česká scéna byla, ale ještě úplně není? Zkuste to teď jedním slovem.

Martina: Odvážnější.

Ondřej: Sebevědomá.

Ty dvě věci souvisí. Kdo je sebevědomý, bývá odvážnější.

Ondřej: Rozhodně. Jenže i když se situace zlepšuje, HR podle našich průzkumů stále moc sebevědomé není. A já mám svou soukromou hypotézu, proč tomu tak je. Spousta lidí v HR totiž podle mě podceňuje důležitost prezentace svých myšlenek a záměrů. Z toho pak plynou nedorozumění a neschopnost prosadit své nápady. Top management je zvyklý, že prezentace mají úroveň. Lidi z obchodu to umí velmi dobře, protože se argumentací živí, stejně jako třeba lidi z financí, kde zase mluví čísla. HR ale často nemá na rozvoj prezentačních dovedností čas ani chuť. Shání rozvojové kurzy kdekomu ve firmě, ale na sebe zapomíná. Sebevědomí pak po pár neúspěších snadno mizí a najednou se začnete vnímat jako někdo, kdo ve firmě nemá ani hlas, ani podporu. Získáte pocit, že se od vás žádné nápady ani neočekávají.

Co si o českém HR myslí samotní personalisté? Před spuštěním platformy tým HeRe vyzpovídal bezmála dvacítku HR profesionálů, aby zjistil, jak vidí obor oni. Co zaznívalo nejčastěji? HR nedostává tolik kompetencí, kolik by si zasloužilo. Vedení ho nepovažuje za tak důležité.

Na HR je často velký tlak shora. Vedení mnohdy očekává, že si HR ze dne na den osvojí nové technologie či legislativu.

Než aby se HR zabývalo lidmi, bývá zavaleno administrativou a tabulkami.

Dosud chyběla platforma, kde byste mohli know-how čerpat nejen od ostřílených hvězd HR, ale i začínajících talentů.

HRisté postrádají tipy na menší dodavatele a nové služby.

České HR je poměrně malý rybníček, často se na konferencích točí ta samá jména. Nemívá větší přesah do zahraničí. Trendy si osvojuje spíš pomaleji.

V HR je mnoho témat tabu, přitom je řeší každý. Personalisté se bojí přiznat, že se v jistých tématech neorientují nebo z nich mají strach. Může jít o genderovou problematiku, legislativu, ale i umělou inteligenci.

HR komunita je velmi propojená a přátelská, lidé se vzájemně podporují. Nevraživost je minimální.

Veřejnost se na HR často dívá skrz prsty, myslí si, že ho může dělat každý. Chybí větší profesionalizace.

Zažil jsi nějakou nepovedenou prezentaci od HR?

Ondřej: Mnohokrát a zrovna nedávno na jedné konferenci pro CEOs. A byl to průšvih. Chyběla čísla, struktura, pádné argumenty, projev taky pokulhával. V kontextu jiných prezentací to bylo jak pěst na oko. Rozumím, že HR do velké míry stojí na pocitech a vztazích, které se špatně dávají do čísel. Ale když HR zmotá prezentaci jednou, pak podruhé, zbytek vedení si řekne, že nám ten člověk nemá co říct. Byl bych rád, aby lidé v HR pochopili, že musí umět dobře prodat svou práci a své nápady. A věřím, že HeRe může pomoct – nabízíme obsah, který HR profesionálům pomůže se seberozvojem, organizací práce i myšlenek. Přejeme si změnit zajeté pořádky, otevírat tabu a prostě přispět k tomu, aby bylo HR víc cool. Pro šéfy firem i lidi z oboru.

