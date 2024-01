Hraje v seriálech na Primě, teď chystá multiplex pro digitální rádia

Pronájmu vysílacích lokalit a věží i samotné vysílací techniky se nebrání jeden z vítězů aukce kmitočtů pro sítě určené digitálnímu rozhlasu DAB+, společnost GG Omikron. Jde o jednoho z méně známých účastníků tendru, za nímž stojí rodinný holding Greativity Group podnikatele Jana Vyskočila, který se objevil také jako epizodní herec v několika televizních seriálech, hlavně na televizi Prima (Slunečná, Zoo, Krejzovi či Ohnivý kuře). V aukci se firmě podařilo výhodně získat kmitočty pro Prahu, část Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

„Jedním z parametrů naší aukční strategie bylo pokrýt populačně silná území za rozumnou cenu za kmitočtový příděl. To se dle mého soudu povedlo,“ řekl Médiáři Jan Vyskočil. Všechny tři kmitočtové příděly, respektive regionální sítě 16, 18 a 19 (kanály 6C pro Prahu, 12A pro Brno a jižní Moravu a 12B pro Ostravu a Moravskoslezský kraj), totiž firma získala za vyvolávací ceny, aniž by musela přihazovat. Dohromady za ně zaplatí 350.000 Kč.

I když se GG Omikron zatím v oblasti broadcastingu nepohybovala, holding Greativity Group investuje do řady často nesourodých oblastí, mezi něž patří výroba hnojiv, pivovar či finance. „Cílem naší účasti v aukci byl včasný vstup na trh a otevření možnosti začít sítě provozovat. To se nezměnilo,“ odmítá Jan Vyskočil myšlenku, že by se chystal GG Omikron s přidělenými kmitočty v blízké době prodat.

Termín spuštění? „Raději lépe než rychle“

Naopak, firma plánuje rozvíjet digitální rozhlasové vysílání sama. „Investici do digitálního vysílání vnímáme jako střednědobou až dlouhodobou,“ ujišťuje Vyskočil. Jaké vysílače chce ale nováček ve vysílacích službách využívat? Nebo si je snad postaví sám? „Aktuálně čekáme na písemné vyrozumění. Následně zahájíme jednání s několika možnými partnery na trhu. Umíme si představit využití kterékoliv aktuálně dostupné varianty, záležet bude jen na podmínkách spolupráce a návratnosti případných investic,“ říká Jan Vyskočil k možnosti, že by si GG Omikron pronajímal vysílací věže a případně i samotnou vysílací techniku od jiných operátorů, například od Českých Radiokomunikací.

Podle rozvojových kritérií, které by měl splnit každý úspěšný účastník aukce kmitočtů, má GG Omikron do dvou let od obdržení přídělů pokrýt signálem 40 % obyvatel regionu, pro nějž má kmitočty přidělené. Do dalších dvou let má toto pokrytí zvýšit minimálně na 70 % populace. Pokud se mu podmínku nepodaří splnit, o vysoutěžené kmitočty přijde. Jak rychle tedy bude firma při spouštění svých sítí postupovat? „Při realizaci projektu zohledníme podmínky, které jsme akceptovali při vstupu do aukce. Také se ale chystáme řídit heslem ‚raději lépe než rychle‘,“ doplňuje Jan Vyskočil.

