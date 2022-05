„Hrouzek v první formaci je sázka na jistotu.“ Škoda vítězí s tváří Lajny

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 18. až 20. týden 2022 Zaraguza: Skvělá jízda mistrovstvím již 30 let (60 %)

značka: Škoda, klient: Škoda Auto B&T: Nová tvář Centropolu (50 %)

značka: Centropol, klient: Centropol Energy Jinej gang: Nepřetáčej (42 %)

značka: TV Prima, klient: FTV Prima

Ritual: Go si pro své BirGo! (42 %)

značka: BirGo, klienti: Budějovický Budvar, Mattoni 1873

VCCP: Otázky budoucnosti (41 %)

značka: Albert, klient: Albert Česká republika S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 9 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Třicet let Škody a hokeje připomíná i trenér Hrouzek

V jubilejním 30. roce svého partnerství s mistrovstvím světa v ledním hokeji přichází Škoda Auto s dosud nejširší paletou marketingových aktivit, vztažených k letošnímu světovému šampionátu ve finských městech Tampere a Helsinky. Kromě klasických formátů marketingové komunikace volí i inovativní metody, jimiž hodlá oslovit nové cílové skupiny. Ve dvou týdnech nadcházejícího hokejového šampionátu jsou nasazeny nadlinkové formáty, tedy spoty během reklamních přestávek hokejových zápasů. Pro ty si značka vypůjčila postavu trenéra Luboše Hrouzka ze seriálu Lajna televize Seznam, v osobitém podání Jiřího Langmajera. K tomu budou nasazeny spoty v Českém rozhlasu a na Evropě 2. Ve vybraných tištěných médiích se dále objeví inzeráty odkazující na kulaté výročí značky se špičkovým světovým hokejem. Veškeré aktivity nadlinkové komunikace připravila kreativní agentura Zaraguza, nákup mediálního prostoru zprostředkovala agentura PHD. Aktivity podlinkové komunikace zapojí fanoušky do dění formou soutěží. Výherci se tak podívají do dějiště konání šampionátu ve Finsku na vybrané zápasy české hokejové reprezentace, případně získají dárkové balíčky s hokejovou tématikou. Speciálně pro tento účel vznikly gamifikační bannery střelby na hokejového brankáře. Dostupné budou na online platformách největších českých vydavatelů v průběhu celého šampionátu. K inovativním projektům letošní aktivace patří dražba limitované edice 30 originálních hokejových puků ve formě NFT. Dalším projektem byl vzpomínkový road trip, který měl zajistit, že na letošním mistrovství světa v ledním hokeji budou Češi favoritem, míněno vozem Škoda Favorit. Během cesty z Prahy do Tampere se dva influenceři, modelka Andrea Bezděková a moderátor Tomáš Zástěra, střídali za volantem historického favoritu.

Hrouzek v první formaci, to je sázka na jistotu. Skvělý Tomáš Zástěra je další trefa do černého. Uvidíme, jak se celá kampaň sehraje dohromady, aby to tým Škoda v koncovce trochu nepřekombinoval. Už teď se ale těším, až si přečtu case study.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nejdřív jsem chtěla napsat něco ve smyslu „ježišmarjá, zase Langoš!“ Ale nenapíšu. Kampaň je jednoduchá a netlačí na pilu. Hláška „lituju, že mám oči“ mě pobavila, a to ani nejsem bůhvíjaká sportovní fanynka.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já jsem fanda Lajny a Hrouzka, takže hybaj na bednu. Navíc je to řemeslně a koncepčně naprosto cajk.

Pavel Jechort (Mall Group)

Využití známého herce, ze známého seriálu, mnohokrát omletý princip. Reklamně nezajímavé, cílovka si toho snad všimne...

Tomáš Vacek (Contexto)

Věčná víra, že co zákazník, to blbec, je opět naplněna. NKP.

Vilém Rubeš

Miluju. Vážně, tahle kampaň si mě získala od A do Z. Přiznám se, že nejvíc mě bavil Favorit. Jen mě trochu mrzí, že se Langmajer nemohl ve spotech rozjet jako v Lajně. Ale celkově mě to prostě strašně baví. Bravo!

Michaela Oulehla (Cognito)

Další z klasických zadání „sponzorujeme něco, co nesouvisí s naším byznysem, zkuste z toho udělat parádu“. Využití trenéra Hrouzka je vzhledem k cílovce tah na branku a navíc se díky tomu Zaraguze podařilo v deseti sekundách rozumně propojit jak auto, tak hokejisty, tak sponzoring.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jelikož se cítím být cílovkou, za mě vydařená kampaň. Hezké propojení aktuálního seriálu, respektive postavy trenéra Luboše Hrouzka a Škodovky. Vtipně napsané texty a pěkně odkomunikované benefity vozů. Jednoduché a srozumitelné.

Mario Poór (Effe Praha)

Vlastně mi přijde ten pokus o vtipné propojení s Lajnou trapný. Takový ten typ humoru, kdy nuceně uděláte heh. Ale třeba se to bude cílovce líbit. Trochu nechápu tu NFT dražbu. To vypadá klasicky jako zbyl nám budget, tak tam narveme ještě VR, AR, crypto, NFT, 3D, laser. No a k tomu ještě ta cesta starým Favoritem. Jakoby se nikdo nedokázal rozhodnout, co se bude komunikovat, a nastřílel spoustu nápadů, které vůbec nedrží pohromadě.

Tomáš Pflanzer (Wiseguys)

2. Dcera poučuje rodiče o účtu za energie

Dodavatel energie Centropol už přes rok pracuje s kompletně novou korporátní identitou. Změny, které probíhaly nejen na úrovni kampaní, ale i byznysové strategie, jsou mimo jiné i výsledkem spolupráce s kreativní agenturou B&T. S tou pracuje Centropol od roku 2019, kdy také proběhl tendr na partnera. Rebranding prozatím obsahuje novou vizuální identitu, několik televizních a online spotů, a kompletní digitální i offline komunikaci, a to včetně zákaznických center. Těžiště komunikace stále tvoří dva televizní spoty. Ukazují starosti s energiemi na jednom z nejpřirozenějších lidských okamžiků - když rodič pronásleduje svoje dítě v honbě za nižším vyúčtováním. „A přestože oba spoty vznikly ještě před vypuknutím energetické krize, ukázaly se jako univerzálně použitelné i pro aktuální turbulentní dobu,“ uvádí agentura. O produkci spotů se postarala společnost Lucky Man Films pod režisérskou taktovkou Davida Ondříčka. Na první dva spoty z první vlny plánují Centropol i B&T v dalších letech navazovat. „Nechtěli jsme udělat další bezemoční spot na energie, který zapadne v reklamním bloku. Insight, který se nám podařilo najít, rezonoval v celém týmu. Všichni si pamatujeme rodiče, kteří za námi chodili se slovy ‚a zavírat bude kdo?‘. To se nám navíc potvrdilo i během testování insightu, při němž jsme ověřovali, jaké emoce vzbuzuje a jak na zákazníky působí,“ popisuje vznik kampaně senior account manager B&T Kristina Pokorná.

Tohle je spot, který mě zaujal hned od svého nasazení. Jednoduchý příběh, jasně předaná zpráva bez zbytečných kudrlinek okolo. Za mě dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hezky vymyšlené, natočené a zahrané. Palec nahoru.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Po průseru s Bohemia Energy to je určitě tenký led, ale tady se kolegové neprobořili, myslím. Je to lehké, je tam víc než jen statement, že tady je láce, takže určitě dobrý impuls k zamyšlení vzhledem k aktuálním strastem a potřebám zákazníků.

Pavel Jechort (Mall Group)

Vlastně hezký koncept, dobře zpracovaný. Spot mě určitě zaujme a příběh zkouknu. Co mi chybí, je důvod, proč si to jít ověřit konkrétně na Centropol. Za mě to dělá více osvětu trhu než službu značce. Chybí mi tam konkrétní důvod, proč se jít podívat zrovna k nim a díky tomu i slabý potenciál zapamatovatelnosti značky Centropol.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tohohle hnusnýho tatínka, kdybych ho potkal v reálu, bych s chutí utloukl. To přesně ve mně nyní vyvolává i značka. To není NKP, to je trochu diverzní antikampaň. To je tak blbý, že je z toho cítit, že to dělali s jedinou myšlenkou - na svoje účty za energii. Fuj.

Vilém Rubeš

Že se mi v hlavě díky kampani na energie vyrojí vzpomínky na rok 2000, kdy tyhle hlášky byly doma na denním pořádku, bych nečekala. Je to milý, je to fajn.

Michaela Oulehla (Cognito)

Reklama, o které nevím díky Katovně a dobře si ji pamatuju! Jen jsem si bohužel nevybavil, že patřila Centropolu, a to přesto, že se rebranding vydařil!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Docela pěkně odkomunikovaný problém na téma plýtvání energiemi v domácnosti. V dnešní době však úplně nesedí, jelikož vliv na cenu si uvědomujeme v mnohem širším rozměru.

Mario Poór (Effe Praha)

Celé to vypadá jak reklamu na dětskou linku pomoci. Pokud někdo něco neuděláme, tak ta holčička toho pána v dalším spotu ubodá.

Tomáš Pflanzer (Wiseguys)

3.-4. TV Prima chce po divácích, ať nepřetáčejí reklamu

Skupina Prima spustila komunikační kampaň Nepřetáčej, kterou chce divákům sdělit, že příjmy z reklam jsou pro ni jako komerční televizi zásadní, jako hlavní zdroj financování výroby pořadů. Kampaň navazuje na plošné zavedení zákazu přetáčení reklamy, které bude od 1. června platit na všech kanálech Primy u zpětného sledování pořadů ve všech službách televize přes internet (IPTV). Za konceptem kampaně stojí agentura Jinej gang v čele s kreativcem Ondřejem Hüblem. Realizace se ujala produkční společnost Ad Kolektiv pod taktovkou režiséra Daniela Růžičky. Kampaň představuje tři populární pořady skupiny Prima Zoo, 7 pádů Honzy Dědka a Máme rádi Česko, jak by vypadaly v levných kulisách a provedení. Tvářemi spotů a vizuálů jsou herečka Eva Burešová a moderátoři Honza Dědek a Libor Bouček. Protagonisté vždy v závěru apelují, aby lidé sledovali reklamy, a odkazují na web nepretacej.cz. Vytvořit samotné zadání nebylo jednoduché, tvrdí Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupiny Prima: „Přetáčení reklam je specifické téma, které zároveň komunikujeme i k divákům, kteří nesledují televizi připojenou přes internet, a neznají tak možnost přetáčení reklam.“ Kampaň běží od 2. května napříč všemi mediatypy skupiny Prima včetně rádií, nechybí inzeráty v denících, v časopisech s televizním programem, online a sociální sítě. Kampaň obsadí mediální prostor v celkové ceníkové hodnotě 20 milionů Kč.

Nejdřív je trošku postrašíme, pak jim přátelsky domluvíme a oni se určitě polepší. Pokud tu reklamu teda nepřetočí.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tohle je teda výzva! Myslím si, že tvůrci se s ní vypořádali důstojně, i když – upřímně, nejsem si jistá, jestli patřím mezi ty, které přesvědčila, aby reklamy nepřetáčeli. Spíš asi ne.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nic moc tedy. Hlavně pořád přemýšlím, zda vůbec existuje šance přesvědčit někoho s možností reklamy skákat, aby to nedělal. Myslím, že ne. Pokrok nezastavíš.

Pavel Jechort (Mall Group)

Bezpochyby dobře exekučně zpracováno, využívá hlavních hvězd Primy, chápu. Otázka, kterou si však kladu, je, zda je dobře zacíleno z pohledu cílové skupiny vs. určitá prémiovost produktů spojených s možností sledovat televizi ze záznamu a přetáčet reklamu. Myšleno zda tato cílová skupina opravdu sleduje například Zoo. Na mě by spíše fungovala hrozba, že pokud budu reklamu přetáčet, tak v televizi v budoucnu uvidím pouze seriály kvality à la Zoo. Snad to mají tedy podloženo daty...

Tomáš Vacek (Contexto)

Při vší úctě, zadání je marné jako výzvy k tomu, aby se v letním MHD více vyskytovali voňaví vymydlenci. A humor, na jehož nepřítomnost si hoši z Jinýho gangu ondýno stěžovali, tak ten fakt nepřišel. Nebo šel jinudy. NKP.

Vilém Rubeš

Věřím, že musí být složitý vymyslet způsob, jak divákům vysvětlit tuto problematiku. Ale ať se snažím, jak se snažím, tak mě to vůbec nezaujalo.

Michaela Oulehla (Cognito)

Zpětné sledování televize tímto rozhodnutím přišlo o jednu ze svých nejzásadnějších výhod. Komunikovat tuto změnu na oblíbených pořadech včetně jejich hvězd je jediná šance, jak nevytočit diváky. Prvního června bych nechtěl bych být community managerem.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Aktuální, ale poněkud těžké téma na odkomunikování. Je to uděláno s vtipnou nadsázkou, díky které by diváci mohli konečně pochopit, jak dopadne jejich oblíbený seriál, pokud televizní kanály nebudou mít peníze z reklamy.

Mario Poór (Effe Praha)

Říkat lidem, co přeskakují reklamu, aby ji nepřeskakovali, jinak budou jejich pořady vypadat hrozně, a to celé pomocí reklamy, musí být založené na insightu z páté ráno v Eccentric Clubu. Nejvtipnější na tom je, že některé ty pořady takto vypadají lépe než originály.

Tomáš Pflanzer (Wiseguys)

3.-4. Mattoni a Budvar začínají nabízet beermix BirGo

Novinka dvou českých nápojářských producentů Mattoni a Budvar, nealkoholické ochucené pivo BirGo ve třech chuťových variantách (grapefruit a citron-limetka, mango-limetka) se po dubnovém odhalení představí české i slovenské veřejnosti v kampani. Ta využije televizi, digitální kanály, PR, instore i sampling. „Kampaň na BirGo využívá motiv spojování. Spojování nejen dvou expertů ve svých oborech, ale také spojení dvou světů – nealkoholického piva a chuti ovoce,“ uvádí Kateřina Komárková, manažerka značky BirGo pro Česko a Slovensko.

Nejdřív jsem si říkal, že to je jen další videobanková kampaň, ale pak jsem si to pustil ještě jednou a docela se mi to líbí. Je to barevné, vizuálně zajímavé, prostě taková příjemně letní kampaň. Jen to „go si pro své BirGo“ bych možná ještě zvážil.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

„Rozdělené“ vizuály jsme už viděli mockrát. Kampaň se snaží být svěží, ale na můj vkus je příliš popisná, nic výrazného mi neutkvělo. Průměr, sorry.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jo, hezky to vypadá, celkem si i říkám, jak ta věc chutná. Akorát tedy Budvar poslední léta neplatí za úplnou špičku, tady bych čekal spíš úzké místo než benefit.

Pavel Jechort (Mall Group)

Klasická dobře zexekuovaná produktovka představující novinku. Nic víc ani nic míň.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jistě se od obou firem chlámají, jak Birellu zavařili. Jedna z kampaní, kde než to natočej, produkt zdechne. Už proto, že mu fakt nepomohli, ani myšlenkou, ani exekucí. A zase, NKP.

Vilém Rubeš

Jak je to letní, hravý, svěží a plný barev! Že bych si z toho úplně sedla na zadek, to ne. Ale je to takový hezký lehký nadprůměr. Minimálně mám chuť to tu zabalit a jít rozjímat na sluníčko do parku.

Michaela Oulehla (Cognito)

Kampaň nemá kromě půleného vizuálu žádný výrazný nápad. Na druhou stranu je nabušená ovocem a zážitky, takže věřím, že s velkým mediaspendem minimálně tuhle sezónu zaboduje. Pak už záleží jen na chuti.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

No jo, pěkně natočený brief. Ale jinak nic navíc. Celý čas propojení svěžesti/léta a výroby piva. Trochu se mi zavařil mozek při obraze Měsíc/mango. Klíčáky jsou jako z roku 2004.

Mario Poór (Effe Praha)

Tohle mi přijde jako narychlo slepené před schůzkou s klientem v mobilu pomocí videí z videobanky.

Tomáš Pflanzer (Wiseguys)

5. Děti mluví za Albert o tématu jídla

V kampani navazující na komunikační platformu Stojí za to jíst lépe otevírá maloobchodní řetězec Albert téma dopadu jídla. Dosud se komunikace značky Albert zaměřovala hlavně na zdraví a inspirování zákazníků k obohacení jejich stravovacích návyků, nyní obrací svou pozornost ke vnímání jídla a k dopadům, které jídlo a jeho výroba má. „Mnohdy vnímáme jídlo jako ‚jen jídlo‘, ale to, jaké jídlo nakupujeme, má obrovský vliv na nás a naše zdraví, na naše bezprostřední okolí a komunity i na naše životní prostředí. Proto se v Albertu snažíme nabízet lepší jídlo, takové, které nejen skvěle chutná, ale je zdravější, podporuje rozvoj českých farmářů a dodavatelů a je šetrnější k životnímu prostředí. Protože věříme, že lepší jídlo může být lepší pro všechny. Důležité je přitom spojení ‚pro všechny‘ – naší každodenní misí je, aby lepší jídlo bylo skutečně dostupné,“ prohlašuje Kateřina Harris, marketingová ředitelka Albertu. Komunikační koncept pracuje s dětmi a jejich zvídavými otázkami o jídle, které se nevyhnutelně týkají naší budoucnosti. „Děti mají skvělou schopnost ptát se na otázky, které bychom si sami nepoložili. Nejsou ještě zatížené obecně vžitými vzorci přemýšlení, umí věci vidět a nazývat tak, jak jsou. Navíc jsou to právě ony, kdo představuje naši budoucnost a jejichž životy dopady jídla nejvíc ovlivní,“ říká kreativní ředitel VCCP Dejan Štajnberger. „Novou kampaní otvíráme téma, které je na trhu ojedinělé – český retail sice hovoří o udržitelnosti, nikdo ale nezakódoval element pozitivního dopadu jídla tak silně do svého DNA. Tento krok jsme mohli udělat jen díky tomu, že Albert skutečně nabízí více lokálního, zdravějšího a šetrnějšího jídla což je součást obrovské transformace, kterou v posledních letech značka prochází,“ doplňuje Luboš Jahoda, business director VCCP. Televizní spoty režíroval Tomáš Řehořek v produkci Armada Films, sérii edukativních spotů režíroval Jakub Žídek. Vizuály pro kampaň nafotili Miro Minarových a Tomáš Mikule.

Dětské tváře, dojemná hudba... tady se někdo rozjel. Na druhou stranu, aspoň to není třicátá variace na téma „u nás koupíte všechno nejlevněji“. Follow-up s čuníky je docela příjemný.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Bezelstné a chytré děti jsou vděčné, bezelstné a chytré děti fungují. A to i v téhle kampani.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nemyslím, že je značka ideál vložit naše myšlenky do úst malým dětem. Chápu, že jako máme myslet na ně, jenže to už je moc vajíček v jednom košíku. Mám z toho vlastně spíš depresi.

Pavel Jechort (Mall Group)

Sex, zvířata a děti fungují vždy a když nemáš co říct, tak to zazpívej. To fungovalo v televizi vždy. Jinak však mám celou dobu pocit, že se dívám na reklamu někoho jiného, třeba ČEZ. Ten Albert na konci mě opravdu překvapí. Jinými slovy: celkové brand identity vyznění spotu dle mě není dobře.

Tomáš Vacek (Contexto)

„Bohdá že žízní nezahyneme.“ Malí roztomilí šišlové přece musí zabrat, i když z toho blbost trčí... No, nemusí. NKP.

Vilém Rubeš

No... tak tohle. Motivace k zamyšlení? Vyšla. A s jakou vážností dětí. Až z toho mám rozporuplné pocity a půjdu snad zkontrolovat firemní lednici...

Michaela Oulehla (Cognito)

Všechna čest snaze Albertu o udržitelnost. Problém spotů je, že za každým dítětem vidím dospělého, který psal jejich slova. A tím pro mě videa přestala být uvěřitelná.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Trochu prvoplánové. Děti, zvířátka, patetická atmosféra útočící na českou duši. Děti si kladou otázky, které by svým jazykem řekly úplně jinak. Bohužel, celé mi to přijde málo uvěřitelné. V dalších spotech se to snaží trochu odlehčit humorem. Mohlo to být trochu civilnější. Agresivní dítě, které se ptá, jestli v jídle musí být tolik cukru... Nevěřím tomu.

Mario Poór (Effe Praha)

Děti a zvířata fungují v reklamách obecně nejlépe. Tady vybrali děti. Bohužel jim do úst vložili neuvěřitelné otázky, a díky tomu to celé působí až parodicky, jako kdyby tam byli psi s voiceoverem.

Tomáš Pflanzer (Wiseguys)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy