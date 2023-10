Hrot jako tištěný týdeník končí, příští rok se má vrátit jako měsíčník

V pondělí 30. října vychází poslední číslo týdeníku Hrot. „Tímto číslem (44/2023) Hrot jako týdeník končí, dál bude fungovat na webu a začátkem příštího roku pravděpodobně vstane z popela jako měsíčník. V nové podobě, s obměněným týmem,“ informuje v úvodníku aktuálního čísla šéfredaktor Tomáš Jeník. Novým vydavatelem magazínu se stává společnost SPM Media, která aktiva titulu přebírá od skupiny BigBoard (BigBoard je zároveň většinovým majitelem vydavatelství Médiáře).

Hrot jako týdeník vycházel od května 2020. „Během uplynulých tří a půl let a 182 čísel jsme týden co týden popisovali, analyzovali a komentovali všechno, co se nejen v ekonomice a nejen v Česku odehrávalo. Byly to často náročné, ale krásné roky a na to, jaký časopis jsme vám mohli přinášet, jsme všichni hrdí,“ rozloučil se Jeník. Ten byl šéfredaktorem od loňského září, kdy vystřídal Vadima Fojtíka, který týdeník v roce 2020 zakládal.

Kompletní archiv vydání týdeníku Hrot

Dosavadní šéfredaktor Jeník titul opouští. Budování a personální posílení nového Hrotu povedou Dalibor Balšínek a Tomáš Boček, kteří zároveň odpovídají za řízení SPM Media. Skupina už vlastní vydavatelskou společnost Echo Media (Echo 24, Týdeník Echo) a Radio Prostor.

Nový vydavatel tento měsíc také uvedl, že hodlá do Hrotu a jeho webu investovat a personálně je výrazně posílit, aby ze značky Hrot vybudoval silné ekonomické médium. „Bude se opírat o důvěryhodné byznysové online zpravodajství a novou tištěnou podobu Hrotu. Nový projekt, nesoucí značku Hrot, bude představen na přelomu letošního roku,“ informovala SPM Media, kterou vlastní Marek Španěl a Slavomír Pavlíček. Skupina letos zkonsolidovala svá mediální aktiva a přesunula je do nového sídla.

